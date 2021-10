In arrivo una vera rivoluzione per il Reddito di Cittadinanza. Dal 2022, infatti, il sussidio cambierà. E di molto. Nell'articolo spieghiamo innanzitutto che cos’è e come funziona il Reddito di Cittadinanza secondo la normativa attuale, e poi elenchiamo le proposte di modifica attualmente all’esame del Governo e proviamo a capire quali potrebbero essere introdotte.

Sono in dirittura d’arrivo molti cambiamenti alla normativa che disciplina il Reddito di Cittadinanza. Dal 2022, infatti, il sussidio erogato alle fasce di cittadini più bisognose potrebbe cambiare. E di molto.

Il Governo guidato da Mario Draghi pare intenzionato a intervenire sul Reddito di Cittadinanza per provare a rendere la misura più sostenibile per le casse dello Stato, e al tempo stesso più efficace per quanto riguarda la sua capacità di reinserimento nel mondo del lavoro. Non è un mistero, infatti, che se da un lato il Reddito di Cittadinanza ha avuto successo allo scopo di consentire il sostentamento dei cittadini inoccupati, ne ha avuto molto meno per quanto concerne la parte di attività di reintegrazione sociale che avrebbe dovuto essere svolta da uffici di collocamento e Navigator.

Ecco, dunque, che con l’imminente approvazione della nuova Legge di Bilancio, il Reddito di Cittadinanza potrebbe subire delle importanti modifiche. Le quali diventerebbero esecutive a partire dal 2022.

Nell’articolo spieghiamo innanzitutto che cos’è e come funziona il Reddito di Cittadinanza secondo la normativa attuale, e poi elenchiamo le proposte di modifica attualmente all’esame del Governo e proviamo a capire quali potrebbero essere introdotte.

Reddito di Cittadinanza: che cos’è?

Il Reddito di Cittadinanza, come molti già sanno, è una indennità corrisposta mensilmente allo scopo di integrare il reddito dei soggetti più fragili. Grazie a esso, infatti, molti cittadini privi di occupazione, o la cui attività non permetta loro di sostenersi economicamente e di procurarsi i mezzi di sostentamento essenziali, possono ricevere una somma proporzionata alle loro esigenze e avviare (almeno in teoria) un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro.

Come abbiamo detto, se l’erogazione dell’indennità ha potuto effettivamente assolvere alle proprie finalità, l’attività di ricollocamento nel mondo del lavoro ha sostanzialmente fallito.

I numeri del Reddito di Cittadinanza

A quanto si apprende dai dati di settembre forniti dall’INPS (che eroga l’indennità), il Reddito di Cittadinanza viene attualmente erogato a 1,242 milioni di soggetti. Se si includono anche i componenti del nucleo familiare di coloro che ricevono il sussidio, i soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza arrivano a quasi 3 milioni (per la precisione, 2,92 milioni).

La Pensione di Cittadinanza — ossia l’indennità gemella rivolta ai cittadini che hanno già raggiunto i requisiti per il pensionamento e non possono dunque essere ricollocati nel mondo del lavoro — viene invece corrisposta a 133 mila soggetti. Anche qui, se si includono anche i componenti del nucleo familiare di coloro che ricevono il sussidio, i soggetti beneficiari diventano 150 mila.

A partire dal momento della sua introduzione, nel 2019, i fondi spesi per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza ammontano alla cifra monstre di 15,2 miliardi di euro. Il che sarebbe accettabile se questo comportasse l’efficace reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti beneficiari. Sfortunatamente, i numeri da questo punto di vista sono impietosi.

A fronte degli 1,6 milioni di individui (dati della Corte dei Conti) convocati per sottoscrivere il Patto per il Lavoro, appena poco più di 150 mila di essi hanno effettivamente potuto essere inseriti nel mondo del lavoro. Calcolatrice alla mano, si tratta di poco più di una persona su dieci. Poco. Troppo poco per una misura che pesa sul bilancio dello Stato per quasi 8 miliardi di euro l’anno.

Molte sono infatti le forze politiche che ne chiedono la correzione (Partito Democratico e Movimento 5 Stelle su tutti), o addirittura l’abrogazione (soprattutto Italia Viva, la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia).

La riforma del Reddito di Cittadinanza: le proposte

Allo scopo di risolverne (o comunque di limitarne) le criticità, sono state avanzate alcune proposte che potrebbero portare a una vera e propria riforma della disciplina del Reddito di Cittadinanza. A farsene promotore è stato un docente di scienze politiche e sociali del Politecnico di Torino, Stefano Sacchi, il quale sottoporrà i propri suggerimenti al Parlamento e al Consiglio dei Ministri.

Uno dei temi sul tavolo è quello che riguarda la riduzione dell’Irpef per coloro che sono titolari di un Reddito di Cittadinanza. L’idea è quella di corrispondere l’indennità anche a chi è titolare di un reddito da lavoro, riducendo al 60% la base imponibile sulla quale viene calcolata l’Irpef, e non più al 100%. In termini concreti, questi si tradurrebbe in una riduzione degli oneri tributari dovuti dal lavoratore allo Stato.

Un altro tema è quello che riguarda i requisiti che consentono l’accesso al Reddito di Cittadinanza. Uno di questi ha a che fare con il patrimonio mobiliare (ossia il possesso di denaro liquido e altri beni), le cui soglie potrebbero essere riviste. Al momento, infatti (come vedremo nel dettaglio più avanti), per poter ottenere l’indennità è necessario, tra le altre cose, non essere proprietari di un patrimonio mobiliare superiore ai 6 mila euro. Allo scopo di rendere più agevole l’accesso al sussidio, questa cifra andrebbe ritoccata verso l’alto.

Una riforma del Reddito di Cittadinanza che favorisca le famiglie

La proposta del Professor Sacchi prende inoltre in considerazione la possibilità di adottare l’indice ISEE al fine di calcolare l’ammontare del Reddito di Cittadinanza erogato mensilmente ai beneficiari. Grazie a questa modifica, infatti, i nuclei familiari composti da molti soggetti potrebbe beneficiare di un aumento dell’indennità. E in alcuni casi potrebbero anche essere incluse famiglie in condizione di povertà che al momento non percepiscono il sussidio.

Non solo. Sempre allo scopo di aiutare maggiormente le famiglie più bisognose, si avanza la proposta di rendere tra loro distinti e cumulabili il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno Unico. Al momento, infatti, le due indennità possono essere percepite entrambe, ma soltanto al prezzo di una riduzione del primo in misura proporzionale all’ammontare del secondo.

La riforma del Reddito di Cittadinanza per i cittadini extracomunitari

Una ulteriore proposta riguarda la possibilità di assegnare il Reddito di Cittadinanza anche a quei soggetti privi di cittadinanza italiana o europea che risiedono in Italia da almeno due anni.

Al momento, invece, i cittadini extracomunitari, per poter ottenere il sussidio, devono essere residenti nella penisola da almeno dieci anni.

Reddito di Cittadinanza: la riforma per il reinserimento nel mondo del lavoro

E dunque veniamo al tema più spinoso: quello che riguarda il reinserimento nel mondo del lavoro. Come abbiamo visto, da questo punto di vista il dispositivo normativo che regola il Reddito di Cittadinanza ha tragicamente fallito. E la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19, che negli ultimi due anni ha ulteriormente logorato il già sofferente mercato del lavoro italiano, non ha certamente aiutato.

S’impone dunque l’esigenza di connettere in modo più efficiente l’erogazione del Reddito di Cittadinanza alle politiche attive del lavoro. Così da favorire un più facile reinserimento dei beneficiari all’interno del tessuto economico del paese.

Grazie ai fondi in arrivo dal Recovery Plan, infatti, potrebbero essere stanziati 5 miliardi di euro grazie ai quali sarà possibile varare un efficiente programma di reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti non occupati. Tra i quali, naturalmente, anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Il piano prevede di ricollocare 3 milioni di soggetti grazie a un vasto programma di formazione professionale che verrà erogato ai percettori del sussidio. Il percorso sarà rivolto soprattutto (ma non solo, ovviamente) ai giovani e alle donne. Tale piano, cui nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è dedicata uno specifico capitolo, dovrebbe coinvolgere Stato e Regioni in un ambizioso progetto di creazione e collocamento delle competenze lavorative nel tessuto economico.

Come ha spiegato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando:

«Il target è molto ambizioso: 3 milioni di persone da raggiungere con il programma entro il 2025. Ad 800 mila di essi dovrà essere erogata appropriata formazione, per il 40% dei casi con contenuti legati alle competenze digitali.»

D’altra parte, si tratta di un impegno assunto con l’Unione Europea, scritto nero su bianco, e al quale è subordinata l’erogazione dei 209 miliardi di euro del Recovery Plan.

Come ottenere il Reddito di Cittadinanza?

Al momento, comunque, per poter ottenere il Reddito di Cittadinanza, occorre disporre di alcuni requisiti di natura reddituale e patrimoniale:

l’ indice ISEE deve essere uguale o inferiore a 9360 euro ;

deve essere uguale o inferiore a ; il patrimonio immobiliare deve essere inferiore ai 30 mila euro ;

deve essere inferiore ai ; il patrimonio mobiliare deve essere inferiore a 6 mila euro , con alcune deroghe per i nuclei familiari che includono soggetti affetti da disabilità;

deve essere inferiore a , con alcune deroghe per i nuclei familiari che includono soggetti affetti da disabilità; il reddito annuo del nucleo familiare deve essere inferiore a 6 mila euro (9360 euro per i soggetti che sono titolari di un contratto di locazione);

del nucleo familiare deve essere inferiore a (9360 euro per i soggetti che sono titolari di un contratto di locazione); non si deve essere proprietari di autoveicoli , motoveicoli , imbarcazioni ;

, , ; non si deve essere sottoposti a misure cautelari o avere subito condanne penali per alcuni reati specificati.

Se si è in possesso dei requisiti qui riportati, occorre poi inoltrare la domanda, cui deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei criteri. Se la richiesta viene approvata, la Pubblica Amministrazione invierà la tessera del Reddito di Cittadinanza nella quale verrà accreditata la somma mensile spettante.

Successivamente, occorrerà ancora sottoscrivere il Patto per il lavoro presso un centro per l’impiego, e il documento che attesta l’Immediata disponibilità al lavoro.

L’importo del Reddito di Cittadinanza è variabile, a seconda del valore del reddito già percepito dai soggetti, dal numero di componenti del nucleo familiare e da altri fattori. In ogni caso, l’importo massimo che viene corrisposto annualmente ammonta a 9360 euro. Che, al mese, si traducono in 780 euro.