RISPARMIO RdC News, PUBBLICATO: 23 minuti fa Reddito di Cittadinanza a rischio: chi lo perderà a marzo! di Alessia Seminara

Ci sono guai in vista per il Reddito di Cittadinanza! L'INPS parla chiaro: almeno il 70% di chi ha richiesto il RdC nel 2019 continua a percepirlo ancora oggi. Ci ha comunque pensato il Governo Draghi a risolvere la situazione, o almeno si spera: le regole del Reddito di Cittadinanza sono cambiate. Scopriamo chi rischia di perderlo adesso, con la nuova normativa e le modifiche apportate dal premier Draghi.

Ci sono guai in vista per il Reddito di Cittadinanza! La misura è sotto stretto controllo, dato che per quest’anno 2022 sono previste numerose modifiche. Modifiche che sono state introdotte a partire dalla nuova Legge di Bilancio 2022. Tra gli scopi principali della Manovra 2022, quello di rendere il RdC una misura maggiormente aderente a quelli che erano gli intenti iniziali della misura: oltre a sostenere i percettori, anche il loro inserimento nel mondo del lavoro doveva essere parte integrante della misura. Eppure, secondo un recente report a cura dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, le cose non stanno affatto così. Infatti, secondo il report INPS, almeno il 70% dei titolari di Reddito di Cittadinanza che lo hanno richiesto nel 2019, continua a percepire il RdC ancora oggi. E questo dato è in conflitto, per l’appunto, col reinserimento lavorativo dei percettori, che evidentemente non avviene come dovrebbe. Ci ha comunque pensato il Governo Draghi a risolvere la situazione, o almeno si spera: le regole del Reddito di Cittadinanza sono cambiate. Scopriamo chi rischia di perderlo adesso, con la nuova normativa e le modifiche apportate dal premier Draghi. Reddito di Cittadinanza tra disoccupazione e CPI deboli Inutile negarlo: se il 70% dei percettori “datati”, che ricevono il Reddito di Cittadinanza dal 2019, continuano a riceverlo ancora oggi, significa che qualcosa non sta funzionando. La misura, così come era stata pensata dal Movimento 5 Stelle, avrebbe dovuto sostenere temporaneamente i titolari di RdC, fino al loro reinserimento in una posizione lavorativa idonea. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, evidentemente questo reinserimento non avviene. Molto probabilmente, in larga misura, la ragione è da ritrovarsi nella debolezza dei percorsi che permettono ai disoccupati di trovare un impiego. I Centri per l’Impiego, ad esempio, sono attualmente in fase di potenziamento; fase che però dura ormai da anni. La debolezza dei Centri per l’Impiego si riflette dunque sulla (mancata) possibilità dei percettori di Reddito di Cittadinanza di trovare lavoro e, dunque, di smettere di ricevere il sussidio statale. Sussidio che, tra l’altro, dall’epoca della sua introduzione è ostato alle casse statali ben 20 miliardi di euro, dalla sua introduzione al dicembre 2021. Reddito di Cittadinanza: le modifiche introdotte dal 2022 Nel tentativo di uscire da questa situazione, che di certo non potrà protrarsi all’infinito, il Governo ha cercato di mettere ordine, introducendo alcune nuove regole che, dal 2022, cambieranno il Reddito di Cittadinanza. Da quest’anno, perdere il RdC sarà purtroppo molto più semplice: i titolari della misura devono dunque necessariamente prestare attenzione alle novità introdotte dal premier e dal Governo in carica. Tra le modifiche introdotte, quelle più interessanti riguardano a riduzione delle offerte di lavoro rifiutabili ed il cambiamento delle distanze massime dalla residenza dei titolari di Reddito di Cittadinanza e il potenziale luogo di lavoro proposto. Previsto, inoltre, un meccanismo che ridurrà l’importo del RdC ad ogni offerta di lavoro rifiutata. Si tratta di modifiche, che andremo ad analizzare nel dettaglio a breve, che mirano a rendere questo sostegno migliore, rendendolo davvero un sussidio temporaneo, volto a reinserire nel mercato del lavoro coloro che lo percepiscono. Reddito di Cittadinanza: ecco come si rischia di perderlo! Passiamo adesso ad analizzare nel dettaglio le nuove regole, cercando anche