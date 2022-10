La proposta di un nuovo bonus per genitori, che si potrà sommare all’Assegno Unico e alle altre misure attualmente attive, sembra sul punto di concretizzarsi. Ecco come funzionerà il nuovo Reddito di Fragilità.

La proposta di un nuovo bonus per genitori, che si potrà sommare all’Assegno Unico e alle altre misure attualmente attive, sembra sul punto di concretizzarsi. Ecco come funzionerà il nuovo Reddito di Fragilità.

Se ne sente ormai parlare da tempo, ma finalmente arrivano delle proposte concrete. La FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri, si è di recente pronunciata senza mezzi termini in merito al bisogno di nuove misure per le famiglie italiane con a carico figli con gravi patologie.

Sono più di 67.000 i minori italiani che versano in tale condizione e, purtroppo, spesso le famiglie vengono lasciate totalmente sole ad affrontare situazioni gravose. È vero, esistono degli aiuti statali, quali l’Assegno Unico ed il bonus da 500 euro mensili per famiglie con figli disabili a carico.

Ma queste due misure, da sole, non bastano. Ecco perché il Reddito di Fragilità potrebbe rappresentare una delle soluzioni migliori per i genitori italiani con a carico figli affetti da disabilità.

Scopriamo insieme in cosa dovrebbe consistere questo nuovo bonus, da sommare a quelli già esistenti.

Reddito di Fragilità ai genitori italiani da sommare al bonus 500€: per chi e cosa prevede

La proposta della Federazione Italiana Medici Pediatri è molto chiara: i 67.000 bambini italiani affetti da disabilità complesse e le loro famiglie hanno bisogno di sostegni economici concreti.

C’è bisogno cioè di un nuovo bonus, di un contributo economico da parte dello Stato, che possa affiancare le agevolazioni già esistenti.

Agevolazioni che non bastano: al momento, i genitori che hanno in carico figli con disabilità possono contare solamente su un unico sostegno, un bonus da 500 euro massimi al mese. Tra l’altro, tale agevolazione è accessibile solamente con reddito bassi e su presentazione di un ISEE non superiore ai di 17.476 euro.

Altra misura che non risulta sufficiente è quella del nuovo Assegno Unico, che viene conferita non solo ai genitori ed ai caregiver che si occupano di minori affetti da disabilità, ma in generale alle famiglie con figli a carico.

Ovviamente, l’Assegno in questione prevede delle maggiorazioni per chi ha a carico figli disabili. Maggiorazioni che dipendono dal reddito e che possono raggiungere i 105 euro mensili.

Ma è chiaro che importi del genere non sono affatto sufficienti per sostenere le ingenti spese che le cure necessarie comportano.

Non si considera, inoltre, la situazione ancor peggiore in cui versano le famiglie che di figli, a carico, ne hanno più di uno.

Reddito di Fragilità: tutte le proposte della FIMP

La Federazione FIMP, durante la recente conferenza “La pediatria nella disabilità: scenari futuri” non ha parlato di cifre esatte.

Questo significa che, al momento, non sappiamo a quanto potrebbe ammontare il bonus conferito dal Reddito di Fragilità. È però indubbio che un bonus del genere deve essere introdotto, dato che la necessità di assistenza specifica per le patologie croniche va irrimediabilmente ad intaccare l’intero nucleo familiare del minore affetto da disabilità.

C’è da considerare, poi, anche la questione del reddito. Il bonus da 500 euro massimi attualmente attivo per i caregiver, come abbiamo visto, dipende dal reddito familiare dichiarato.

E i 17.476 euro annui previsti rappresentano una cifra davvero bassa. Un importo reddituale che, è bene sottolinearlo, è inferiore del 7,8% alla media nazionale.

Quali sono, dunque, le proposte della FIMP?

Oltre ad un Reddito di Fragilità per genitori e caregiver, di cui l’importo è ancora da definire, la Federazione chiede maggiore considerazione anche per i cosiddetti siblings. Il termine anglosassone, utilizzato per indicare fratelli e sorelle, nel nostro Paese viene utilizzato per identificare sorelle e fratelli di bambini affetti da disabilità.

I siblings, purtroppo, hanno spesso un destino strettamente legato al fratello o sorella affetto da disabilità. E, cosa importantissima, non sono previsti sostegni economici specifici, né iniziative per questi bambini e ragazzi.

Oltre agli interventi di tipo meramente economico, comunque, la Federazione ha anche insistito sulla necessità di interventi di vario genere. Dai CUP specifici per sostenere i genitori ed i caregiver fino a dei percorsi di formazione specifica per i medici, sono moltissime le iniziative a tutela della disabilità che dovrebbero essere avviate nel nostro Paese.

Si auspica, inoltre, la creazione di ambulatori interamente dedicati ai minori affetti da patologie gravi.

Reddito di Fragilità, un bonus dal destino incerto

Al momento, non si hanno indicazioni in merito alla possibile partenza del Reddito di Fragilità. L’unica cosa certa è che affiancare ai bonus attualmente esistenti una nuova misura di sostegno è quasi d’obbligo.

Del Reddito di Fragilità se n’è parlato varie volte in tempo di elezioni ma, al momento, nessuna legge concreta lo ha reso operativo.

Non ci resta che attendere novità da parte del nuovo Governo Meloni in merito, nella speranza che le proposte della FIMP vengano accolte.

