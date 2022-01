Quando, come e perché dovrebbe attivarsi il Reddito di Emergenza 2022, Cig e bonus stagionali? Il DL Sostegni 2022 è quasi pronto mancano ancora poche ore. Arriva la prima tranche di Ristori diretti a risollevare le sorti di milioni d'imprese e non solo. In questi aiuti economici ci saranno anche il REM, Cig e bonus stagionali? Un punto di domanda preciso, che potrebbe disilludere le aspettative. Tuttavia, il getto delle risorse appare troppo ridotto.

Quando, come e perché dovrebbe attivarsi il Reddito di Emergenza 2022, Cig e bonus stagionali? Il DL Sostegni 2022 è quasi pronto mancano ancora poche ore. Arriva la prima tranche di Ristori diretti a risollevare le sorti di milioni d'imprese e non solo. In questi aiuti economici ci saranno anche il REM, Cig e bonus stagionali? Un punto di domanda preciso, che potrebbe disilludere le aspettative. Tuttavia, il getto delle risorse appare troppo ridotto.

Dopo l’ultima quota del REM, le voci (quasi) certe di corridoio portavano alla fine della misura nel 2021. La riproposta del sussidio temporaneo sembrava vacillare sempre di più cozzando sull’assenza delle risorse disponibili.

Cos’è cambiato dal mese di dicembre ad oggi? In primo luogo, il Governo Draghi ha emesso un provvedimento straordinario di proroga dello stato di emergenza. Il che metterebbe in luce un ritorno del REM, ma anche di altri aiuti accantonati nel limbo della discordia, come appunto Cig e bonus stagionali, contributo a fondo perduto per partita IVA, Turismo e Sport.

Il perno principale della questione ruota sulle risorse disponibili, per il momento il Consiglio dei Ministri si ritrova ad approvare il nuovo decreto Sostegni 2022, con una dote finanziaria di appena un miliardo di euro. Una tranche di aiuti economici diretti a supportare i “settori” su cui si sono abbattuti gli effetti della quarta ondata della pandemia da Covid-19.

Ecco, perché il primo pacchetto di aiuti come atto dovuto nel 2022, dovrebbe garantire una liquidità immediata nelle taste del settore turistico, poi a scalare sport, discoteche e spettacolo e non solo.

DL Sostegni 2022: Rem Cig bonus stagionali quando arrivano

Gli aiuti economici dovrebbero andare a rimpinguare diversi fondi permettendo una liquidità immediata nelle tasche degli aventi diritto. Secondo quanto riportato dalla sezione economia di Today, nel decreto Ristori 2022 partono risorse fulminee pronte a rimpinguare vari fondi o, comunque, a essere distribuite in modo rapido, tra cui:

stanziati 200 milioni di euro per il fondo commercio al dettaglio;

per il fondo commercio al dettaglio; dote finanziaria di 200 milioni di euro per il Fondo trasporto pubblico locale;

di euro per il Fondo trasporto pubblico locale; sovvenzionamento di 230 milioni di euro per il Fondo turismo. Sempre per questo settore vengono agganciat i 128 milioni destinati al credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e tour operator;

di euro per il Fondo turismo. Sempre per questo settore vengono agganciat destinati al credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e tour operator; stanziati 110 milioni di euro per le librerie, cinema e teatri;

di euro per le librerie, cinema e teatri; stanziati 20 milioni di euro per le discoteche;

di euro per le discoteche; stanziati 40 milioni di euro per lo sport.

Un pacchetto di aiuti particolarmente voluminoso andrà alle Regioni ed enti locali, per cui si prevede uno stanziamento di circa 500 milioni di euro che dovrebbe rimpinguare il fondone Covid generato nel 2020 e riconfermato nel 2021. Risorse destinate a supportare il caro bolletta degli ospedali e vari impianti pubblici, come ad esempio palazzetti, stadio, piscine e così via.

Nuovi Ristori erogati a favore di coloro che per primi hanno subito le disposizioni anti contagio. In particolare, le previsioni collocano la distribuzione degli aiuti economici nel primo trimestre dell’anno, ovvero gennaio, febbraio e marzo 2022.

Fondi economici che dovrebbero rimpinguare le casse delle discoteche, delle sale da ballo e delle attività che hanno subito le misure restrittive già nel periodo natalizio. Previsti nuovi interventi a favore dello spettacolo, sui cui si sono abbattute le norme disposte dall’Esecutivo sulla capienza.

Il nuovo decreto Sostegni 2022 dovrebbe contente risorse sufficiente a raggiungere almeno tutti i comprati legati al settore turistico tra cui agenzie di viaggi e tour operator. Rientra negli aiuti economici anche lo sport.

Si consiglia la visione del video YouTube di Speedy News Italia sulle novità dei Sostegni previsto per il 2022. Stanziati nuovi aiuti economici a favore di diverse categorie di lavoratori.

Decreto sostegni 2022: si inseguono i dettagli

È caccia agguerrita ai dettagli che dovrebbero rilevare le modalità di erogazione degli aiuti messi in campo dal Governo Draghi. Il quadro dei Ristori non è spiegato nei particolari, questo perché persegue la sfilza continua di riunioni tecniche per mettere un punto di chiusura nel provvedimento, anche perché la vera questione ruota sulla portata irrisoria degli aiuti.

Per il momento, non si procederà con uno scostamento di bilancio. In altre parole, l’aiuto sarà dato solo a chi ha patito sofferenze economiche nel periodo natalizio, precisamente in presenza della stretta dell’Esecutivo, per contenere l’ondata Omicron.

Per il settore turistico arrivano due schemi, da un lato riappare il credito d’imposta spalmato sugli affitti, mentre dall’altra parte viene rimpinguato il fondo, al fine di assicurare un gettito di denaro per gli operatori, nonché la decontribuzione dei lavoratori.

Per gli altri settori a partire dal commercio al dettaglio sino alle discoteche si assottigliano le risorse destinate a essere sostituite dai possibili incassi della ripartenza in concomitanza del mese di febbraio.

Confcommercio: servono misure di sostegno urgenti – CIG e riformare la struttura degli indennizzi

Secondo quanto riportato da Confcommercio, durante l’audizione sul decreto Milleproroghe è stato formalmente richiesto l’introduzione degli altri strumenti emergenziali, come appunto, l’estensione della Cig conclusasi in data 31 dicembre 2021, oltre al riformare la struttura degli indennizzi.

Enrico Postacchini, Componente di Giunta di Confcommercio con incarico per “Commercio e Città” durante l’audizione tenutasi in Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati in merito alle disposizioni del decreto n. 228/2021, ha espresso la necessita d'inserire misure urgenti. In particolare, ha spiegato che la riforma degli ammortizzatori sociali attualmente in vigore, non risolve le questioni urgenti che stanno affondando il Paese.

Difficilmente gli strumenti attualmente operativi riusciranno a dare una risposta imminente. È necessario l’introduzione di strumenti emergenziali tangibili come appunto, il differimento della Cig causa Covid- 19 e altre misure che incastonandosi tra loro andrebbero a garantire un sostegno anche al settore terziario flagellato dalla pandemia.

In tema di lavoro autonomo, Postacchini ha spiegato che è importante intervenire riformando la struttura degli indennizzi per tutti coloro che si ritrovano a chiudere la propria attività commerciale. Focalizzando l’attenzione sull’inasprimento delle misure emergenziali sanitarie, che mettono in luce la necessità di ripristinare la moratoria dei finanziamenti bancari almeno sino alla data del 30 giugno 2022. Per Confcommercio è irrealistico pensare che le aziende riescano a tener fede agli impegni finanziari.

Cosa potrebbe accadere con l’assenza di una proroga Cig? Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, ha spiegato che se viene meno la cassa Covid prolungata sino alla fine dello stato di emergenza, rischiano di crollare 500 mila posti lavorativi alberghieri.

Decreto Sostegni 2022: le modalità di arrivo dei Ristori

In molti si chiedono quale modalità sarà utilizzata per garantire i Ristori velocemente e senza intoppi. L’elemento chiave per la distribuzione degli aiuti dovrebbero essere i fondi. Tuttavia, parte di quest’ultimi (se non la grande maggioranza) generati nella Legge di Bilancio 2022, non risultano difatti operativi. Mentre, per le risorse destinate al commercio al dettaglio dovrebbero attivarsi i codici ATECO. Restano confinate nel limbo le altre misure.