Pagamenti del Reddito di Emergenza che si stanno facendo ancora una volta attendere parecchio, ma forse entriamo finalmente nella settimana buona, almeno per capire se la domanda è accettata oppure no. Ecco tutte le novità, quando aspettarsi i pagamenti e cosa fare nel frattempo.

Quando arrivano i pagamenti del Reddito di Emergenza?

Ancora una volta questa domanda non ha una risposta precisa, perché se da un lato è vero che pare che si stia avvicinando il momento in cui questi pagamenti arriveranno davvero, dall'altro non c'è una data precisa e, soprattutto, è già passato parecchio tempo per parecchi soggetti che si attendevano la misura ben prima della metà di agosto.

Ormai ci siamo, la situazione è questa e già sapere che i pagamenti sono in arrivo può essere un enorme sollievo per moltissime famiglie, sperando naturalmente che arrivino prima possibile. Ci sarebbero però moltissime considerazioni da fare sul fatto che il Reddito di Emergenza è, come si evince dal nome stesso, una misura emergenziale e quindi urgente, che non può essere erogata oltre due mesi dopo alla sua ufficialità nel Decreto Sostegni Bis.

I cittadini sono ormai abituati a questi ritardi, in particolare con il Reddito di Emergenza, per cui è praticamente sempre stata necessaria tanta pazienza e l'INPS non ha mai dato certezze in termini di date e scadenze. Ora che la misura sembra essere in arrivo, per davvero, proviamo a capire cosa può succedere alla propria domanda, alla propria posizione sul sito INPS ed anche cosa fare in cosa non andasse tutto a buon fine.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire queste tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam", che offre ogni giorno nuovi contenuti precisi ed affidabili su tutto ciò che riguarda lavoro, sussidi e bonus. In particolare, nel video seguente si parla proprio del Reddito di Emergenza, ma anche di tutte le altre misure il cui pagamento è prossimo:

Reddito di Emergenza: cos'è?

Il Reddito di Emergenza è una misura che consiste in una integrazione al reddito per le famiglie più bisognose ed è stato pensato proprio per aiutare le famiglie stesse a far fronte al duro periodo degli ultimi diciotto mesi. Tra lockdown duro e restrizioni nello scorso autunno e nella scorsa primavera, molti sono i nuclei familiari economicamente in difficoltà che, per questo motivo, necessitavano e necessitano tutt'ora di essere aiutati.

Rispettando determinati requisiti, quindi, c'è la possibilità di accedere a questa misura, pensata per la prima volta dopo il lockdown duro e poi praticamente dopo ogni "ondata", cioè dopo ogni periodo di picco dei contagi in cui la situazione poteva essere più impegnativa e preoccupante. Nel momento in cui è cambiato il Governo, passando dalla guida di Giuseppe Conte a quella di Mario Draghi, c'erano molti dubbi su quali misure potessero essere cancellate e quali invece confermate, compreso naturalmente il Reddito di Emergenza.

Esso è stato poi confermato, sia nel primo Decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine marzo 2021, che nel Decreto Sostegni Bis, entrato in vigore a partire dal 25 maggio di quest'anno. Una conferma totale, che ha mantenuto infatti anche i requisiti per accedervi ed anche gli importi spettanti ai vari soggetti che ne fanno richiesta, come avremo modo di vedere nello specifico nei prossimi paragrafi.

Questa la prima definizione del Reddito di Emergenza: "Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19." Una volta chiarito ciò, proviamo a vedere gli aspetti più specifici e più complessi di questo sussidio messo a disposizione dal Governo, oltre a provare ad indagare per quanto riguarda gli sviluppi futuri, anche in funzione di quella che sarà la situazione epidemiologica.

Reddito di Emergenza: quando arrivano i pagamenti?

Passiamo subito a quello che è probabilmente l'argomento di maggior interesse dei lettori, ovvero i tempi di pagamento. Come anticipato nell'introduzione, i soggetti si sono dovuti abituare a tempi ben più lunghi rispetto a quelli che ragionevolmente ci si aspetta da misure di natura emergenziale, già a partire dai primi "giri" di aiuti.

Ora il meccanismo è rodato e, in teoria, dovrebbe funzionare in maniera più automatica e semplice. Così non è, evidentemente, perché le domande sono presentabili già da più di un mese ma di esiti ne sono arrivati ben pochi ed ovviamente pagamenti non se ne sono ancora visti.

Per quanto riguarda gli esiti, però, INPS ha fatto sapere che proprio in questa settimana dovrebbero arrivarne molti, anche se non è dato sapere nè la data precisa nè il criterio. Quest'ultimo non si sa semplicemente perché non c'è: essendo le domande processate in automatico, non c'è corrispondenza con l'ordine cronologico con cui le domande sono state recepite e l'ordine con cui vengono processate e con cui vengono quindi emessi gli esiti.

La settimana è buona, pare, dunque non resta che avere ancora un po' di pazienza. Alcuni soggetti hanno presentato la domanda più di un mese fa, ma forse finalmente ci siamo. Ovviamente bisogna tenere controllata la propria area personale e, da quando la domanda risulta accettata, attendere pochi giorni prima di vedere arrivare il denaro. Di solito si tratta di circa cinque giorni, ma in ogni caso è visibile la disposizione di pagamento e dunque si possono dormire sonni tranquilli.

Reddito di Emergenza: ecco i requisiti

Per quanto riguarda i requisiti, il Reddito di Emergenza è rimasto sempre piuttosto invariato in questi mesi, senza mai cambiare aspetti sostanziali. I principali criteri che vengono presi in considerazione sono i seguenti:

Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.

riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE. Residenza in Italia , con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.

, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio. Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro .

in corso di validità, ordinario o corrente, . Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

L'ultimo, più che un requisito, è una incompatibilità. Infatti, questo tipo di bonus e sussidi sono pensati in maniera alternativa, non certo perché gli stessi soggetti percepiscano più di una di queste misure. Inoltre, il Reddito di Emergenza è incompatibile anche con il Reddito di Cittadinanza, trattandosi di due delle misure più importanti a livello nazionale sotto forma di integrazione al reddito (in sostanza, sono alternative).

Reddito di Emergenza: come fare domanda?

Per fare domanda è necessario entrare con Spid o altra forma di autenticazione all'interno dell'area riservata dell'INPS ed eseguire tutti gli step necessari. In caso, ci si può far aiutare come sempre da enti di patronato e Caf, in modo da fare tutto "a zero pensieri" ed attendere solamente l'arrivo del sussidio.

In generale fare autonomamente permette di controllare in qualsiasi momento lo stato della domanda e l'eventuale disposizione di pagamento, ma giustamente ognuno procede nel modo che gli è più congeniale. La domanda, in ogni caso, non si può più presentare perché il termine è scaduto il 31 luglio, dunque ormai dieci giorni fa.

Ciò significa che, oltre a non poter più presentare la domanda, chiunque riceva esito negativo non potrà far nulla se non abbandonare ogni pretesa di ricevere il sussidio. Non è possibile un ri-esame della domanda e non è possibile presentarla di nuovo, essendo scaduto il termine. Questo aspetto è stato fortemente criticato da molti cittadini che, temendo problemi burocratici, avrebbero gradito che la domanda fosse quanto meno presa in carico prima del 31 luglio, in modo da poterla modificare e presentare di nuovo, se fosse stato necessario.

Reddito di Emergenza: importo e mensilità

Ricordiamo che il Reddito di Emergenza stabilito dal Decreto Sostegni Bis del 25 maggio 2021 consiste in quattro mensilità secondo le consuete modalità e con gli stessi requisiti, come abbiamo visto, delle occasioni precedenti. Le mensilità attese erano solo due, dunque questo è un vero e sorprendente regalo del Governo, anche se appunto poi i tempi hanno reso il regalo molto meno "godibile".

L'importo parte da una base di 400 euro che sale in base alla composizione del nucleo familiare, con la quale si calcola un parametro che funge da moltiplicatore. Il massimo parametro è 2 che, moltiplicato a 400, fa arrivare la cifra massima a 800 euro (2,1 in caso di membri con disabilità e quindi totale che sale a 840 euro). Nel complesso si tratta quindi di un sussidio sostanzioso che può cambiare l'economia familiare nei mesi in cui viene erogato, soprattutto in un periodo complesso come quello che abbiamo dovuto affrontare.

Il tutto, in attesa che arrivino le vere e proprie erogazioni. Su tale fronte terremo come sempre informati i nostri lettori e forniremo ogni novità ed informazione utile proveniente dai beneficiari stessi e soprattutto dai canali ufficiali dell'INPS.