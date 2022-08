Pochi, anzi pochissimi giorni ancora per richiedere questo Bonus senza ISEE del valore standard di 500 euro. Le scadenze sono previste per il 31 agosto 2022 e i cittadini fortunati che possono ottenerlo sono pochi, anzi, pochissimi.

Restano pochi giorni per richiedere questo Bonus senza ISEE di 500 euro: scade il 31/8

Il bonus senza ISEE in questione è stato introdotto nel 2015 con la Legge di Stabilità, sotto il Governo Renzi, ed è partito a pieno regime nel 2016. Stiamo parlando, dunque, di un incentivo che continua ad essere riconfermato, anno dopo anno, e che è giunto alla sua settima edizione.

La cifra di questo bonus è sempre rimasta standard: tutti coloro che fanno domanda ricevono 500 euro. Ma veniamo al dunque: di che sostegno stiamo parlando? A chi è rivolto?

Si tratta del cosiddetto “bonus cultura”, un incentivo economico rivolto a tutti i giovani neomaggiorenni. Possono richiederlo di anno in anno tutti i ragazzi che, nell’anno antecedente a quello dell’edizione hanno compiuto 18 anni.

Facciamo un esempio per capirci qualcosa in più: quest’anno (2022) possono richiedere il Bonus senza ISEE di 500 euro per la cultura tutti i ragazzi che nel 2021 hanno compiuto 18 anni.

Il sussidio funziona così: le domande restano aperte – tendenzialmente – dal mese di marzo (anche se nel 2021 sono state aperte ad aprile) fino al 31 agosto del medesimo anno, dopodiché non verranno più erogati i 500 euro. L’importo, poi, potrà essere speso solo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

In pratica, i neomaggiorenni nati nel 2003 potranno richiedere il Bonus senza ISEE di 500 euro solo entro il 31 agosto 2022 – mancano solo sette giorni! – poi, una volta ricevuto l’importo, potranno spenderlo entro il 28 febbraio del 2023.

L’anno prossimo, se la misura verrà riconfermata in Legge di Bilancio, si terrà l’ottava edizione del bonus, rivolta ai ragazzi nati nel 2004, che compiono diciott’anni nel 2022.

Chi non spenderà l’intero importo del sussidio entro il 28 febbraio perderà il denaro rimanente e non avrà possibilità di recuperarlo.

Andiamo a vedere come può essere richiesto l’incentivo per la cultura e dove è possibile spenderlo.

Bonus senza ISEE di 500 euro: come richiederlo

Per ottenere il sostegno occorrerà essere in possesso di una delle due credenziali digitali fra:

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

CIE – Carta di Identità Elettronica

Lo SPID potrà essere richiesto ad un Identity Provider come Poste, Aruba o TIM, mentre per la CIE dovrete prendere appuntamento sul sito del Ministero dell’Interno al vostro Comune di residenza e portare il vecchio documento o la denuncia dei carabinieri per lo smarrimento.

Se siete in possesso di SPID o CIE potete eseguire tranquillamente l’accesso sul portale www.18app.italia.it e richiedere l’incentivo di 500 euro. Andiamo a scoprire dove è possibile spendere questo Bonus senza ISEE.

Dove posso spendere i 500 euro del Bonus senza ISEE per i neomaggiorenni?

Prima di procedere con l’elenco degli acquisti che possono essere effettuati con questo Bonus senza ISEE, ricordiamo che i 500 euro vengono erogati sottoforma di buono che il giovane potrà spendere in cultura.

Veniamo a noi. I buoni potranno essere spesi per l'acquisto di:

biglietti del cinema





ticket per assistere a concerti o spettacoli musicali





eventi culturali





libri





entrata per spettacoli teatrali e di danza





biglietti per ingresso in musei, monumenti, parchi naturali e aree archeologiche





musica registrata





quotidiani e periodici





prodotti dell'editoria audiovisiva





formazione, come ad esempio corsi di lingua o di teatro

Gli acquisti possono essere fatti sia in negozi fisici, dunque, presso una libreria o in una biglietteria di un cinema o teatro, oppure potranno essere spesi online, come ad esempio su Amazon, IBS o Spotify.

Cosa non si può fare con i 500 euro del Bonus senza ISEE

I buoni che verranno generati dalla 18 app non potranno essere ceduti a terze persone

I buoni non potranno essere monetizzati

non si potrà acquistare più volte lo stesso bene o servizio

i buoni dovranno essere utilizzati solo per effettuare acquisti di cui sopra

Qualora non dovessero essere rispettate queste regole, il Ministero della Cultura provvederà a disattivare la carta e a revocare l’importo del Bonus senza ISEE per la cultura.

Un piccolo riassunto

Ripetiamo nuovamente che il bonus senza ISEE per i giovani neomaggiorenni, che nel 2003 hanno compiuto 18 anni, potrà essere richiesto solo e soltanto fino al 31 agosto 2022, dopodiché la pagina per la presentazione della domanda verrà disattivata e riaperta il prossimo anno, per i nati nel 2004.

Chi non percepirà il bonus del valore di 500 euro quest’anno, se nato nel 2003 non potrà richiederlo l’anno prossimo, ma l’avrà perso per sempre. I buoni potranno essere spesi fino alla mezzanotte del 28 febbraio 2023, poi, la somma residua andrà perduta.

