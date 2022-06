Reddito Energetico al via! Al momento è già possibile richiedere un contributo da 8.500 euro, ma solo con ISEE basso. La misura nota, di cui parliamo ormai da mesi, è stata finalmente ufficializzata. Le domande sono già attive: la procedura è infatti stata formalizzata alla fine dello scorso mese. Ecco come fare per averlo.

Reddito Energetico al via! Al momento è già possibile richiedere un contributo da 8.500 euro, ma solo con ISEE basso. Ecco come fare.

La misura nota come Reddito Energetico, di cui parliamo ormai da mesi, è stata finalmente ufficializzata. Le domande sono già attive: la procedura è infatti stata formalizzata alla fine dello scorso mese.

Da pochi giorni, dunque, gli interessati possono accedere a questa nuova misura a sostegno del reddito, che concederà ben 8.500 euro.

Tuttavia, ci sono dei particolari requisiti che andranno rispettati per accedervi.

Ad esempio, chiariamo subito che, almeno per il momento, l’esecutivo attualmente in carica non ha esteso l’agevolazione a tutta Italia.

La misura sarà disponibile solo e unicamente su base locale, anche se si prevede una possibile estensione a livello nazionale.

Questo perché le utenze domestiche hanno subito dei rincari praticamente ovunque. Una misura che permetta di sfruttare al meglio le energie rinnovabili e pulite farebbe dunque comodo a tutti, indipendentemente dalla regione di residenza.

Al momento, comunque, solo i cittadini che risiedono in determinati territori potranno fruire del Reddito Energetico.

Scopriamone insieme tutti i dettagli e le caratteristiche.

Reddito Energetico, è ufficiale: domande dal 25 maggio!

C’è una regione in particolare che ha dato il via all’iniziativa, concedendo ai suoi residenti un Reddito Energetico da ben 8.500 euro a fondo perduto.

Si tratta della Regione Puglia, il cui bando ufficiale è stato aperto proprio di recente, lo scorso 25 maggio 2022.

A partire da tale data, i pugliesi interessati al Reddito Energetico potranno inviare le proprie domande per ottenere il contributo.

La Regione Puglia ha stanziato un fondo da 6,8 milioni di euro per finanziare tale misura, cui si può accedere sia per lavori privati che condominiali.

Il contributo permetterà non solo di fornire un aiuto alle famiglie pugliesi che intendono dotarsi di impianti per produrre energia pulita, ma avrà anche altri due scopi.

Innanzitutto, il risparmio economico: grazie ai nuovi impianti, le famiglie a basso reddito potranno abbattere i costi mensili legati all’energia.

In secondo luogo, la Regione investirà indirettamente in energie rinnovabili, sostenibili e green.

Cos’è il Reddito Energetico

Dunque, la misura è stata definitivamente ufficializzata ed è già accessibile in Puglia. Ma cos’è esattamente il Reddito Energetico? In questo paragrafo ci occuperemo di comprenderne caratteristiche e peculiarità.

La misura, nello specifico, consentirà di agevolare tutte le spese legate all’installazione di impianti per l’autoproduzione di energia pulita.

Installazione che potrà avvenire sia in abitazioni private, che su interi condomini (ovviamente nel rispetto dei requisiti).

Verranno quindi agevolati tutti quegli impianti che consentono di produrre energia elettrica attraverso fonti rinnovabili e pulite.

In particolare, verranno agevolati tutti gli acquisti e le relative installazioni di impianti micro-eolici, solari, fotovoltaici, solari termo-fotovoltaici, oltre che tutti i sistemi che permettono di accumulare l’energia prodotta. Ammesse inoltre anche le spese relative agli impianti di produzione ibridi.

A quanto ammonta il Reddito Energetico: da 6.000 a 8.500 euro!

Abbiamo già accennato alla questione degli importi ottenibili tramite il Reddito Energetico. L’importo massimo concesso dalla Regione Puglia per l’installazione dei prodotti ammessi è di 8.500 euro. Ma non tutti gli aventi diritto riceveranno questa cifra.

