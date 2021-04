La domanda che più frequentemente ricorre in tema di Rem, Rdc, bonus e contributi e sempre la stessa: “quando arrivano i soldi?” Cerchiamo insieme di mettere ordine tra i vari aiuti del Decreto sostegni e di fare il punto della situazione sui pagamenti alla luce della pubblicazione delle proroghe rispetto alla data di presentazione delle domanda.

Reddito di emergenza: le date dei pagamenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un accesso ampio al sussidio (di cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha autorizzato lo slittamento del termine di presentazione delle domande precedentemente fissato al 30 aprile 2021, con il conseguente differimento della scadenza per inoltrare per via telematica la richiesta di REM 2021 al 31 maggio.

La misura spetta ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai soggetti che hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Ripetiamo che la nuova domanda va presentata all’Inps entro il 31 maggio.

Il bonus Inps che prevede un sostegno economico tra 400 e 800 euro al mese, è stato rinnovato per ulteriori 3 mensilità (marzo, aprile e maggio) grazie al nuovo decreto Sostegni. L’Inps, attraverso un comunicato del 08-04-2021, ha reso noto che i pagamenti della prima mensilità saranno erogati dalla metà di maggio ed entro le settimane successive.

In sintesi i pagamenti Rem 2021:

1^ mensilità Reddito di emergenza: pagamento dal 15 maggio 2021 ;

Reddito di emergenza: pagamento dal ; 2^ mensilità Reddito di emergenza: pagamento dal 15 giugno 2021 ;

Reddito di emergenza: pagamento dal ; 3^ mensilità Reddito di emergenza: pagamento dal 15 luglio 2021.

Le tempistiche possono anche variare, dipendono dal calendario pagamenti dell’Inps.

Reddito di emergenza: i calcoli

Per calcolare il Rem viene utilizzato il parametro di scala di equivalenza. Vediamo in cosa consiste.

L’importo è determinato moltiplicando il valore base di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che pari a:

1 per il primo componente del nucleo familiare;

del nucleo familiare; 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni ;

componente di ; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

Esempio: famiglia composta da 2 adulti e 2 minori

Calcolo: 1+0,4+0,2+0,2 = 1,8 è il parametro della scala di equivalenza.

Rem= 400x1,8=720 euro

Il valore della scala di equivalenza non può superare il valore massimo di 2, che corrisponde a 800 euro.

Qualora nel nucleo familiare fosse presente un disabile grave, il valore è pari a 2,1, che corrisponde a 840 euro.

Esempio: famiglia composta da 3 adulti e 3 minori .

Calcolo: 1+0,4+0,4+0,2+0,2 = 2,2 è il parametro della scala di equivalenza. In questa ipotesi il valore viene abbassato a 2 che è i limite massimo

Rem:400X2=800 euro

Il limite sale a 2,1 in presenza di un disabile grave in famiglia

Rem: 400X2,1=840 euro

Nel caso di nuclei familiari che risiedono in una abitazione in locazione il valore di 400 euro è aumentato di un dodicesimo del canone di locazione annuo.

Esempio: famiglia composta da due adulti e due minori che pagano un affitto annuo è pari a 4.500 euro, l’incremento è di 375 euro ( 4500: 12 mensilità= 375 euro).

L’importo che verrà moltiplicato per la scala di equivalenza è pari a 775 euro ( 400 + 375).

Calcolo: 1+0,4+0,2+0,2 = 1,8 è il parametro della scala di equivalenza.

Rem= 775x1,8= 1395 euro

Reddito di cittadinanza: le date dei pagamenti

Il pagamento del reddito di cittadinanza di aprile 2021 è il 27 aprile 2021 e continueranno fino alla fine del mese. Poste Italiane esegue i versamenti a flussi, per chi non avesse ricevuto nulla bisogna avere pazienza e attendere la fine del mese.

La ricarica dell’Rdc di ieri spettava a tutte quelle famiglie che non hanno già ricevuto il versamento il 15 aprile 2021.

Il 15 del mese viene pagato chi deve ricevere la prima ricarica Rdc in assoluto o il primo accredito dopo il rinnovo.

Il pagamento non spetta e quindi non arriverà a chi ha terminato i 18 mesi di benefici rinnovato l’Isee.

Reddito di cittadinanza: come si calcola

Il beneficio economico si compone di due parti:

una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza;

moltiplicati per la scala di equivalenza; l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro. È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo.

Bonus 2400 euro: le date dei pagamenti

Il decreto Sostegni, prevede all’articolo 10, l’erogazione di nuovi bonus per stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dello spettacolo, autonomi, somministrati e atipici. Si tratta di una indennità una tantum quale sostegno al reddito, dato il perdurare dello stato di emergenza da covid-19 e gli effetti sull’occupazione e sull’economia determinati dalle disposizioni nazionali anti contagio.

I beneficiari riceveranno una somma di denaro pari a 2.400 euro.

Le nuove indennità covid-19 non concorrono alla formazione del reddito.



Riguardo i pagamenti del bonus 2400 euro è fondamentale fare una distinzione tra chi ha già beneficiato e chi invece non ne ha mai usufruito dell’indennità.

Lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del Decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del Decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata in automatico dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis.

Lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021. In questi casi i pagamenti potrebbero slittare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Le modalità per richiedere il Bonus sono le seguenti.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti:

PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

(si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore;

di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 ( CIE );

); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità relative dal Bonus Spettacolo possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Contributi a fondo perduto: le date dei pagamenti

Con il comunicato stampa del 24 aprile 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno aggiornato il conteggio sui tempi di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni approvato il 19 marzo.

I primi accrediti sono partiti lo scorso 8 aprile. Dopo la firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono partiti ulteriori 372mila mandati di pagamento che, aggiungendosi a quelli eseguiti a partire dall’8 aprile 2021 e ai crediti di imposta riconosciuti, portano a 1 milione e 400mila i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Contributi a fondo perduto: gli importi

Stando ai dati forniti dal comunicato stampa, il valore totale dei pagamenti dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni ha superato i 4 miliardi di euro.

Le somme complessivamente erogate sono pari a 4.067.905.221 euro, di cui 3.945.709.195 con accredito diretto sul conto corrente dei beneficiari, mentre 122.196.026 euro sono stati richiesti dai contribuenti sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La stragrande maggioranza degli aventi diritto ha ovviamente optato per l’accredito diretto sul conto. C’è ancora tempo per presentare la domanda.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modulo e le istruzioni per richiedere il contributo. Le domande potranno essere presentate fino al 28 maggio 2021, esclusivamente per via telematica attraverso i canali telematici del Fisco, ossia l’applicazione Desktop telematico o la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo del D.L. Sostegni spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa; agricola, arte o professione, quindi compresi i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali esclusi dai precedenti aiuti, che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e che abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al 2019.

Riguardo i contributi a fondo perduto i pagamenti sono già partiti .

Il contributo varia in base alla fascia di ricavi o compensi.

Abbiamo 5 fasce di determinazione del contributo. Si parte con il:

60% di contributo per ricavi o compensi fino a €100.000 ;

di contributo per ricavi o compensi ; 50% per ricavi o compensi compresi tra 100 e €400.000 ;

per ricavi o compensi compresi ; 40% per ricavi e compensi compresi tra 400 e €1000.000 ;

per ricavi e compensi compresi ; 30% per i ricavi compresi tra 1 e 5 milioni di euro .

per i ricavi compresi . 20% per i ricavi e compensi compresi tra 5 e 10 milioni di euro, che poi rappresenta la soglia massima di ricavi per poter accedere al contributo.

Esempio: se nel 2019 hai fatturato €160.000 e nel 2020 hai fatto €100.000 hai avuto un calo del 38% di fatturato, quindi più della soglia minima prevista. La perdita media mensile subita è di 5 mila euro , cioè €60 000 euro diviso per 12 mesi il contributo spettante, essendo in seconda fascia quella compresa con ricavi da 100 e €400000 e del 50% cioè €2500 di contributo potrai ottenere ossia il 5% della perdita media mensile registrata.

Se un soggetto che invece aperto partita IVA del corso del 2019 il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato solo che occorrerà determinare la perdita media mensile in ragione dei mesi di apertura della partita IVA.

Se invece sei un soggetto che ha aperto la partita IVA nel corso del 2020 il contributo spetta nella misura minima di €1000 per le persone fisiche e 2000 per le società.