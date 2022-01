Reddito di Emergenza ancora sotto i riflettori. Questa volta a riaccendere la speranza sulla proroga della misura, con ulteriori rate REm nel corso dell’anno, potrebbe essere un nuovo Decreto Sostegni 2022.

Pare, infatti, che ci siano buone notizie sulla possibilità di una sua conferma da parte dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi. E l’ipotesi in circolazione non è completamente da scartare considerato l’aiuto economico offerto dal Reddito di Emergenza a migliaia di nuclei familiari in preda alla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ancora non accenna alla ritirata.

A dirla tutta, la proroga al 2022 del Reddito di Emergenza la si attendeva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova Manovra di Bilancio. Purtroppo, non è stato così.

Tuttavia, la speranza non è definitivamente spenta. Va infatti ricordato che nello scorso anno le ultime quattro rate del REm (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) sono state introdotte non grazie alla Legge di Bilancio 2021, ma successivamente per mano del Decreto Sostegni Bis.

La proroga 2022, dunque, potrebbe arrivare anche nel corso dell’anno con un nuovo Decreto Sostegni.

Ma vediamo subito quali circostanze potrebbero portare ad un rinnovo del Reddito di Emergenza nei prossimi mesi del 2022 e come il Governo Draghi potrà reperire le risorse necessarie a coprire nuove rate del REm.

Reddito di Emergenza: un nuovo Decreto Sostegni 2022 proroga il REm? La novità

Il fatto che nella Legge di Bilancio 2022 non ci sia posto per il Reddito di Emergenza non significa che la questione proroga REm debba essere accantonata del tutto.

Anche se l’ultima rata del Reddito di Emergenza risale a settembre 2021, il Governo è conscio dell’importanza della misura soprattutto in virtù del ruolo assunto dalla stessa in piena pandemia, quello di aver sostenuto gli italiani in evidente stato di difficoltà economica.

A giocare a favore della proroga del Reddito di Emergenza ci sarebbe, poi, il prolungamento ufficializzato dello Stato di Emergenza fino al 31 marzo 2022 e di una sua estensione, ipotizzata già da qualche giorno a questa parte, per effetto dell’impennata dei contagi da Covid-19 dovuti alla variante Omicron.

Anche se lo scenario pandemico è mutato rispetto ad un anno fa, sono ancora molti i settori che versano in condizioni economiche difficili. Per questo motivo, l’attenzione è tutta rivolta al nuovo Decreto Sostegni 2022 che introduce nuovi sussidi per aiutare le famiglie e le imprese italiane.

Dopotutto la questione sulla proroga 2022 del REm passa anche dai banchi governativi, con le forze politiche in campo che continuano incessantemente a chiedere l’introduzione di nuove rate del Reddito di Emergenza per ammortizzare i disagi economici di migliaia di nuclei familiari ancora in balia della crisi.

La speranza, dunque, che un nuovo Decreto Sostegni 2022 proroghi il REm rimane ancora viva. L’unico intoppo, non di poco conto, riguarderebbe il dove reperire i fondi per coprire ulteriori tranche del sussidio nel 2022.

Reddito di Emergenza: proroga 2022 REm finanziata dal PNRR? Ecco l’ipotesi

In verità, la mancanza di risorse per finanziare la proroga 2022 del Reddito di Emergenza non è poi un grande problema. È ormai certo che la Legge di Bilancio 2022 non fa accenno a nuove rate del sussidio da erogare alle famiglie in difficoltà.

È un dato di fatto, poi, che il numero di nuclei familiari beneficiari del REm destinatari delle nuove rate 2022 sarebbe così elevato da tradursi in un esborso economico piuttosto consistente per le casse dello Stato.

Nonostante questi vincoli, a sorpresa spunta una chance che permetterebbe di reperire i fondi necessari per rifinanziare una proroga del Reddito di Emergenza nel 2022.

Il riferimento è al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In altre parole, se nella Manovra di Bilancio attuale non c’è spazio per nuovi fondi che possano coprire aggiuntive rate del REm, l’aiuto necessario potrebbe essere fornito dai fondi del PNRR.