C’è infatti una grande differenza da tenere in considerazione, quella che riguarda i lavori privati ed i lavori condominiali.

L’importo massimo di 8.500 euro sarà infatti concesso solo su lavori avviati che prevedano anche sistemi di accumulo. Potranno dunque essere agevolati i lavori relativi all’installazione di impianti per produrre energia pulita a livello condominiale.

Ammessi in tale contributo anche quelli per l’installazione di sistemi volti ad immagazzinare l’energia prodotta.

Se invece l’installazione di sistemi di accumulo a livello condominiale non è prevista, l’importo del Reddito Energetico scenderà.

Sono infatti concessi 6.000 euro totali per l’installazione di tecnologie produttive pulite, tra cui impianti fotovoltaici, pannelli solari e impianti eolici domestici.

C’è poi la possibilità di sfruttare il 20% dell’importo concesso per l’installazione di impianti di tipo termico. In questo caso, non verranno agevolati soltanto gli impianti per produrre energia elettrica, ma anche quelli per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

Tuttavia, per questo tipo di installazione, non potrà essere utilizzato un importo superiore al 20% di quanto concesso.

Ricordiamo che il contributo concesso, sia per privati che per condomini, può essere ottenuto solo per installazioni ex novo.

Non si può quindi richiedere l’agevolazione per sostituzioni di impianti, ma solo per nuove installazioni.

Chi può accedere al Reddito Energetico?

Chiariti gli importi ed i lavori finanziabili grazie al Reddito Energetico, cerchiamo di definire con esattezza chi può inviare la propria domanda.

Ovviamente, quasi superfluo specificarlo ancora, trattandosi di un bando ad opera della Regione Puglia, al momento il Reddito Energetico è destinato ai cittadini pugliesi.

Per richiedere l’agevolazione in altre regioni d’Italia dovremo aspettare. Come vedremo in un apposito paragrafo, comunque, l’attesa non dovrebbe essere lunga, soprattutto per una Regione in particolare.

Ma torniamo ai nostri beneficiari.

Potranno richiedere il Reddito Energetico coloro che possiedono regolare residenza in suolo pugliese. Il richiedente dovrà avere residenza presso l’immobile oggetto di installazione degli impianti agevolabili. E la residenza in Puglia deve essere di lunga data: almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta.

Immobile che può essere di varie categorie catastali. Sono infatti ammesse sia le abitazioni unifamiliari che le villette, sia gli appartamenti. Valide poi, come già più volte ribadito, anche le installazioni condominiali.

Il bando prevede poi il rispetto di un requisito reddituale. Possono accedere al Reddito Energetico solo le famiglie con ISEE basso, che rientri entro i 20.000 euro massimi.

Come si richiede il Reddito Energetico?

Coloro che riusciranno a rispettare tutti i requisiti messi a bando dalla Regione Puglia, potranno accedere al Reddito Energetico attraverso modalità telematiche.

Basta autenticarsi al sito Politiche Energetiche e seguire le istruzioni, allegando l’apposita documentazione richiesta.

Ovviamente, occorrerà accedere al servizio come beneficiario (e non come operatore).

Sarà possibile accedere alle istanze solamente previa autenticazione a mezzo di identità SPID, o con Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, è ammesso anche l’accesso tramite CNS.

La procedura di richiesta sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. La chiusura delle procedure è infatti prevista in data 22 agosto 2022.

Non solo Puglia: il Reddito Energetico comunale

Quella pugliese non è comunque l’unica iniziativa legata al Reddito Energetico.

Già qualche anno fa, precisamente nel 2020, l’iniziativa aveva preso avvio in Sardegna, presso il Comune di Porto Torres.

E ci sono anche altre Regioni che prevedono di attivare un Reddito Energetico per i propri cittadini.

Un’iniziativa simile a quella della Regione Puglia potrebbe infatti partire in Veneto. L’amministrazione del Comune di Piove di Sacco sembra in effetti intenzionata ad avviare un proprio Reddito Energetico.

Qualora tale attivazione dovesse avvenire, non tarderemo ad informare i lettori attraverso queste pagine.