Reddito di emergenza sì. O Reddito di Emergenza no. Questo è uno degli interrogativi di queste settimane. La misura che è stata introdotta nel 2020 quando la pandemia da Covid-19 ha iniziato a colpire duro è ai box. Ritornerà? Non ritornerà? Questa misura che dà un supporto economico ai nuclei familiari in difficoltà è al momento sospesa. Ma da più parti ci sono pressioni per un suo ritorno. Vediamo se ci sono possibilità e come.

Reddito di emergenza sì. O Reddito di Emergenza no. Questo è uno degli interrogativi di queste settimane. La misura che è stata introdotta nel 2020 quando la pandemia da Covid-19 ha iniziato a colpire duro è ai box. Ritornerà? Non ritornerà? Si attendono risposte da parte del Governo guidato da Mario Draghi.

Questa misura che dà un supporto economico ai nuclei familiari in difficoltà è al momento sospesa. Ma da più parti ci sono pressioni per un suo ritorno. Vediamo se ci sono possibilità e come.

Reddito di emergenza: dopo l'elezione del presidente della Repubblica cosa succederà?

Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico che è stata promossa nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

E' stata una misura che ha rappresentato una boccata d'ossigeno importante per molte famiglie.

Alla fine del 2021 c'erano speranze che la misura potesse essere rinnovata anche per il 2022. Così non è andata. Del Reddito d'Emergenza non c'è nessuna traccia nella Legge fondamentale dello stato.

E nemmeno nel Decreto Sostegni di qualche settimana fa. Ma non tutte le speranze di chi percepiva questa misura devono andare perdute. Questo perchè il pressing soprattutto di alcune forze politiche che sostengono il Governo guidato da Mario Draghi è forte.

Affinchè in uno dei prossimi Decreti Sostegni ci possa essere un ritorno della misura visto che le emergenze, sanitaria ed economica, sono ancora ben lontane da essere terminate.

Come noto la politica nell'ultima settimana e mezzo ha visto le aule e i Parlamentari impegnati nell'elezione del presidente della Repubblica.

Non c'è stato modo di parlare di altri Sostegni e a chi saranno rivolti. Ora, partiti, governo e forze politiche possono mettere mano anche ad altre situazioni. E tra queste il Reddito di Emergenza.

Reddito di Emergenza: e lo stato di emergenza quando finirà?

E' chiaro che quella che si sta vivendo in questi due anni è tutto fuor che una situazione normale. L'Italia, come anche gli altri paesi del mondo, sta vivendo una situazione complicata dal punto di vista sanitario, sociale ed economico.

La crisi mette in ginocchio tanti settori, le famiglie attendono di sapere se questo rinnovo ci sarà o non ci sarà.

La sensazione è che queste saranno le settimane decisive. Chiusa la vicenda Quirinale si riaprirà la partita dei Sostegni a persone e settori economici in difficoltà.

Se ci sarà un nuovo Decreto Sostegni con anche uno scostamento di bilancio allora ecco che quella dovrebbe essere l'occasione buona per fare partire il Reddito di Emergenza in versione 2022.

Va segnalato che l'Italia si trova in uno Stato di Emergenza che al momento dovrebbe durare fino al 31 marzo prossimo.

Da più parti anche esponenti governativi hano spiegato che ancora non sono state prese decisioni su un'eventuale proroga dello Stato di emergenza stesso ma i rumors dicono che non dovrebbe esserci un'ulteriore proroga.

Si dovrebbe trattare dell'ultimo periodo di Stato di Emergenza nel nostro paese a meno che non ci sia un clamoroso aumento dei contagi nelle prossime settimane e una recrudescenza della pandemia.

Reddito di Emergenza: il pressing delle forze politiche sul Governo Draghi

Non ci saranno con ogni probabilità proroghe sullo Stato di Emergenza che il 31 marzo dovrebbe cessare. E la speranza è che possa cessare in maniera definitiva.

