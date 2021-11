Sono giorni di attesa per gli idonei a ricevere il Reddito di Emergenza, o REM. Buone notizie, però, perché la rata dovrebbe arrivare in questi giorni, dal 23 al 26 Novembre. In quest'articolo ci interroghiamo anche sulla sua efficacia nel 2020 e sulla sua possibile proroga. Ci sarà un reddito di emergenza nel 2022?

Finalmente buone notizie per tutti coloro che sono in attesa degli ultimi pagamenti da parte di INPS.

In questi ultimi giorni di Novembre, infatti, l'INPS dovrebbe concedere il via libera agli ultimi versamenti degli ammortizzatori sociali.

Il periodo dal 22 al 30 Novembre sarà particolamente significativo per moltissimi Italiani che dovrebbero ricevere nei loro conti gli aiuti spettanti. Spiccano tra questi, il reddito di cittadinanza (del quale trovate le ultime notizie sui pagamenti delle rate qui), ma anche il reddito di emergenza.

In quest'articolo, cerchiamo di capire al meglio le date di pagamento proprio di quest'ultimo e valuteremo se il REM possa avere un futuro nel 2022.

Le mensilità del Reddito di Emergenza (o REM): i cambiamenti dal 2020 al 2021

Come sappiamo, il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria concessa alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza pandemiologica da Covid19.

La misura è stata introdotta dall'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (contenuta nel Decreto Rilancio). Dapprima il decreto aveva previsto una sola rata. Successivamente, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata concessa la possibilità di richiedere un'ulteriore mensilità. A seguire, grazie al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la possibilità di richiedere il reddito di emergenza è stato estesa anche ai mesi di novembre e dicembre 2020.

Nel 2021, il Decreto Sostegni bis ha fatto in modo che il Reddito di Emergenza potesse essere richiesto anche per quest'anno in corso, in aggiunta alle quote già versate nel 2020. Ecco quanto riporta l'articolo 36.

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota e' della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.

I requisiti per la domanda erano gli stessi del 2020 e la domanda andava presentata entro il 31 Luglio 2021.

Il pagamento del REM dipende dalla composizione del nucleo familiare

Come nel 2020, l'importo del reddito di emergenza subisce variazioni in base alla composizione del nucleo familiare.

Ad esempio, per un nucleo composto da una persona l'importo sarà di 400 euro. Esso via via aumenterà all'aumentare dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso di una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi di età inferiore ai 18 anni, l'importo andrà moltiplicato per 1,8. Risulteranno così 720 euro. Se gli adulti sono 3 e i ragazzi minorenni sono 2, l'importo andrà esattamente raddoppiato per un totale di 800 euro.

Naturalmente si tratta di esempi: l'elenco delle casistiche è riscontrabile nel sito di INPS, accedendo, come sempre, con le proprie credenziali.

Inoltre, questa misura straordinaria potrà essere maggiorata nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come richiesto ai fini ISEE.

In tutti questi casi, però, sono stati evidenziati alcuni ritardi, che ora andiamo a eviscerare.

Quando arriva il pagamento della quarta rata del Reddito di Emergenza 2021: ecco le date

Il pagamento del Reddito di Emergenza, come detto, ha subito innumerevoli ritardi.

A Ottobre, infatti, gli aventi diritto hanno ricevuto il pagamento della rata che sarebbe dovuta pervenire in Agosto. Per coloro che hanno scelto il pagamento tramite bonifico bancario oppure postale oppure domiciliato, l'accredito è arrivato intorno alla metà dello scorso mese di Ottobre.

Per quanto riguarda il pagamento della quarta ed ultima rata, essa sarebbe dovuta pervenire nel mese di Settembre 2021, cosa che non è avvenuta, a causa di svariati ritardi ed impedimenti burocratici.

Contenuta nel Decreto Sostegni Bis pare che debba pervenire in questi giorni, tra il 23 ed il 26 Novembre 2021.

Ecco, nello specifico, le date che dovrebbero essere seguite:

martedì 23 novembre per chi viene pagato con bonifico postale o bancario;

per chi viene pagato con bonifico postale o bancario; venerdì 26 novembre per chi ha scelto il bonifico domiciliato.

Ce ne parla anche Mr LUL lepaghediale nel suo canale di YouTube dedicato a tutti i pagamenti del mese di Novembre 2021 (dal minuto 03:46 si parla di Reddito di Emergenza).

È possibile che in questi giorni arrivino anche i pagamenti degli ultimi arretrati. Per verificare che l'accredito sia avvenuto, sarà possibile verificare nella propria area riservata, accedendo tramite le proprie credenziali SPID.

Viene inoltre reso noto che qualora ci dovessero essere ulteriori ritardi nei versamenti, probabilmente essi sono legati a problemi di incongruenza della domanda. In quest'articolo di Trend-Online dedicato al REM, se ne parla approfonditamente.

