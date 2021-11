Il Reddito di cittadinanza sta subendo numerose modifiche in manovra, soprattutto alle politiche attive del lavoro. L'INPS intanto diffonde l'elenco delle attività che i percettori possono avviare per ottenere fino a 4680 euro di bonus, pari a sei mensilità. Il Reddito di Cittadinanza intanto incassa il sostegno anche di Berlusconi.

Il Reddito di cittadinanza sta passando una fase convulsa, come tutta la manovra finanziaria. Lentamente però si stanno delineando le nuove norme che regoleranno il sussidio. La più importante è la riforma delle politiche attive del lavoro, con l’abolizione dei Navigator e il nuovo funzionamento dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Proprio a questo aspetto è legato un bonus molto sostanzioso, emesso in una sola volta da 4680 euro, pari a sei mensilità del reddito. Per ottenerlo infatti il percettore del reddito deve mettersi in proprio, aprendo un’attività. La lista delle attività che saranno agevolate in questo modo è stata da poco diffusa dall’INPS.

Intanto in quello che potrebbe sembrare un colpo di scena, il Reddito di cittadinanza ha incassato il sostegno inaspettato di Silvio Berlusconi. L’ex premier ha sottolineato i pregi della misura e della sua funzione di lotta alla povertà. Questa mossa ha però un significato nascosto, legato alla corsa al Quirinale.

Reddito di Cittadinanza, i numeri del 2021

Due anni dopo la sua implementazione e i festeggiamenti dal balcone di palazzo Chigi, il Reddito di cittadinanza è diventato parte integrante del sistema Italia. Tra efficacia effettiva e stereotipi, il governo fotografa l’utilizzo del sussidio con gli ultimi dati relativi a spese e famiglie coinvolte.

Ogni mese lo Stato Italiano spende circa 739 milioni di euro per il reddito di cittadinanza. Questi soldi vanno nelle tasche di un milione e 350.000 famiglie, che ricevono il sussidio o la pensione di cittadinanza. I beneficiari sono prevalentemente al sud, e in oltre il 40% dei casi le famiglie interessate sono costituite da una sola persona.

Sommando i dati relativi al 2021, nei primi dieci mesi dell’anno lo stato ha speso 7,2 miliardi, destinati a superare gli 8 entro fine anno. Cifra molto simile a quella stanziata per il rinnovo del sussidio in manovra, e a quella prevista per il taglio delle tasse. L’importo medio ricevuto dai nuclei familiari è di 544 euro ognuno, anche in caso ci sia più di una persona a comporre l’unità.

A vivere una situazione più drammatica di altri sono le famiglie con minori a carico che ricevono il reddito. Come già sottolineato dal governo, la misura non assegna ai bambini il giusto peso, finendo per penalizzare le famiglie numerose.

Secondo questi dati esiste anche una ragione precisa per il successo del reddito di cittadinanza al Sud. I criteri di assegnazione del reddito e gli importi sono infatti stabiliti su base nazionale, ma il costo della vita varia in maniera radicale da nord a sud. Al nord si è considerati poveri se si vive da soli con uno stipendio attorno agli 800 euro, cifra che cala attorno ai 500 al sud. Il Reddito di cittadinanza ha quindi un maggiore influenza sulle vite dei cittadini del meridione.

Reddito di Cittadinanza, cosa cambia in manovra

La manovra punta a riparare ad alcune delle storture che il Reddito di cittadinanza ha accumulato in questi due anni. A proposito dei dati appena citati, uno degli interventi riguarderà proprio i figli minori. Ad oggi le famiglie con bambini che ricevono il reddito di cittadinanza consistono in oltre la metà circa del totale.

Per queste famiglie la scala di equivalenza, uno dei fattori su cui si calcola l’importo del Reddito di cittadinanza, considera i figli a carico in maniera minore rispetto al secondo adulto della famiglia. La manovra finanziaria dovrebbe invece equiparare le due figure, con un coefficiente dello 0,4 per entrambe. Le risorse per questa operazione saranno prese da una riduzione dell’assegno per chi non ha redditi.

Un’altra delle riforme che modificherà il Reddito di cittadinanza nel suo funzionamento è quella sulle politiche attive del lavoro. Tutto l’impianto di norme che avrebbe dovuto inserire i percettori del reddito nel mondo del lavoro e che, sia per circostanze avverse che per difetti intrinsechi, non ha mai funzionato, sarà cancellato e riscritto.

Addio prima di tutto alla figura del Navigator, il tutor che doveva aiutare i centri per l’impiego a trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza. Al loro posto un rafforzamento dei centri per l’impiego, con un’attuazione delle 11.600 assunzioni previste nel piano di potenziamento del 2019 e mai eseguite.

Ai Centri per l’impiego si affiancheranno anche le agenzie per il lavoro private. Queste entità saranno spinte a far assumere percettori del reddito di cittadinanza tramite un bonus del 20% sull’incentivo elargito al datore di lavoro che assume.

Inoltre anche chi rifiuterà un lavoro giudicato congruo e continuerà a percepire il reddito subirà conseguenze. Prima un tagli di 5 euro mensili all’assegno, fino al totale annullamento dell’assegno alla seconda offerta congrua rifiutata. A questo si aggiungeranno controlli mensili sull’attività di ricerca di lavoro presso i Centri per l’impiego.