di capire chi sono con esattezza i percettori di Reddito di Cittadinanza che rischiano di dover dire addio alla misura. Per prima cosa, come accennavamo, il numero di offerte di lavoro “congrue” (ossia quelle che possono essere tranquillamente ricoperte dal titolare di RdC) è stato ridotto. Se fino alla fine del 2021 erano fissate a tre, con la Legge di Bilancio 2022 si possono rifiutare solamente fino a due offerte di lavoro. Alla seconda offerta congrua rifiutata, il percettore dovrà rinunciare alla misura, trovandosi tra l’altro anche senza lavoro. C’è inoltre un altro problema che si pone qualora il titolare di Reddito di Cittadinanza decida di rifiutare un’offerta di lavoro per cui è giudicato idoneo. Al rifiuto, l’assegno mensile RdC verrà scalato di 5 euro ogni mese. In sostanza, al rifiuto di un’offerta di lavoro, l’assegno scenderà di importo, venendo ridotto di 5 euro ogni mese successivo al rifiuto. Reddito di Cittadinanza: la questione della distanza dal lavoro Altro cambiamento previsto riguarda la distanza calcolata dal luogo di lavoro oggetto della proposta e l’indirizzo di residenza del titolare di Reddito di Cittadinanza. Per la prima offerta di lavoro, tale distanza scende dai 100 chilometri inizialmente previsti, fino ad 80 chilometri. Questa distanza vale però solo per la prima offerta di lavoro rifiutata. Dunque, se la prima offerta di lavoro si trova entro gli 80 chilometri di distanza, viene definita come congrua e il rifiuto comporterà l’attivazione del meccanismo di riduzione dell’assegno RdC mensile. Se il percettore di RdC ha già rifiutato una prima offerta di lavoro per cui risultava idoneo, alla seconda offerta di lavoro non è prevista alcuna distanza minima: il titolare di Reddito di Cittadinanza potrà ricevere offerte da tutta Italia. E, qualora rifiutasse, si rischia come già detto la perdita del sussidio economico. Reddito di Cittadinanza: aumentano i controlli a marzo! L’ultimo cambiamento al Reddito di Cittadinanza disposto per il 2022 dal Governo Draghi è relativo ai controlli sui percettori del beneficio. Controlli che verranno disposti al fine di individuare eventuali percettori che ricevono la misura illecitamente pur non avendone diritto. Innanzitutto, i titolari di RdC entro la fine del prossimo mese di marzo verranno convocati almeno una volta al mese presso i Centri per l’Impiego. In questo modo, si cercherà di introdurli concretamente all’interno di percorsi di riqualificazione lavorativa. La mancata partecipazione alle convocazioni presso i CPI, tra l’altro, sarà causa di esclusione dal Reddito di Cittadinanza. In altre parole, chi non si presenterà alle convocazioni rischia di perdere l’assegno RdC mensile. Insomma, è diventato davvero molto facile rischiare di perdere la misura. Ricordiamo poi ai lettori che, al momento, per accedere ai Centri per l’Impiego è necessario il green pass. Il che potrebbe rappresentare un problema per i cittadini non ancora vaccinati. In Italia il RdC, ma l’Europa pensa al Reddito di Base Mentre l’Italia si preoccupa di riformare il Reddito di Cittadinanza per renderlo più funzionale, qualcosa si sta muovendo a livello europeo. L’Unione sta infatti pensando ad una misura che, per certi versi, è similare al nostro RdC, ma sarà molto più ampia. Si tratta del Reddito di Base. Se l’UE dovesse decidere di introdurre tale misura, tutti i cittadini europei, indipendentemente dall’età e dallo stato di occupazione, riceverebbero un sussidio base mensile per rendere la vita più dignitosa e semplice. Si tratterebbe, insomma, di una sorta di evoluzione rispetto al nostrano Reddito di Cittadinanza, che invece viene concesso solamente a fronte del rispetto di numerosi requisiti. Ma per avere maggiori dettagli su questa nuova, e ancora ipotetica, misura dovremo attendere qualche mese, dato che il tavolo di discussione è previsto per l’inizio della prossima estate. Per altre informazioni sul Reddito di Base come alternativa al Reddito di Cittadinanza, consigliamo ai lettori il video di Mondo Pensioni sull’argomento.

Alessia Seminara

