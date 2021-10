Il Reddito di Emergenza sembra essere davvero in arrivo.

Addirittura nel mese di ottobre potrebbe arrivare un doppio pagamento delle ultime due mensilità previste dal Decreto Sostegni Bis, corrispondenti idealmente ad agosto e settembre.

Insomma, il concetto di bonus emergenziale è un po' andato in cavalleria, usando un eufemismo, ma questo importante aiuto per le famiglie sembra essere finalmente in arrivo. Smaltire gli arretrati per INPS è importantissimo, perché le misure in ritardo sono tante e "intasano" l'intero sistema.

In più, molte famiglie contano su questi aiuti e fanno il conto alla rovescia per riceverli, dato che per alcune si tratta di somme che fanno davvero la differenza nell'economia familiare di quel mese.

Gli aiuti emergenziali e non, ormai lo sappiamo, sono davvero numerosi ed in questi mesi si sono praticamente moltiplicati, sia per quantità che per importi dei singoli aiuti. Anche il Governo Draghi, ritenuto in sede d'insediamento un po' avverso nei confronti dei bonus, li ha poi riconfermati praticamente tutti quando ce n'è stato bisogno.

Ora però bisogna dare una scossa finale ai pagamenti, appunto in arretrato da tempo ormai e bloccati insieme a tante altre misure non così urgenti o emergenziali.

Il Decreto Sostegni Bis è datato 25 maggio 2021 e pensare che ci siano ancora dei pagamenti in arretrato da allora non deve certo far piacere.

Mentre INPS eroga i pagamenti dovuti, si spera prima possibile, il Governo è concentrato sulla prossima Legge di Bilancio 2022: quali misure verranno prorogate e quali invece andranno in pensione? Difficile dirlo ora, ma ciò che è certo è che se non ve n'è la necessità le misure emergenziali come il Reddito di Emergenza non verranno riconfermate.

La campagna vaccinale portata avanti con determinazione dal Governo e il relativo obbligo di Green Pass fanno quanto meno sperare che le misure restrittive non siano più necessarie e di conseguenza non dovranno più arrivare i conseguenti bonus e aiuti.

In più nella Legge di Bilancio andranno considerate anche le risorse provenienti dall'Europa con il Next Generation UE, che vanno spese secondo quanto promesso nel PNRR. Tante questioni per il Governo, ma prima vediamo tutto ciò che riguarda i pagamenti INPS in arrivo prossimamente.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di Reddito di Emergenza e in generale di pagamenti in arrivo in questi giorni:

Reddito di Emergenza: INPS paga!

Partiamo subito da ciò che interessa di più ai lettori, cioè le date di arrivo previste dei pagamenti del Reddito di Emergenza.

Facciamo prima il punto della situazione: poco dopo la metà di agosto è stata pagata la prima mensilità relativa a giugno, mentre circa un mese dopo è arrivata la rata relativa a luglio. In sostanza, mancano le mensilità relative ed agosto e settembre.

In genere i pagamenti, a parte il primo che è sempre più lento perché vanno analizzate tutte le domande presentate, arrivano a 20/25 giorni di distanza l'uno dall'altro. Tra il primo ed il secondo è però passato un mese e quindi si è temuto che le tempistiche si allungassero anche per gli ultimi due pagamenti.

Così non è: la terza mensilità è stata pagata il 7 ottobre e per altri beneficiari è in arrivo in queste ore, tra l'11 ed il 12 ottobre.

Questa differenza è causata dal metodo di pagamento: chi ha scelto il bonifico bancario come metodo di pagamento ha ricevuto quanto gli spettava settimana scorsa, mentre gli altri lo hanno ricevuto o lo stanno per ricevere proprio in queste ore.

A stupire, però, è più che altro la voce che circola sul quarto ed ultimo pagamento: INPS ha fatto sapere in maniera ufficiosa che potrebbe arrivare addirittura entro la fine di ottobre.

Insomma, neanche il tempo di incassare che, a distanza di 10/15 giorni, potrebbe arrivare un altro bel regalo per le famiglie italiane che ne hanno fatto domanda a luglio.

INPS ha fretta di smaltire gli arretrati, anche perché se ne sono accumulati parecchi e la fine dell'anno è sempre un periodo delicato. Ci saranno infatti da predisporre i nuovi bonus del 2022 ed anche tante novità in termini di pensioni e altre misure, sempre in capo ad INPS.

Insomma, la fretta è dovuta e finalmente permette alle famiglie di ricevere quanto gli spetta, non solo in termini di Reddito di Emergenza: è in arrivo anche l'Assegno Unico e il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere anticipato di alcuni giorni.

Reddito di Emergenza: requisiti e domanda

Passiamo ora a vedere alcuni aspetti più tecnici del Reddito di Emergenza. Anche se è una misura ormai nota, vediamo quando si poteva fare domanda e, soprattutto, quali erano i requisiti da rispettare per ottenerlo.