Tale chance, inoltre, finirebbe per smontare la tesi della mancanza di uno stanziamento economico necessario per autorizzare la proroga 2022 del Reddito di Emergenza.

Reddito di Emergenza: nessuna proroga REm nel Decreto Sostegni 2022

Il primo tentativo del nuovo anno di ottenere una proroga del Reddito di Emergenza è ormai fallito. Il CdM, dopo vari slittamenti, ha recentemente dato il via libera al Decreto Sostegni 2022 per i nuovi aiuti economici indirizzati alle attività colpite dalla crisi conseguente al Covid-19.

Dunque, la possibilità per le famiglie di ottenere ulteriori rate REm nel 2022 è svanita, anche se non del tutto.

Così come avvenuto nel 2021 con il Decreto Sostegni Bis, un nuovo provvedimento potrebbe autorizzare una proroga del Reddito di Emergenza anche nel corso dell’anno in relazione all’andamento della pandemia sul territorio della penisola.

Insomma, la questione sulla proroga o meno del REm è tutt’altro che chiusa. Il Governo Draghi, infatti, potrebbe a sorpresa introdurre delle nuove rate del Reddito di Emergenza con un provvedimento nuovo di zecca nell’anno in corso.

Attenzione, si tratta comunque di ipotesi da prendere con le pinze. Non appena si avranno notizie ufficiali al riguardo non tarderemo a darne comunicazione.

Reddito di Emergenza vs Stato di Emergenza: perché potrebbe arrivare un nuovo REm 2022?

Come già anticipato, anche se Reddito di Emergenza e Stato di Emergenza sono separati ed indipendenti esiste un legame sottile fra le due misure che potrebbe incentivare l’introduzione di un nuovo REm 2022 nell’eventualità di proroga dello Stato di Emergenza.

Quest’ultimo è stato ufficialmente esteso fino alla data del 31 marzo 2022.

In passato, anche se si tratta di una casualità, ogni estensione dello Stato di Emergenza è sempre stata accompagnata da ulteriori rate del Reddito di Emergenza.

Questo perché il sussidio, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, è stato introdotto temporaneamente per sopperire alle difficoltà incontrate dalle famiglie italiane come diretta conseguenza della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In altre parole, il prolungamento dello Stato di Emergenza e la proroga del Reddito di Emergenza dipendono all’andamento della pandemia sul territorio italiano.

Stando così le cose, un nuovo REm 2022 potrebbe arrivare nel corso dell’anno se si concretizzassero le ipotesi di un prolungamento dello Stato di Emergenza fino al 31 dicembre 2022.

E secondo quanto sostenuto dal sito Affaritaliani.it, tale estensione risulterebbe da un disegno di Legge depositato al Senato lo scorso 16 gennaio, avente ad oggetto il “differimento del termine per l’utilizzo del sistema di allerta Covid-19”, come reso noto anche dal sito QuiFinanza.

Di conseguenza, essendo il tutto appeso alle sorti del Covid-19, il Governo potrebbe in qualsiasi momento tornare sui suoi passi e inaspettatamente dare il via libera ad un nuovo REm 2022 grazie ad un provvedimento articolato ad hoc.

Reddito di Emergenza: quali novità per il REm 2022

Nel caso in cui nuove rate del Reddito di Emergenza venissero introdotte nel 2022 con provvedimento motivato dal Governo Draghi, molto probabilmente non differiranno nel funzionamento rispetto al REm 2021.

Ricordiamo, infatti, che il Reddito di Emergenza, seppur non sia vincolato a requisiti stringenti, è legato al reddito ISEE del nucleo familiare richiedente il sussidio che non dovrà superare i 15.000 euro.

Altre requisito da rispettare, oltre a quello della cittadinanza italiana, riguarda il patrimonio mobiliare del potenziale beneficiario REm, non superiore a 10mila euro nel 2021, con un aumento di 5.000 euro per ogni membro della famiglia superiore al primo (fino ad un massimo di 20.000 euro) o di un disabile grave.