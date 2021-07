Il Reddito di Cittadinanza è la misura più discussa di sempre. Si sa che dal suo ingresso nel 2019 durante il primo mandato del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, la misura è stata fin da subito criticata. Nonostante tutto il Reddito, misura erogata ogni mese dall’Istituto per la Previdenza Sociale INPS, è in vigore da ormai due anni. In questi giorni, però l’agguerritissimo Matteo Renzi ha detto la sua sulla questione e vorrebbe abolire la misura. Trova sostegno dal leader della Lega, Matteo Salvini, anch’egli pronto a rivedere la misura. Scopriamo insieme le novità dell’ultima ora.

Reddito di Cittadinanza, cosa sta succedendo in questi giorni

Proprio in questi giorni siamo continuamente bombardati da notizie sul Reddito di Cittadinanza. Già qualche mese fa la Pentastellata Valentina d’Orso aveva proposto una modificazione al RdC per l’estate. La d’Orso voleva, infatti, obbligare i percettori della misura ad accettare qualsiasi tipo di lavoro stagionale.

Anche qualora questo fosse stato inferiore al RdC, poiché, secondo la politica, sarebbe poi stato integrato per raggiungere la somma che già normalmente sarebbe spettata col Reddito. L’emendamento in questione, fortunatamente, è stato respinto alla Camera.

Chi percepisce il Reddito, infatti, ha tutti i diritti di scegliere il tipo di impiego che più gli aggrada. Ma cosa succede se ci si adagia nel contributo dello Stato e si smette di cercare lavoro? Scopriamo un po’ le novità di questi giorni.

Tridico, i numeri del Reddito di Cittadinanza sono un fallimento?

E proprio in questi giorni, il presidente dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS ha parlato di numeri. I numeri che ha portato proprio la misura del Reddito di Cittadinanza, misura che avrebbe dovuto garantire a chi non possedeva un impiego, di trovarlo.

Pasquale Tridico, presidente di INPS, parlando di numeri ha dichiarato che ben due ben due beneficiari su tre del RdC non sono immediatamente rioccupabili, ciò significa che il 66 per cento dei percettori della misura non pensano a trovare un impiego o forse non hanno nemmeno i requisiti necessari per gli impieghi.

C’è da dire che, sì, il Reddito di Cittadinanza è sempre stato un grande strumento per l’ausilio alle famiglie e ai cittadini che si trovavano in condizioni di povertà, ma allo stesso tempo è sempre stato descritto, da chi il RdC l’ha fortemente voluto, il Movimento Cinquestelle, come una misura per inserire poi queste persone nel mondo del lavoro.

Peccato che, stando ai numeri che proprio il presidente di INPS, Tridico, ci ha fornito, questo presupposto iniziale si è rivelato molto distante da quella che è stata, poi, la realtà.

Si pensi che addirittura i due terzi del totale di 3.7 milioni di percettori di RdC in tutta Italia, che raggiungerebbero i 2.4 milioni di cittadini, non si trovano negli archivi dell’Istituto di Previdenza Sociale degli estratti conto contributivi relativi agli anni 2018 e 2019.

Per questo, sono distanti dal mondo del lavoro e, secondo Tridico, non sarebbero rioccupabili nel brevissimo termine.

Reddito di Cittadinanza, e l’ultimo terzo dei beneficiari?

L’ultimo e rimanente terzo dei beneficiari di Reddito che, però, risulta essere presente negli archivi sopraindicati di INPS, rivela in media un reddito che risulta essere pari al 12 per cento delle retribuzioni annue medie degli impiegati del settore privato nel Paese.

Solo il 20 per cento, inoltre, ha lavorato per un periodo di oltre tre mesi nel periodo antecedente la creazione del Reddito di Cittadinanza, ideando un quadro di considerevole esclusione sociale per tutti i soggetti che sono stati coinvolti dal sussidio finanziario.

Matteo Renzi si scaglia contro il Reddito di Cittadinanza

E proprio durante la presentazione del suo ultimo libro, intitolato “Controcorrente”, nel capoluogo campano, il leader politico di Italia Viva, Matteo Renzi ha continuato la sua guerra contro la misura pentastellata.

Per l’ex Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, la misura sarebbe stata ideata dal partito Movimento 5 Stelle solo per avere maggior consenso da parte della popolazione. Renzi sembra voler continuare la sua battaglia, nonostante le tempistiche entro cui presentare il quesito referendario sembrano sempre più ristretti.

Per il Leader di sinistra, si tratta solamente di

“È un voto clientelare garantito e organizzato che i 5 stelle intendono rappresentare e che noi vogliamo scardinare”.

Renzi vuole un referendum abrogativo, lo stop al Reddito di Cittadinanza, ma l’alternativa?

Nonostante le tempistiche siano molto ristrette Renzi vuole un referendum abrogativo della misura pentastellata. Egli stesso ha ammesso di essere corto coi tempi poiché la Costituzione italiana e la legge di attuazione del principio referendario danno delle tempistiche molto ristrette che portano in prossimità delle elezioni.

In ogni caso a sinistra si ragiona. Renzi ragiona su come riuscire a fare il referendum entro la legislatura. Nel caso le tempistiche non lo permettessero c’è già pronto il piano B: la raccolta delle firme e, subito dopo il referendum, fatto, però, all’inizio della seguente legislatura.