Reddito di Cittadinanza, come avere il bonus

Ad affiancare questa novità arriva anche un nuovo bonus per chi apre un’attività mentre percepisce il reddito di cittadinanza. Chi si sostiene con il sussidio e decide di mettersi in proprio riceve un bonus pari a sei mensilità, fino a 4680 euro totali.

Esistono però dei requisiti per ottenere questo bonus. Primo il richiedente deve far parte di una famiglia che percepisce il reddito di cittadinanza, ma non da più di 12 mesi. Nello stesso periodo di tempo il richiedente non deve aver cessato un’attività propria e individuale né aver rinunciato al capitale sociale di una cooperativa. Inoltre il richiedente deve essere l’unico nella famiglia a richiedere questo bonus.

L’INPS ha inoltre da poco specificato quali attività possono usufruire del bonus da 4680 euro. Per averlo bisognerà avviare un’attività da libero professionista, un’impresa individuale, una società unipersonale (Srl, Srls, SpA), costituire o entrare in una società di capitali o persone se il socio svolge attività lavorativa o entrare nel capitale sociale di una cooperativa in cui si presta attività lavorativa.

Per richiedere questo bonus è necessario presentare domanda all’INPS tramite il modello “COM esteso”, disponibile sul portale dell’Istituto dal 30 settembre. Si potrà richiedere anche se il proprio Reddito di cittadinanza è scaduto, ma solo da marzo di quest’anno. Il bonus, il cui importo è legato a quello dell’assegno che si riceveva, è depositato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Attenzione però, questo beneficio può essere revocato in caso si sia verificata una decadenza sanzionatoria del Reddito di cittadinanza negli ultimi 12 mesi. Ad esempio se si sono rifiutate troppe offerte di lavoro congrue, o non si è in pari con i passaggi burocratici come il DSU.

Reddito di Cittadinanza, cosa c’è dietro alle parole di Berlusconi

Nonostante negli anni il Reddito di cittadinanza sia stato criticato da molte parti, ormai è entrato appieno nella cultura del nostro paese. Anche se non mancano i critici tuttora, ad esempio Matteo Renzi che in estate aveva proposto un referendum per abolirlo, il sussidio sta raccogliendo sempre più sostenitori e sembra a questo punto destinato a durare.

In pochi comunque si sarebbero aspettati che Silvio Berlusconi, il cui partito Forza Italia si è sempre opposto al Reddito di cittadinanza, si spendesse in parole di elogio per il sussidio come successo alcuni giorni fa.“Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare”

Un’improvvisa conversione del Cavaliere all’assistenzialismo? Non proprio. Queste dichiarazioni vanno viste in una chiave diversa, quella della corsa al Quirinale. A fine gennaio si eleggerà il nuovo presidente della repubblica, e Berlusconi vuole fare un tentativo.

A dire i vero secondo gli addetti ai lavori le sue probabilità di diventare Capo dello Stato sono davvero poche, per moltissime ragioni. È molto anziano, le sue condizioni di salute sono da tempo incerte, è una figura ancora molto divisiva, quando il Presidente dovrebbe rappresentare l’intero paese. Inoltre il suo nome è saltato fuori molto presto, e di solito per diventare presidenti è bene rimanere “nascosti” in modo da non venire bruciati ai primi scrutini, quando il quorum è molto alto.

Ma Berlusconi sa che molti parlamentari del Movimento 5 Stelle non sono fedeli a Conte, il leader del loro partito. Non solo non sono stati scelti da lui, che ai tempi delle ultime elezioni non faceva nemmeno parte del MoVimento, ma probabilmente, sia per il calo di consensi dei pentastellati sia per il taglio dei parlamentari, non verranno rieletti, e quindi non hanno nulla da perdere.

Con queste dichiarazioni, cui potrebbero presto seguirne altre, Berlusconi spera di racimolare qualche voto in vista Quirinale. La sua elezione a Presidente della Repubblica rimane comunque uno scenario quasi impossibile.

Reddito di Cittadinanza, i percettori non sono fannulloni

Voci più autorevoli di quella di Berlusconi in materia di Reddito di cittadinanza però si sono di recente alzate per difendere il sussidio. Spunta quella di Chiara Saraceno, presidente del Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza. Il Comitato è stato istituito a marzo per individuare le debolezze del reddito e aiutare il governo ad elaborare una riforma.

Saraceno denuncia che i partiti non abbiano ascoltato i consigli degli esperti, e traccia un ritratto molto diverso dallo stereotipo del percettore del reddito di cittadinanza. Ben due terzi di chi vive con il reddito di cittadinanza non è abile al lavoro, e quindi non può definirsi “fannullone”. Mancano inoltre dei dati nazionali precisi per identificare quale sia la ragione per cui il restante terzo dei percettori non trova un impiego.

Uno dei motivi potrebbe essere individuato nella concentrazione geografica al Sud dei percettori del reddito. Nel meridione esistono meno offerte di lavoro, e quindi anche ricevere impieghi congrui che permettano di rinunciare al sussidio è molto complesso.