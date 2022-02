Reddito di Emergenza. Si torna a parlare di questa misura che ha dato grande supporto a tante famiglie in difficoltà economica per via della pandemia e per le difficoltà legate al blocco di tante attività. Il Reddito di Emergenza tornerà nel 2022? O non ritornerà? Ecco le ultime novità.

Il reddito di emergenza - introdotto nel 2020 quando la pandemia da Covid-19 ha iniziato a colpire in maniera molto pesante nel nostro paese - al momento è in stand by. In stato di attesa.

Ci sono spiragli per una ripresa della misura che aveva dato sollievo alle famiglie? Questo aiuto è ancora nei piani del Governo Draghi? Ecco tutte le ultime novità.

Il Reddito di Emergenza INPS è una misura di sostegno promossa nel Decreto Rilancio del 2020 per nuclei familiari in difficoltà in relazione alla situazione legata alla pandemia.

Le parole magiche Reddito di Emergenza sembrano però al momento sparite dall'agenda politica del Governo. Nessun ministro e nemmeno lo stesso premier Mario Draghi si è sbilanciato apertamente di recente sul tema.

Ci troviamo in una situazione emergenziale continua in cui l'incremento del costo delle bollette va per forza di cose a incidere in maniera molto più pesante nelle famiglie meno agiate. Chi era già in difficoltà prima, in questa situazione si trova ancora in maggiore difficoltà.

Non potrebbe essere già questa una base di riflessione per il Governo Draghi per dare vita - oltre a provvedimenti corposi nei confronti delle famiglie per affrontare una situazione di caro bollette mai vista prima - anche ad una sorta di riproposizione anche corretta del Reddito di Emergenza?

Reddito di Emergenza: la proroga discorso chiuso? Non è detto

Il Reddito di Emergenza e la sua proroga nel 2022 al momento sembrano un discorso chiuso.

Ma nella politica italiana mai dire mai e non è detta l'ultima parola. Questa misura - nata nei mesi più duri della pandemia nel nostro paese per dare un sollievo a tante famiglie che si sono ritrovate in forte difficoltà - non è stata al momento rinnovata per il 2022.

Il Reddito di Emergenza e la sua proroga non sono avvenuti nel corso della Legge di Bilancio per il 2022. Nessuna norma ha previsto il ripristino del REM nella legge fondamentale dello Stato.

Nelle scorse settimane prima dell'elezione del presidente della Repubblica, è stato approvato anche un nuovo Decreto Sostegni ma nemmeno in questa situazione è stato inserito il REM. Una misura, quella del Reddito di Emergenza, che quindi al momento resta in stand by. Resta in attesa di decisioni da parte del Governo Draghi.

Reddito di Emergenza: le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova

Naturalmente per le famiglie non sono del tutto sfumate le speranze di potere contare anche nel 2022 di questo contributo chiamato Reddito di Emergenza. Di questa misura di sostegno. Ci sono dei segnali che le cose potrebbero andare in una direzione diversa.

Segnali che potrebbero fare partire un nuovo Decreto Sostegni con al suo interno la possibile riproposizione anche in forma riveduta e corretta del Reddito di Emergenza.

Nei giorni scorsi durante una visita isitituzionale a Genova, Draghi ha parlato di un intervento ampio. Alcune ricostruzioni hanno riferito che potrebbe arrivare anche fino a 7 miliardi di euro. Un intervento che punta ad alleggerire una situazione economica molto pesante per famiglie e imprese.

Naturalmente il tema portante è il caro bollette e il caro energia.

Reddito di Emergenza, Draghi: intervento di ampia portata per imprese e famiglie

Non è sfuggita a tanti osservatori la frase del presidente del Consiglio Draghi che ha rimarcato questo intervento di “ampia portata” che il governo effettuerà nei prossimi giorni.

Il tema dell'energia elettrica e dei costi delle bollette è di certo dominante. Ma la riunione del Consiglio dei ministri vedrà tanti temi all'ordine del giorno e tra le misure a sostegno delle famiglie non mancherà certo chi, in seno al Governo, riproporrà anche una possibilità di ridare vita a questo sussidio. Ci sono forze politiche come ad esempio il Movimento 5 Stelle in pressing.

In settimana dovrebbe arrivare questo intervento di ampia portata che ha prefigurato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Un intervento che arriva a nemmeno un mese dall'ultimo Decreto sostegni Ter del Governo.

Reddito di Emergenza e caro bollette: al momento non sembra probabile uno scostamento di bilancio

Ma per trovare queste somme per fronteggiare il caro bollette e nel caso venga deciso di intraprendere anche la strada di un ritorno del Reddito di Emergenza dove e come troverà le risorse il Governo Draghi?

In primo luogo l'intenzione dovrebbe essere quella di non dare vita ad uno scostamento di bilancio. Non sembra essere questa al momento la strada che intende perseguire il Governo Draghi.

Esponenti autorevoli del Governo però non hanno chiuso la porta ad una riproposizione di alcuni provvedimenti di sostegno alle famiglie.

Ad esempio come riporta “Il Sole 24 Ore” la sottosegretaria al ministero dell'Economia e Finanze Maria Cecilia Guerra ha evidenziato che in questa situazione il Governo dovrà intervenire su diversi fronti.

“Ad esempio – ha detto Guerra – al di là del rincaro delle bollette energetiche, situazione che riguarda tantissimi soggetti sia per quel che riguarda le famiglie più deboli che le imprese occorre sottolineare che una parte del prossimo intervento che effettua il Governo Draghi rafforzerà misure in essere legate ai Bonus sociali”.

Parole che danno speranza a chi spera in una riproposizione del Reddito di Emergenza anche nel 2022.

Reddito di Emergenza e caro bollette: dove trovare le risorse?

Se la decisione è quella di non finanziare queste misure con uno scostamento di bilancio dove potranno essere reperite le somme per effettuare questo intervento di ampia portata.

Di certo la speranza del Governo Draghi è quella di ritrovare fondi da altri bonus legati all'emergenza che non sono andati utilizzati.

Reddito di Emergenza collegato allo stato di Emergenza?

Contro la proroga del Reddito di Emergenza potrebbe per certi aspetti giocare la conclusione dello Stato di Emergenza nel nostro paese. In altre parole se il termine del 31 marzo per lo stato di emergenza resta quello e non ci saranno ulteriori proroghe, come sarebbe poi possibile giustificare una norma come il Reddito di Emergenza in assenza di uno stato di emergenza.

Domanda certamente legittima visto che il Reddito di Emergenza è nato proprio in seguito all'emergenza e a una situazione del tutto particolare di difficoltà.

Ma ovviamente la questione può essere guardata anche da un altro lato. Ovvero non è che con la cessazione dello stato di emergenza terminino automaticamente le difficoltà di tante famiglie italiane e la situazione torni a volgere immediatamente al bello.

In un contesto come quello attuale di difficoltà enormemete diffuse una misura come il Reddito di Emergenza potrebbe anche giustificarsi anche in assenza dello Stato di Emergenza.

La lenta decrescita della curva dei contagi, il fatto che la pandemia sembri colpire in maniera meno pesante non sono un sinonimo del fatto che la situazione per tante famiglie sia risolta.

Una proroga del Reddito di Emergenza, anche solo temporanea di qualche mese potrebbe aiutare tante famiglie a tirare un sospiro di sollievo.

La sensazione è che questa che arriva potrebbe essere la settimana decisiva. Verrebbe da dire adesso o mai più per il Reddito di Emergenza come lo abbiamo conosciuto fino ad adesso.