Nonostante la decisione pare ferma, Matteo Renzi non ha una nuova opzione. Alla domanda, infatti, riguardo a quale misura andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza, il leader di sinistra e fondatore del suo partito politico Italia Viva, non risponde.

Ciò di cui è convinto, però, il Matteo di sinistra è che la misura non sta certamente aiutando i soggetti che davvero necessitano di aiuto. Renzi, infatti, non ci ha pensato due volte prima di definire la misura “un modo per buttare via i soldi” del Movimento 5 Stelle.

E, sempre su questo filone, sempre durante la presentazione di “Controcorrente”, ha dichiarato che, mentre lui era Premier, sulla povertà erano stati stanziati ben 20 milioni di euro. Una volta che ha lasciato la carica, la cifra sulla povertà è arrivata a toccare i 2 miliardi e 600 milioni di euro.

Anche in questo caso, il leader di Italia Viva non si è di certo risparmiato e, proprio nei confronti delle misure dei Cinquestelle, ha dichiarato:

“una cosa è mettere i soldi, un’altra è buttarli via”.

Il Reddito di Cittadinanza non sta funzionando

Per Renzi, infatti, la misura del Reddito di Cittadinanza non sta certamente andando a gonfie vele, anzi, non sta proprio funzionando. Per avvalorare la sua tesi, infatti, chiama in causa i navigator. Ricordiamo, che, questi soggetti non sono altro che dei tutor che dovrebbero dare ausilio al percettore di RdC a trovare un impiego, fino a un’ipotetica assunzione.

Chi percepisce il RdC, infatti, dovrebbe sottoscrivere un patto etico per il lavoro, impegnandosi a cercare un’occupazione. È proprio questo il meccanismo che critica Renzi! Stando ai numeri precedentemente analizzati del Presidente dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, la misura non sta funzionando al 100%.

Per Matteo Renzi è tutto un imbroglio: il Movimento 5 Stelle, infatti, giocherebbe a vincere le elezioni, riuscendoci, certo, ma quel che il Matteo di Sinistra recrimina al Movimento è che il Reddito di Cittadinanza è stato solo un escamotage per vincere le elezioni, ma non per risolvere il problema della povertà.

Renzi, poi, ha concluso il suo intervento durante la presentazione affermando che i soldi dovrebbero essere messi da parte per aiutare questi soggetti a trovare un impiego e non a dare un mero sussidio e basta, facendo così dipendere il soggetto bisognoso dal politico di turno.

Anche Matteo Salvini va contro alla misura del Reddito di Cittadinanza

Dopo il Matteo che guarda a sinistra, anche “l’altro Matteo”, quello che guarda verso destra, si scaglia contro la misura targata Movimento 5 Stelle, il Reddito di Cittadinanza. Se, però, da un lato il leader di Italia Viva lancia l’idea di un referendum per abolirlo totalmente e impiegare i fondi in maniera differente, dall’altra, il leader della Lega pare restare con un piede nella misura.

Matteo Salvini, infatti non parla di un’abolizione totale, ma semplicemente di una “correzione della misura” che sappiamo essere simbolo dei Pentastellati. E proprio in occasione di un incontro nella città di Marina di Carrara per una raccolta di firme per un referendum sulla giustizia, Salvini ha dichiarato:

“Dobbiamo dircelo una volta per tutte: il reddito di cittadinanza va dato a chi ha veramente bisogno per qualche mese ma non può essere uno strumento di lavoro nero e di dissuasione al lavoro.”

Sulla stessa linea critica verso la misura troviamo anche le altre forze di destra, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Insomma, pare proprio che dopo l’estate la misura andrà messa sotto revisione e si dovranno trovare delle alternative valide, poiché, per molti, la misura così com’è non va più bene.

Anche Vincenzo de Luca si scaglia contro il Reddito

Anche per il Presidente della Regione Campania, il Reddito di Cittadinanza è una misura controversa. Se, da un lato infatti, De Luca si complimenta e ritiene importante la misura dell’Assegno Unico per i Figli a carico, dall’altra, per il RdC, afferma che le risorse destinate a questa misura le avrebbe impiegate in modo differente.

Dal suo discorso, infatti, afferma che prenderebbe il RdC e toglierebbe la quota da dare alle famiglie povere, nonché il reddito di inclusione, che già c'era con i Governi precedenti. Inoltre, continua, prenderebbe gli 8 miliardi che all’anno impiegano per il Reddito di Cittadinanza per ridestinarli

Metà alle famiglie, soprattutto per contribuire alla crescita demografica del nostro Paese, ma anche per aiutare le madri

Metà alle scuole e alle università per fare del sistema formativo italiano, un sistema di eccellenza

Vincenzo de Luca, chiude poi il suo discorso commentando le spiacevoli scoperte del mese scorso, quando la Guardia di Finanza ha individuato in un territorio ristretto della provincia di Napoli, la bellezza di trecento soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza, senza averne diritto.

Tra questi trecento, sette erano detenuti. Questo fatto è stato commentato in questo modo dal il Presidente della Regione Campania: