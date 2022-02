Il Reddito di Emergenza può essere utile come "salvatutti" in un periodo complicato come quello attuale? Ce lo si chiede soprattutto in rapporto alle difficoltà economiche di questo inizio di 2022, mentre la pandemia rallenta e fa meno paura, ma la risposta del Governo sembra essere un secco "no". Ecco le ultime notizie.

Il Reddito di Emergenza può essere utile come "salvatutti" in un periodo complicato come quello attuale? Ce lo si chiede soprattutto in rapporto alle difficoltà economiche di questo inizio di 2022, mentre la pandemia rallenta e fa meno paura, ma la risposta del Governo sembra essere un secco "no". Ecco le ultime notizie.

La domanda che viene da farsi è sicuramente relativa ad una proroga del Reddito di Emergenza, semplicemente chiedendosi se non sia necessaria. Insomma, perché no? Lo scenario attuale non è certo dei migliori tra caro bollette e inflazione in generale, ma non è detto che il Rem sia la soluzione a tutto.

Infatti, questa misura costa molto ed inoltre potrebbe non portare ai benefici sperati. Questa è naturalmente l'opinione del Governo ed in primis di Mario Draghi, ma se invece la vediamo dal lato opposto, quello delle famiglie, il REm è una misura certamente necessaria ed in cui tanti nuclei familiari ancora sperano.

Difficile dire ad oggi quale sia la soluzione, ma certamente ci sono motivazioni valide a supporto di entrambe le posizioni, sia quella del Governo sia quella delle famiglie in oggettivo stato di necessità. Proviamo quindi ad approfondire la tematica per capire cosa sta accadendo e quali sono i motivi del "no" del Governo.

In particolare, ecco le scelte relative alla Legge di Bilancio 2022 ed al Decreto Sostegni Ter se diamo uno sguardo al recente passato, ma vediamo anche le scelte probabili del prossimo futuro, tra PNRR ed altri passaggi fondamentali che il Governo è chiamato a fare.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di Reddito di Emergenza, ma anche di altre misure di sussidio per le famiglie:

Reddito di Emergenza: perché non in Legge di Bilancio 2022?

Come detto in introduzione, diamo prima un piccolo sguardo al passato. La domanda è dunque relativa alla scelta dell'Esecutivo di non includere il Reddito di Emergenza in Legge di Bilancio 2022.

Una scelta che ha suscitato da subito un po' di malcontento, ma che nasconde anche motivazioni puramente logistiche. La Legge di Bilancio viene infatti discussa a partire da ottobre dell'anno precedente rispetto a quello in cui fa riferimento e allora la situazione pandemica era certamente sotto controllo rispetto a due mesi dopo.

Ciò che è successo a partire da metà dicembre ha sicuramente cambiato lo scenario, ma non è stato sufficiente per il Governo, anche solo in termini di tempi tecnici, per stravolgere la Legge di Bilancio 2022 (ormai praticamente ultimata) ed inserire ingenti risorse per il Reddito di Emergenza.

Chiaramente non può essere una giustificazione sufficiente, ma rende l'idea di quelle che sono le valutazioni che vengono fatte nel momento in cui si redige una Legge di Bilancio e si scelgono le priorità del paese per l'anno successivo.

Anche perché, di modi per stanziare risorse per il Reddito di Emergenza ce ne sono anche altre e quindi il Governo ha semplicemente e banalmente rimandato la scelta.

Reddito di Emergenza 2022: perché non nel Decreto Sostegni Ter?

Come anticipato nell'introduzione, l'altro aspetto del recente passato riguarda il Decreto Sostegni Ter ed il fatto che anche questo strumento, pensato proprio per i provvedimenti emergenziali, non ha portato ad una proroga del Reddito di Emergenza.

Anche in questo caso il perché non è semplice come potrebbe sembrare e, secondo molti, la motivazione è ancora una volta economica. Il Reddito di Emergenza ha un costo non indifferente e l'ultima ondata della pandemia non ha generato danni economici sufficienti per portare ad una sua proroga.