Anche se la decisione sarà presa nella prima metà del mese di marzo.

Molti temono che la conclusione dello stato di emergenza possa rappresentare un sinonimo di conclusione contestuale del Reddito di Emergenza.

Perchè se il secondo è stato ideato per fare fronte a una situazione di difficoltà e aiutare le famiglie in crisi economica, una volta che cessa la prima situazione e si torna verso una certa normalità e chiusura del periodo di emergenza, come potrebbe continuare questa situazione di un sostegno emergenziale alle famiglie?

Reddito di Emergenza non necessariamente collegato allo stato di emergenza

Ma non è detta l'ultima parola. Nel senso che la misura Reddito di Emergenza può sopravvivere anche alla conclusione dello stato di emergenza. Non è detto che la seconda misura possa avere ragione solo in presenza della prima situazione.

La scadenza del mandato di Sergio Mattarella e la conseguente necessità di eleggere il presidente della Repubblica ha monopolizzato l'attenzione generale del mondo politico. Ma ora, accantonato quel pensiero, i partiti stanno tornando in pressing sul Governo Draghi.

Non tutti nello stesso modo ma ci sono diverse forze politiche che spingono su questo tasto. In particolare proprio quel Movimento 5 Stelle che ha spinto molto su questo tasto soprattutto nella fase in cui c'era Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Conte e il Movimento 5 Stelle sostengono da settimane la necessità di dare aiuti alle famiglie. E non si possono non leggere queste parole anche nell'ottica di una nuova edizione del Reddito di Emergenza anche nel 2022.

Aiuti, contributi in una situazione in cui ci sono ancora difficoltà importanti per le famiglie legate alla situazione generale e alla pandemia.

Anche Matteo Salvini, una volta archiviata l'elezione del presidente della Repubbica, non senza contraccolpi per lui personalmente e per la Lega in generale, ha sottolineato che:

“finalmente si chiude questa pagina e questa settimana e possiamo tornare ad occuparci delle famiglie, del caro bollette e del sostegno agli italiani”.

Parole che lasciano spazio ad un ritorno della misura.

Reddito di Emergenza 2022: quali sono gli strumenti possibili? Scostamento di bilancio

Il Governo capitanato dall'ex numero uno della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha diverse possibilità se vuole dare vita di nuovo a questa misura. Si è parlato molto nelle scorse settimane di un nuovo provvedimento, un nuovo Decreto Sostegni che potrebbe arrivare nel mese di febbraio.

Molto più consistente di quello che è avvenuto nello scorso mese di gennaio.

Una sorta di Decreto Sostegni che potrebbe anche vedere la luce con cifre importanti e arrivare anche a prevedere uno scostamento di bilancio.

Se sarà questo lo scenario è immaginabile che in un provvedimento così ad ampio raggio possa essere inserito nuovamente anche questo strumento di sostegno al Reddito e alle famiglie.

Occorrerà vedere quanto forte sarà il pressing delle forze politiche che compongono l'eterogenea maggioranza che sostiene il Governo guidato da Draghi e quanto saranno disposti a "concedere" nel caso su questo fronte lo stesso premier Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco.

Reddito di Emergenza 2022: quali sono gli strumenti possibili? Le risorse nel PNRR

Se invece non sarà scelta la strada di riproporre il Reddito di Emergenza nell'ambito di uno scostamento di bilancio potrebbe arrivare la possibilità anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Di che cosa si tratta? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una progettazione che si inserisce nel programma Next Generation EU (NGEU).

Si tratta di un pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Di queste risorse che sono assegnate al nostro paese ce ne sono che potrebbero venire destinate a questa misura.

A finanziare una nuova tranche del reddito di emergenza. La sensazione è che le prossime settimane possano essere veramente quelle decisive. In un senso o nell'altro.

Se la misura sarà riproposta oppure se questo strumento di sostegno passerà definitivamente agli archivi e alla storia.