Il Reddito di Emergenza, come si legge nell'articolo, è infatti incompatibile con:

indennità da Covid (concessa a tutti coloro che hanno dovuto ridurre o cessare la propria attività, come ad esempio i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali);

(concessa a tutti coloro che hanno dovuto ridurre o cessare la propria attività, come ad esempio i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali); trattamenti pensionistici (da verificarsi al momento di presentazione della domanda);

(da verificarsi al momento di presentazione della domanda); eventuali redditi da lavoratori dipendenti (ci sono verifiche anche per i lavoratori in cassa integrazione, ordinaria o in deroga);

con il Reddito di Cittadinanza (e, conseguentemente, con la pensione di cittadinanza).

Quante persone stanno beneficiando del Reddito di Emergenza? Tutti i dati pubblicati da INPS

Il mese scorso, è stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati all’11 ottobre 2021. La ricerca è stata diffusa da un comunicato di INPS, pubblicato il 26 Ottobre, dove si evidenzia che:

Il numero dei nuclei familiari a cui è stata pagata almeno una mensilità, delle tre previste, con un importo medio mensile pari a 545 euro e un numero di persone coinvolte pari a 1.351.142.Il numero dei nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità, delle quattro previste, è 550.015, con un importo medio mensile pari a 539,76 euro e un numero di persone coinvolte pari a 1.222.470 milioni.

Gli aiuti di Stato saranno, però, andati nella direzione giusta? Ovvero, saranno andati a sostegno delle famiglie con più bisogno?

Dai dati che abbiamo attualmente a disposizione, possiamo intanto analizzare la situazione del 2020.

Da un rapporto dell'ISTAT sulla redistribuzione del reddito in Italia nel 2020, è stato riscontrato come gli interventi del governo siano andati in buona parte a buon fine, con l'accezione sopra descritta.

L’intervento pubblico, realizzato attraverso l’imposizione fiscale e contributiva e i trasferimenti monetari, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 14,1 punti percentuali dell’indice di Gini: da un valore di 44,3 punti misurato sul reddito primario a uno di 30,2 in termini di reddito disponibile.

In particolar modo, è proprio il Reddito di Emergenza ad avere avuto (e ad avere, pare) i risultati migliori. A tal proposito, infatti, fa eco il Sole24Ore:

Il reddito di emergenza è andato in larghissima parte a famiglie che si trovavano nel 20% più povero dei redditi.

Si deve dunque sperare in un suo ripristino per l'anno successivo, il 2022?

Ci sarà una proroga del REM nel 2022? Le dichiarazione dell'Unione Europea

Per rispondere a questa domanda, circa la possibilità di una proroga del REM, è necessario fare un piccolo passo indietro.

In questi giorni, infatti, acceso è il dibattito sulla possibilità di proroga dello stato di emergenza. In scadenza il 31 Dicembre, l'ipotesi è che venga prorogato di ulteriori 6 mesi, prevedendo una scadenza a Giugno 2022.

Sullo stato d'emergenza il governo deciderà nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza, sono le parole pronunciate ad inizio Novembre in Conferenza stampa dal Ministro della Salute Speranza.

Naturalmente, questo tipo di programma potrebbe far pensare che la proroga dello stato di emergenza possa andare di pari passo con la proroga del Reddito di Cittadinanza. Sarà davvero così?

Intanto a livello europeo, la Commissione ha deliberato sulla necessità di proroga per questi fatidici 6 mesi, quindi fino a Giugno 2022, del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Nel comunicato stampa rilasciato il 18 Novembre, infatti, è stata ritenuta necessaria la decisione della proroga degli aiuti in un'ottica di sostegno e rilancio delle imprese bisognose.

Ora, però, afferma la Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza Margrethe Vestager, la situazione è ben diversa rispetto agli inizi della pandemia, e il sostegno non può essere proseguito in maniera uguale.

Oggi ne abbiamo prorogato l'applicazione per sei mesi, fino alla fine di giugno del prossimo anno. La proroga limitata offre la possibilità di un'eliminazione graduale, progressiva e coordinata delle misure legate alla crisi, evitando improvvisi e bruschi deterioramenti, e riflette la vigorosa ripresa prevista dell'economia europea nel suo complesso.

L'obiettivo è quello di dismettere progressivamente gli aiuti, e quindi anche i sostegni come il Reddito di Emergenza, in un'ottica di ripresa graduale dell'economia che, secondo la Vicepresidente, è già in atto, ma senza interruzioni repentine. Nel frattempo, sarà comunque tenuta sotto controllo l'emergenza sanitaria.

Secondo la Commissione Europea, dunque, questo è il momento della ripresa e propone due strumenti che serviranno in tal senso.

Sostegno agli investimenti , in modo che le imprese siano sempre più portate verso una transizione digitale e sostenibile (strumento a disposizione fino alla fine del 2022);

, in modo che le imprese siano sempre più portate verso una transizione digitale e sostenibile (strumento a disposizione fino alla fine del 2022); Incentivi per mobilitare i fondi privati per le piccole medie imprese, comprese le start up.

Insomma, si tratta di un progressivo abbandono di tutte quelle misure che hanno aiutato, in modo straordinario, famiglie ed imprese durante l'emergenza.

E dunque ci sarà una proroga del REM?

In realtà, di questo non se n'è ancora discusso chiaramente.

Potrebbe però essere un chiaro segnale il fatto che non vi sia alcun riferimento al Reddito di Emergenza all'interno della Legge di Bilancio 2022.