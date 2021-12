Il Reddito di Emergenza è stata una misura introdotta da Giuseppe Conte per supportare le famiglie più colpite dalla pandemia di Covid-19. Dopo quasi un anno e mezzo, e dopo svariate proroghe anche da parte del governo Draghi, la misura ha raggiunto il suo stadio finale. Ma è veramente così? Oppure verrà prorogata? Vediamolo insieme.

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

E così, anche quest'anno si sta avvicinando Natale. Luci, feste e regali... ma anche la minaccia, ancora quest'anno, di un nuovo lockdown o di nuove restrizioni contro il Covid.

La pandemia, che ormai è entrata nel suo secondo anno di esistenza, continua a falciare vite e, rilevante ma meno importante, a distruggere economie.

Di tale distruzione quelli che ne subiscono gli effetti peggiori sono le famiglie più indigenti. Soggetti che erano già in difficoltà prima e che con la pandemia hanno rischiato di ricevere il colpo di grazia. A dirlo non sono io, per quanto a dirmelo possa essere anche il buon senso, ma le statistiche rilevate dall'Istat.

In un'intervista a Valeria de Martino e Federico di Leo, due ricercatori che hanno realizzato un report sulla povertà italiana durante il Covid, essi hanno detto che:

Purtroppo nel 2020 la pandemia ha avuto un evidente effetto sulle condizioni economiche delle famiglie. La condizione di povertà assoluta ha riguardato oltre cinque milioni e seicentomila individui, vale a dire il 9,4 per cento delle persone residenti in Italia, mentre nell’anno precedente la quota era pari al 7,7 per cento.

Le famiglie più coinvolte dalla crisi, sempre secondo il report, sarebbero le famiglie più numerose, quelle con figli minori, le famiglie straniere e le famiglie che pagano un affitto.

Ovviamente, il colpo maggiore per queste famiglie e questi individui è stato durante il lockdown del 2020, quando la pandemia ci trovava più impreparati. Anche con l'istituzione delle Zone Rosse a fine anno e con il lockdown del 2021 queste famiglie hanno subito colpi micidiali.

Per questo motivo, il governo italiano ha cercato di aiutarle per quello che poteva. Il governo Conte II, nel 2020, istituì il Reddito di Emergenza (REM) ovvero una misura, appunto, di emergenza che prevedeva l'erogazione di fondi direttamente nei conti in banca delle famiglie più povere.

La misura, secondo un report direttamente dell'INPS, è stata più popolare nelle regioni del Sud Italia, con la Campania in testa al 21% delle richieste, seguita dalla Sicilia (19%), Lazio (10%) e Puglia (9%). Le stesse regioni, dunque, in cui anche il Reddito di Cittadinanza ed altre misure di welfare sono più popolari.

Cos'è esattamente il Reddito di Emergenza

La misura era stata introdotta con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, ed era inizialmente stato erogato per due mensilità: marzo - aprile 2020 e nell'inverno dello stesso anno.

Caduto il governo Conte II, il governo Draghi aveva rinnovato il Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Draghi, poi, aveva istituito un'ulteriore proroga per tutti i mesi successivi a maggio fino a settembre 2021.

Insomma, una misura di recupero per le famiglie indigenti che ha avuto molto successo e che pare essere molto popolare tra i politicanti. Vuoi perché è una misura popolare ed ottima per ottenere consensi, vuoi perché essi tengono davvero al benessere di quella fetta di popolazione, sta di fatto che il REM potrebbe persino essere prorogato al 2022.

Vi è, tuttavia, un problema: i pagamenti di settembre sono arrivati con estremo ritardo. L'INPS, come vedremo più avanti, ha provato a spiegarsi ma ha solamente peggiorato la situazione. Forse, questo potrebbe inficiare anche sulla proroga futura della misura.

Vediamo insieme, dunque, tutti i dettagli. Se volete qualche chiarimento in più, vi linkiamo questo video di Speedy News Italia che fa un po' di chiarezza:

I ritardi del Reddito di Emergenza

Come dicevamo, dunque, il Reddito di Emergenza è stato di fatto prorogato fino a settembre di quest'anno. L'ultima mensilità, però, è arrivata con estremo ritardo.

Quella che sarebbe dovuta essere erogata a settembre, infatti, è in realtà arrivata verso fine Novembre. Per due mesi, quindi, l'INPS ha lasciato i beneficiari in uno stato di forte incertezza, senza esprimere una vera e propria motivazione per il ritardo.

Il 12 novembre scorso, finalmente, l'INPS ha rilasciato una nota dicendo che il Reddito di Emergenza sarebbe stato erogato la settimana dopo, e così è stato.

Questi ritardi, ovviamente, sono stati estremamente impopolari tra i beneficiari. Possiamo riassumere il tutto con un commento lasciato sotto l'articolo del Giornale di Sicilia precedentemente linkato:

Che grande amarezza! Oltre al ritardo di 2 mesi ancora un'altra settimana di attesa, alla faccia dell emergenza e di chi ne ha bisogno! E con questi tempi di che proroga si vuole parlare? 1 mese per ripresentare domanda, 1 mese e mezzo per approvarla e forse a Pasqua arriverebbe una mensilità. Rido per non piangere, ma il nostro governo è vergognoso.