La domanda andava presentata nel mese di luglio, dal 1° al 31, in via interamente telematica sul sito INPS, come ormai accade per la maggior parte dei bonus esistenti.

Sempre sul portale INPS (e ricordiamo che per accedere servono Spid o Cie) si può controllare lo stato della domanda, le disposizioni di pagamento e tutte le altre info utili nel fascicolo previdenziale.

Le mensilità previste sono quattro per chi rispetta tutti i requisiti ed in seguito vedremo anche come procedere al calcolo dell'importo che si riceve ad ogni mensilità.

I requisiti da rispettare integralmente sono i seguenti:

Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm;

Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio;

Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro;

ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;

Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Reddito di Emergenza: calcolo dell'importo

Come si calcola la rata di Rem che spetta al nucleo familiare? Se infatti ISEE, reddito familiare e patrimonio mobiliare sono importanti per accedere alla misura, il coefficiente del nucleo familiare è in realtà il criterio per calcolare l'importo dovuto.

In realtà il calcolo viene esposto per completezza sul sussidio, perché ormai tutti i percettori sanno la cifra che gli spetta, avendo ricevuto almeno la prima e la seconda mensilità. Tutte le mensilità hanno infatti il medesimo importo e non modo di modificarlo in corsa.

Il coefficiente si calcola in tal modo: si parte da 1, che corrisponde al soggetto che richiede il sussidio, e si aggiunge 0,2 per ogni figlio minorenne e 0,4 per ogni altro componente nel nucleo familiare maggiorenne. Il massimo del coefficiente è 2, innalzabile a 2,1 in caso di presenza di soggetto diversamente abile.

Il coefficiente va poi moltiplicato per 400 euro, la cifra base del Reddito di Emergenza. Il massimo è quindi pari ad 800 euro per ogni mensilità.

A titolo di esempio: una famiglia con due figli minorenni e mamma e papà avrà un coefficiente pari a 1,8 (1+0,2+0,2+0,4) e riceverà un sussidio di 720 euro per mensilità, cioè pari a 2.880 euro totali.

Reddito di Emergenza: prospettive future

Cosa succederà al Reddito di Emergenza? La speranza di tutti è che vada in pensione definitivamente, nel senso che non sia più necessario perché la pandemia sarà ritenuta superata a tutti gli effetti, soprattutto grazie alla campagna vaccinale che, ad oggi, ci dice che l'80% circa della popolazione italiana è protetta.

Ci sono stati in questi mesi alcuni momenti in cui è sembrato che la misura potesse essere prorogata ancora per alcune mensilità perché le famiglie bisognose sono ancora tante, ma è difficile pensare che ciò possa accadere.

A rendere difficile una nuova approvazione del Reddito di Emergenza è anche la riforma del Reddito di Cittadinanza in arrivo, con cui il principale sussidio del nostro paese diventerebbe di più facile accesso grazie a requisiti più "larghi".

Vedremo cosa accadrà, perché era anche arrivata una proposta di Reddito di Solidarietà che, però, sembra che andrà nel dimenticatoio. Si tratterebbe di un sussidio nuovo di zecca che va a riunire sotto un unico nome il Rem ed il RdC, ideato e proposto da Fratelli D'Italia. Come detto, questa proposta non dovrebbe avere seguito, ma è comunque sintomatica del sentimento che guida la politica.

Nessuna intenzione di togliere sussidi, ma piuttosto di migliorare e rendere più efficienti quelli esistenti, in modo da aiutare concretamente le famiglie italiane ma senza cedere troppo all'assistenzialismo, ritenuto un male soprattutto per le ripercussioni sul mondo del lavoro.

Reddito di Emergenza e non solo: gli altri pagamenti INPS!

Tra incertezze sul Rem e sul RdC, arrivano però conferme sui pagamenti INPS in arrivo nel mese di ottobre. Si parla soprattutto di Assegno Unico temporaneo e Reddito di Cittadinanza.

Quest'ultimo dovrebbe arrivare in anticipo: si parla del 13 anziché il 15 per chi riceve la prima mensilità e del 20/21 al posto del solito 27 del mese.

Un anticipo che farebbe bene alle casse delle famiglie italiane, ma che di fatto nasconde una sorpresa ancora migliore: in molti riceveranno addirittura tre pagamenti nel mese di ottobre.

Oltre al RdC ordinario, è in arrivo anche l'Assegno Unico temporaneo, che poi è la causa degli anticipi del RdC.

INPS vuole avere il tempo per erogare anche le integrazioni ed ha intenzione di pagare gli arretrati di agosto e settembre. La mensilità di agosto arriverà a breve, intorno alla metà del mese, mentre la mensilità di settembre dovrebbe arrivare al 27 circa (al posto del RdC che sarà già arrivato a quel punto).

Buone notizie, insomma, anche se per l'ufficialità conviene aspettare e continuare a tenere controllato il fascicolo previdenziale con tutte le disposizioni di pagamento.