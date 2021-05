Il Governo guidato da Mario Draghi aveva rassicurato un po' tutti. Il reddito di cittadinanza avrebbe continuato a vivere: è necessario, in questi mesi! La pandemia sta continuando a mettere in ginocchio il nostro Paese, l'economia è stata piegata dai vari lockdown ed il lavoro è diventato una chimera.

Il Governo guidato da Mario Draghi aveva rassicurato un po' tutti. Il reddito di cittadinanza avrebbe continuato a vivere: è necessario, in questi mesi! La pandemia sta continuando a mettere in ginocchio il nostro Paese, l'economia è stata piegata dai vari lockdown ed il lavoro è diventato una chimera. In questo contesto la schiera di quanti avranno la necessità di incassare mensilmente il reddito di cittadinanza è destinato a crescere. La misura è necessaria.

Ma adesso qualcosa all'orizzonte è destinato a cambiare. Andrea Orlando, Ministro al Lavoro, ha deciso di utilizzare il Decreto Sostegni Bis per mettere mano all'Agenzia nazionale per le politiche attiva e ne vuole assumere il controllo. Se da un lato era risaputo che il reddito di cittadinanza fosse al sicuro, dall'altro era abbastanza noto che il Ministro avesse intenzione di spostare le compentenze dell'organismo al quale la misura è strettamente legata. Un vero e proprio blitz, che potrebbe portare a mettere nero su bianco tutta una serie di novità legate al reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: un trauma vero e proprio!

Quella che avrebbe in mente Andrea Orlando non è sicuramente un'operazione indolore: sarà un passaggio traumatico a tutti gli effetti. Tra i corridoi istituzionali si vocifera di una possibile defenestrazione di Mimmo Parisi, il professore del Mississipi, che venne chiamato direttamente da Luigi Di Maio. Il passo successimo sarebbe quello di commissariare l'Anpal. Si sarebbe addirittura arrivati a fare un nome preciso: Raffaele Michele Tangorra, segretario generale del ministero, al quale spetterebbe l'ingrato compito di fare piazza pulita. Per il momento non è ancora detto che l'operazione vada in porto, ma il blitz starebbe prendendo corpo e potrebbe essere associato al Decreto Sostegni Bis. Certamente se effettivamente si andasse avanti per questa strada, per la maggioranza di Governo sarebbe una bomba vera e propria. Il Movimento 5 Stelle, in questo momento, sta già affrontando alcuni problemi interni, ma soprattutto gli esponenti del movimento sono infuriati perché il superbonus per le imprese ha subito un pesante stop. Questa mossa potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Il Governo guidato da Mario Draghi avrebbe intenzione di mettere mano al reddito di cittadinanza. Questa svolta sull'Anpal dovrebbe servire per mettere in piedi quella seconda parte della misura, che in questi due anni non ha mai funzionato: centri per l'impiego obsoleti, 3.000 navigator che sono stati usati poco e male. Mimmo Parisi ha recentemente inaugurato una Industry Academy in Puglia, e questa sembra essere l'unica mossa degna di nota della sua presidenza, almeno nell'ultimo periodo. Quello che manca ancora oggi è l'infrastruttura necessaria per prendersi in carico i disoccupati, dargli la giusta formazione e trovare loro un lavoro degno di questo nome. Una mancanza che diventerà ancora più pesante nel corso dei prossimi mesi, quando terminerà il blocco dei licenziamenti (che non potrà essere eterno). Ricordiamo che nel recovery plan sono stati destinati 5 miliardi di euro per le politiche per il lavoro.

Sicuramente un ripensamento del rapporto tra ministero e Anpal è un passaggio necessario - ha spiegato Andrea Orlando -. Possiamo pensare anche a interventi transitori che consentano di mettere Anpal pienamente nelle condizioni di svolgere il suo ruolo e la sua funzione» sulle politiche attive.

Cosa succederà dopo il commisariamento!

In altre parole il commissariamento dell'Anpal dovrebbe servire a rimettere a posto il reddito di cittadinanza. Molto probabilmente si andrà verso un rifacimento della governance della stessa agenzia.

Il reddito di cittadinanza è stato uno strumento fondamentale durante la pandemia per aiutare milioni di persone che sarebbero sprofondate nella povertà ma non è uno strumento con cui si fanno politiche attive del lavoro - ha affermato Andrea Orlando -. Raccontare che si sarebbero aiutate le persone a trovare lavoro tramite il reddito di cittadinanza è stato un errore.

Ricordiamo che l'Anpal era stata creata nel 2015 insieme al Jobs Act di Renzi. L'intenzione era quella di riformare il titolo quinto della Costituzione ed accentrare le politiche attive per il lavoro. Matteo Renzi alla fine perse il referendum e le politiche attive rimasero in capo alle singole regioni: situazione che ha creato non pochi scontri tra i vari ministri e gli assessori regionali al lavoro. Uno dei nodi che ha datto discutere di più è stato proprio il ruolo dei navigator.

Il problema, comunque, se il Governo ha realmente intenzione di muoversi in questa direzione, per riscrivere la governance dell'Anpal è necessario predisporre una legge ad hoc. In altre parole sarebbe necessario un processo più lungo, che molto probabilmente sarà lo stesso commissario a gestire.

La situazione del lavoro è davvero grave!

Pensare solo e soltanto al reddito di cittadinanza, comunqe, è limitativo. Come conferma lo stesso Orlando, in Italia la situazione del lavoro è davvero grave. Ad essere stati messi in ginocchio dai lockdown sono stati importanti settori come il commercio ed il turismo, sui quali, il Ministro promette di concentrare la propria attenzione. Ma non solo. Andrea Orlando aggiunge che la società italiana è