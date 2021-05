Novità sorprendenti per chi percepisce il reddito di emergenza. Prevista proroga di altri 4 mesi nel decreto sostegni bis, che vedrà la sua approvazione nella giornata di domani 20 maggio 2021. maggiori aiuti per le famiglie disagiate e per soggetti fragili. Anche più contributi a fondo perduto per le imprese. Questa è solo una parte del pacchetto di interventi illustrato ieri durante il vertice tra il Ministro dell’Economia Daniele Franco e i rappresentanti della maggioranza, riunitisi per rivedere alcuni dettagli del Decreto sostegni bis.

Manca poco all’approvazione del Decreto sostegni bis. Entro domani il provvedimento da 40 miliardi di euro dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri. Ben 18 miliardi di euro in totale destinati ai contributi a fondo perduto a favore di imprese e partite Iva che hanno subito un calo del fatturato a causa dell’emergenza covid 19.

Vengono poi rafforzati i sostegni alle famiglie, ed in particolare il reddito di emergenza si potrebbe allungare di altri 4 mesi, quindi potrebbe essere prorogato sino a settembre, coprendo così il periodo estivo.

Questa è davvero una bella notizia per i tanti percettori del reddito di emergenza, una boccata d'ossigeno sospiro di sollievo per le numerose famiglie maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.

Decreto sostegni bis: Reddito di emergenza per altri 4 mesi

Un decreto sostegni bis costellato da maggiori aiuti per le famiglie disagiate e per soggetti fragili. Ricevuta dalla Camera la fiducia sul "Sostegni bis" (con ben 472 a favore, 49 contrari e 2 astenuti), decreto che entro oggi diventerà legge dello Stato distribuendo in tutto 32 miliardi, il governo si appresta a varare domani un nuovo pacchetto di interventi.

Anche più contributi a fondo perduto per le imprese. Questa è solo una parte del pacchetto di interventi illustrato ieri durante il vertice tra il Ministro dell’Economia Daniele Franco e i rappresentanti della maggioranza, riunitisi per limare alcuni dettagli del Decreto sostegni bis.

Sono state tante le richieste avanzate dai partiti, che il Ministro Franco non ha potuto accogliere soprattutto per ragioni di tempo (che non c’è). Franco ha comunque garantito che il Parlamento avrà a disposizione un fondo da 800 milioni ( come in passato) per apportare migliorie ed eventualmente aggiungere ulteriori misure. Sono garantiti 18 miliardi di euro per i contributi a fondo perduto e altri 4 mesi di proroga Rem.

Questa misura introdotta dal Dl Rilancio nel 2020 come contributo economico finalizzato ad aiutare i nuclei familiari che, a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica, sarà con molta probabilità ( il condizionale è d’obbligo perchè tutto potrebbe ancora cambiare) rinnovato per altre 4 mensilità. Questa proroga che riguarderà i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, va ad aggiungersi alla precedente proroga prevista dal decreto sostegni relativa ai mesi di marzo aprile e maggio 2021.

Reddito di emergenza: nuova proroga ecco a chi spetta

È alta la probabilità che le modalità di assegnazione ed erogazione del reddito di emergenza restino le stesse utilizzate fino ad oggi. Ripercorriamo gli aspetti fondamentali che disciplinano il REM.

Il Reddito di emergenza spetta a chi:

risiede in Italia ;

; reddito familiare inferiore all’importo riconosciuto come Rem e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;

all’importo riconosciuto come e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare; ISEE in corso di validità del nucleo familiare inferiore a 15.000 euro , se in affitto il limite è aumentato di 1/12esimo del valore annuo del canone di locazione ;

in corso di validità del nucleo familiare , se il limite è del valore annuo ; patrimonio mobiliare familiare deve essere inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente ulteriore al primo, ma entro un massimo complessivo di 20.000 euro. Se in famiglia è presente un disabile grave o comunque non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è aumentato di 5.000 euro.