Grande scontentezza verso il governo, dunque, nonostante le tante proroghe promosse proprio da Mario Draghi del Reddito di Emergenza. Non si possono, tuttavia, biasimare gli scontenti: due mesi di indigenza sono particolarmente difficili da gestire soprattutto per le famiglie già in situazione di povertà.

L'INPS ha addotto come giustificazione il fatto che ogni assegno ha avuto una sua storia. In molti, infatti, avevano ricevuto in ritardo anche gli assegni di giugno ed agosto. Non è raro, dunque, che molte famiglie abbiano ricevuto tutte e tre le mensilità insieme a novembre.

L'ultima parte del commento, però, presume già che vi sarà un'altra proroga del Reddito di Emergenza per l'anno prossimo, pensando non tanto al fatto che ci potrebbe non essere quanto ai sicuri ritardi con cui sarà accompagnato.

Ma a che punto sta, effettivamente, la proroga del Reddito di Emergenza? Vediamolo insieme.

Reddito di Emergenza: possibile proroga?

Alcuni, forse a ragione, associano il Reddito di Emergenza allo Stato di Emergenza Nazionale richiesta dal governo alle camere. In realtà, però, le due cose non sono necessariamente collegate.

Lo Stato di Emergenza, infatti, è uno stato che permette al Governo di esercitare poteri legislativi, quindi promuovere decreti legge senza la medesima approvazione delle Camere che avverebbe in tempi normali.

Misure economiche, finanziarie e sociali come il Reddito di Emergenza possono essere realizzate soltanto attraverso decreti legge del governo. Normalmente, questi decreti non sarebbero automaticamente approvati senza passare prima dal Parlamento, che li discute emendamento per emendamento e li approva o rifiuta.

Durante lo Stato di Emergenza, però, tale approvazione delle camere è quasi superflua e l'approvazione del decreto avviene praticamente in automatico. Questo è il motivo per cui così tanti decreti legge sono stati approvati in questi anni di pandemia.

Lo Stato di Emergenza, infatti, era stato dichiarato dal governo a Febbraio 2020, e normalmente durerebbe solo tre mesi. Con l'incedere della pandemia, però, il governo Conte II ed il governo Draghi hanno prorogato costantemente lo Stato di Emergenza.

Al momento, lo Stato di Emergenza dovrebbe scadere proprio a gennaio 2022, e ancora non si sa se verrà prorogato ulteriormente fino a Febbraio o meno. Da una parte, la pandemia sta effettivamente continuando, ma dall'altra uno stato di emergenza di due anni precisi sarebbe senza precedenti nella storia della Repubblica.

Ad ogni modo, uno stop della proroga dello Stato di Emergenza potrebbe significare anche uno stop ai decreti, nel senso che non verranno più fatti passare con tanta facilità.

E' comunque vero che, come dicevo, quella del Reddito di Emergenza è una mossa molto popolare sia negli uffici del governo sia in Parlamento, quindi se Draghi dovesse proporre una proroga al Parlamento questa verrebbe sicuramente presa in considerazione dalle Camere.

Un altro punto da prendere in considerazione, però, è l'andamento della pandemia stessa.

Il paese, almeno per ora, è in ripresa: sempre più gente lavora, sempre più gente ricomincia a vivere e sempre più gente sfrutta gli ammortizzatori sociali già esistenti.

Molti, dunque, si chiedono il motivo di perché si dovrebbe continuare a pagare il Reddito di Emergenza, dal momento che di opportunità per le famiglie più povere esistono e continuano a spuntare fuori.

Sostanzialmente, e volendo essere perfettamente onesti, non è affatto probabile che il Reddito di Emergenza venga prorogato, anche se in effetti dipende tutto da come andrà la pandemia.

In ogni caso, però, è sempre bene prepararsi.

Ovviamente, non si può più fare domanda per il Reddito di Emergenza, in quanto la scadenza delle domande è stata mesi fa.

Ad ogni modo, per ogni proroga bisogna fare la richiesta sul sito dell'INPS in caso si rientri all'interno dei requisiti. Ma quali sono, insomma, i requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza?

Vediamolo insieme.

Come richiedere il Reddito di Emergenza

Innanzitutto, dobbiamo vedere chi può (o potrebbe in caso di proroga) richiedere il Reddito di Emergenza. I requisiti precisi sono (prendendoli da qui):

[è] necessario avere un reddito familiare alla data di aprile 2021 inferiore al limite fissato dall’articolo 82, comma 5, del decreto-legge numero 34 del 2020, ovvero all’ammontare del REM. Inoltre, anche per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, questo dovrà risultare essere inferiore alla soglia di 10 mila euro, in riferimento all’anno precedente. Questo limite risulta essere aumentato di altri 5.000 euro all’interno del nucleo familiare, fino ad un massimo di 20 mila euro. Infine, al momento della domanda era necessario che i cittadini risultino essere residenti entro i confini del territorio nazionale ed avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro.

Se rientrate in questi requisiti, potrete fare domanda per il Reddito di Emergenza qualora la misura venisse prorogata anche nel 2022.

Per fare domanda, è necessario richiederlo, nel senso che non scatta automaticamente come altri ammortizzatori sociali. Esistono due canali principali attraverso cui è possibile fare domanda per il Reddito di Emergenza:

Online, attraverso il servizio dedicato sul sito dell'INPS e inserendo le proprie credenziali, ovvero tutti i dati di SPID, Carta Nazionale dei Servizi nonché Carta di Identità Elettronica 3.0.