Effettivamente, nell'ultima ondata le chiusure sono state nettamente meno rispetto al passato (complici la minore letalità del virus e la campagna vaccinale), dunque sono stati meno i soggetti direttamente colpiti e proprio questi ultimi sono stati aiutati in maniera diversa rispetto al passato, molto più selettiva.

Sono arrivati i contributi a fondo perduto per le attività danneggiate e nuovi fondi per far fronte al caro bollette che ha danneggiato tantissimi soggetti, privati e non, ma nessun ritorno per il Reddito di Emergenza e bonus stagionali, visti invece nei precedenti decreti emergenziali.

Possiamo pensare che sia la definitiva prova della fine del REm?

Reddito di Emergenza 2022: tra inflazione e ripresa economica

Il Governo contava e conta ancora in una ripresa economica robusta proprio in coincidenza con la fine dell'ultima ondata della pandemia, ma purtroppo non è così semplice. Ci sono stati diversi problemi da questo punto di vista, come il già citato caro bollette e l'inflazione generale che ha colpito i consumatori, cioè i cittadini.

Un fenomeno apparso quasi fuori controllo in alcune fasi e che ha spinto tanti prezzi a cifre veramente alte, basti pensare all'energia ed alla benzina, per fare due esempi. Una fase complicata, quindi, in cui ad aggravare la situazione c'è proprio la mancata proroga del REm.

Un aiuto di questo genere alle famiglie meno abbienti costituisce una vera e propria spinta ai consumi, ma evidentemente non sufficiente per portare ad una proroga. La valutazione del Governo è sempre la stessa: quali sono i costi ed i benefici di questa misura?

Una visione cinica, se così vogliamo definirla, ma in questo momento i costi sono superiori ai benefici secondo Draghi ed il suo Esecutivo.

Reddito di Emergenza 2022: speranza PNRR?

Come spiegato alcune settimane fa anche qui sul portale, il Reddito di Emergenza poteva e può tutt'ora essere approvato anche grazie alle risorse in arrivo dall'Europa, ovviamente ci riferiamo a quelle provenienti dal Next Generation UE ed investite secondo quanto stabilito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ciò però non accadrà, a quanto pare. Le risorse del PNRR, ad oggi, non verranno dirottate su una nuova approvazione del Reddito di Emergenza. Si può mettere da parte anche questa speranza, al momento.

Insomma, i modi e gli strumenti per approvare il Reddito di Emergenza ci sono ed il Governo lo sa, semplicemente ad oggi non ha intenzione di farlo.

Vediamo allora più nello specifico la posizione del premier Mario Draghi.

Reddito di Emergenza 2022: decide Draghi? Ecco la sua posizione

Diverse voci che sono circolate in queste settimane fanno pensare che ci sia una certa volontà interna da parte di alcuni partiti di maggioranza nell'approvare di nuovo il Reddito di Emergenza per aiutare le famiglie più in difficoltà, probabilmente anche con una logica politica.

Ad essere invece inamovibile sul no sarebbe Mario Draghi, però, e questo avrebbe portato alla fase di stallo a cui assistiamo da diverse settimane. Ma è veramente così?

Non possiamo certo sapere cosa circola dietro le quinte, anche perché spesso sono solamente speculazioni, ma certamente possaimo attenerci alle comunicazioni ufficiali del Governo, in particolare proprio nella persona di Mario Draghi.

La sua posizione al riguardo si può riassumere con una semplice frase pronunciata in risposta ad alcune domande sulla tematica: "lo scenario è cambiato".

Ciò basta e avanza per intuire che il Governo non ha intenzione ad oggi di approvare ancora il REm, nemmeno attraverso un nuovo scostamento di bilancio (ipotesi circolata alcuni giorni fa). La situazione non sarebbe sufficientemente grave dal punto di vista pandemico da giustificare un nuovo REm.

Magari dal punto di vista strettamente pandemico è anche vero, ma a questo si sommano come visto anche l'inflazione ed il caro bollette, oltre a tutti i problemi strutturali dell'economia italiana. Evidentemente, questo non basta.