L’importo erogato può variare da un minimo di 1.600 euro a un massimo di 3.360 euro, tenendo conto della situazione patrimoniale e del numero dei componenti della famiglia, per un contributo economico che può variare da 400 euro a 840 euro ogni mese.

Reddito di emergenza: chi ha diritto alla proroga di 4 mesi

Attualmente il beneficio viene erogato:

ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica che presentato tutti i requisiti richiesti dalla legge;

che presentato tutti i requisiti richiesti dalla legge; coloro che non sono più percettori di NASpI o DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, che non superi la soglia dei 30.000 euro. La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili.

Non si sa ancora nulla se la proroga degli ulteriori 4 mesi riguarderà anche i percettori di Rem Naspizzato. Se il rinnovo dovesse riguardare anche gli ex percettori di NASpI o DIS-COLL, l’importo erogato sarebbe nelle misura fissa di 400 euro mensile , per un totale di 1600 euro.

Reddito di emergenza: restano valide le incompatibilità

Ricordiamo che il Rem è incompatibile con altre misure a sostegno del reddito, nello specifico:

indennità COVID-19 ( articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 );

( ); pensioni, dirette o indirette , eccetto l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di invalidità civile;

, eccetto l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di invalidità civile; redditi da lavoro dipendente , la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; reddito e pensione di cittadinanza .

Reddito di emergenza "Naspizzato": il comunicato stampa Inps

È stato pubblicato ieri sul sito istituzione, il Comunicato stampa in cui l'Inps precisa che le domande di Reddito di emergenza ex percettori di NASpI o DIS-COLL saranno definite entro il 15 giugno 2021. In pratica dovrebbe essere rispettata la data corretta senza ulteriori rinvii.

Inoltre l'Istituto chiarisce che :

"L’avviso di esclusione, inviato nei giorni scorsi dall’INPS tramite messaggio sms a tale categoria di richiedenti, è da intendersi riferito alla sola carenza dei requisiti di accesso alla prestazione previsti dall’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41/2021. Pertanto, ciò non esclude il successivo accoglimento delle domande”.

Con questo comunicato l'Inps ha voluto tranquillizzare chi ha ricevuto un sms con avviso di esclusione dal beneficio, sottolineando che si tratta di un avviso relativo alla carenza dei requisiti necessari per accedere al REM concesso ai nuclei familiari dall’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41/2021.

Reddito di emergenza: sono partiti i pagamenti

Sono stati molti i percettori di Rem a leggere nel proprio fascicolo previdenziale la data del pagamento. le prime tranche partiranno da domani 20 maggio e riguardano sia il REM Ordinario previsto dall'art.12 dl 1/2021 comma 1, sia il REM ex percettori NASpI o DIS-COLL.

I tempi di elaborazione delle domande vanno dai 30 ai 45 giorni. Quindi, per chi non avesse presentato ancora la domanda di Reddito di emergenza c’è tempo fino al 31 maggio.

Reddito di emergenza 2021: come verificare lo stato di una domanda

Gli utenti che hanno fatto richiesta possono verificare lo stato della domanda del REM in modo molto semplice. È necessario accedere, attraverso il sito Inps, all’area privata utilizzando:

SPID ;

; carta di identità elettronica ;

; Carta nazionale dei servizi ;

; PIN INPS.

Una volta entrati entrati nella pagina "Reddito di emergenza", bisogna cliccare sul menù a sinistra: Gestione DOMANDA – Lista domande ed esiti. Potrai così visionare lo stato della richiesta:

Completata ;

; Acquisita ;

; Accolta o respinta ;

; Terminata (quando si riceveranno tutte e tre e mensilità previste).

Redito di emergenza 2021: come e quando presentare la domanda

Entro il 31 maggio 2021 va presentata la domanda solo per via telematica sul portale dell’Inps.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

La domanda per il Rem 2021 può essere presentata attraverso due canali: