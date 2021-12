Resto al Sud è l’aiuto economico che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dalle persone disoccupate di età dai 18 anni ai 55 anni. Anche per il 2021, la misura è stata confermata e rifinanziata, grazie alla Legge di Bilancio del 2021. Ma non solo; oltre ad essere riconfermata anche per quest’anno, Resto al Sud è stata estesa anche al settore del commercio e alle isole minori del Centro-nord.

Si tratta, in effetti, di un vero e proprio rafforzamento di Resto al Sud, che è stato attuato con la pubblicazione della Legge n. 156 del 2021.

In questo articolo andremo ad analizzare, prima di tutto, in cosa consiste Resto al Sud, chi può beneficiarne e come funziona. In seguito, andremo a vedere il doppio ampliamento della misura e a chi è destinato.

Resto al sud: ecco di cosa si tratta!

Una misura molto importante è, sicuramente, Resto al Sud. Si tratta di un incentivo che punta a favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali non solo nel mezzogiorno d’Italia, ma anche nel centro del Paese.

Perché è nato Resto al Sud? Innanzitutto, è bene ricordare che questa misura è stata introdotta dal Decreto-legge n. 91 del 2017, con lo scopo di sostenere e far crescere l’economia in alcune zone del Paese. Ma non si tratta soltanto di crescita economia e sviluppo di imprese e aziende, ma anche di incentivare i giovani a investire il proprio futuro in questi territori. In che modo? Attraverso contributi economici a fondo perduto.

Pertanto, Resto al Sud si pone obiettivi non di facile attuazione. Favorire la nascita, la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria non è un fine facile da perseguire, soprattutto, quando si parla di imprenditoria giovanile.

Ricordiamo anche che l’ente designato alla gestione dei fondi e all’erogazione dei finanziamenti è Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa).

Ovviamente, Resto al Sud, nel corso degli anni, ha subito diversi cambiamenti; ovviamente, nella direzione di un miglioramento della misura, soprattutto in relazione al pubblico a cui è rivolta.

Fatta questa breve presentazione dell’incentivo, andiamo ad analizzare a chi si rivolge Resto al Sud e come funziona.

Resto al sud: a chi si rivolge e come funziona!

Se inizialmente Resto al Sud era stata pensata soprattutto per favorire l’imprenditorialità giovanile, con il passare del tempo la ratio della misura è cambiata, estendendo il beneficio dei finanziamenti ad una fascia d’età molto più ampia.

Infatti, Resto al Sud può essere richiesto da tutti coloro che hanno un’età compresa tra i diciotto anni e i cinquantacinque anni, mentre, prima, poteva essere richiesta solo dai giovani maggiorenni fino a trentacinque anni di età e, successivamente, fino agli under quarantasei.

Ovviamente, essendo una misura che ha l’obiettivo di incentivare la nascita e la crescita dell’imprenditorialità, i finanziamenti possono essere richiesti per la nascita di attività imprenditoriali, ma solo in alcune aree del Belpaese.

Quindi, quali sono i territori destinatari dell'incentivo? Bisogna essere residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, anche per le isole minori, le zone lagunari e lacustri.

Oltre, a ciò Resto al Sud è destinato ai residenti dei Comuni appartenenti al cosiddetto cratere sismico del Lazio, Marche e Umbria.

Come abbiamo detto in precedenza, Resto al sud è stato esteso a molti più beneficiari. Analizziamoli qui di seguito.

Resto al sud: incentivi estesi. Nuovi beneficiari e requisiti!

Se prima Resto al sud era destinato ai giovani under trentacinque, con il tempo, la misura ha subito diverse modifiche, volte all’ampliamento della platea di beneficiari e dei territori.

Innanzitutto, partiamo proprio ad analizzare come si è ampliato il pubblico dei beneficiari a cui si rivolge la misura. Abbiamo detto che alla sua entrata in scena, Resto al Sud poteva essere richiesto dai giovani under trentacinque, ovviamente, una volta compiuta la maggiore età.

Successivamente, la misura è stata estesa prima agli under quarantasei e con la Legge di Bilancio del 2021, finanche agli under cinquantasei.

Quindi, possono richiedere Resto al sud tutti coloro che rientrano in una fascia d’età compresa tra i diciotto anni e i cinquantacinque anni che, al momento di presentazione della domanda abbiano la residenza in una delle seguenti regioni o province:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

In uno dei 116 Comuni nell’area del cratere sismico di Lazio, Marche e Umbria;

Isole minori del Centro-Nord e nelle zone lagunari o lacustri.

Inoltre, sono ammessi anche coloro, sempre rientranti in quella fascia di età, che abbiano trasferito la propria residenza nelle aree sopra elencate entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo dell’istanza. I giorni diventano centoventi se i richiedenti l'incentivo risiedono all’estero.

Naturalmente, i richiedenti dell’agevolazione Resto al sud non devono essere già imprenditori al 21 giugno del 2017. Inoltre, non devono avere un contratto di lavoro a tempo interminato durante l’erogazione del finanziamento e non devono avere ricevuto altri bonus o finanziamenti pubblici che incentivano l’imprenditorialità durante i tre anni precedenti, l'inoltro dell'istanza.

A chi si rivolge Resto al sud? Alle attività che si sono formate dopo il 21 giugno del 2017 e, ovviamente, a quelle che si devono avviare in caso di esito positivo della domanda.

È bene, infine, sottolineare, come si legge sul sito invitalia.it che:

“[…] non ci sono limiti di età per i 24 Comuni compresi nelle aree del cratere sismico del Centro Italia nei quali più del 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile”.

Ma qual è la novità contenute all’interno della Legge n. 156 del 2021? I finanziamenti di Resto al sud sono stati estesi non solo alle Isole minori del Centro-nord, ma anche alle attività commerciali. Analizziamo quali sono, quindi, i settori ammessi:

Turismo, commercio e attività del settore professionale;

Attività produttive di industria, artigianato, pesca e trasformazione di prodotti agricoli;

Attività di fornitura di materie e servizi per le imprese e le persone.

Per quanto riguarda l’estensione dellincentivo rivolto al commercio, bisogna fare una considerazione: si tratta di un provvedimento che va ad allargare - e di molto - i richiedenti dei finanziamenti di Resto al Sud e, di conseguenza, allargare la platea dei possibili beneficiari della misura.

Resto al sud: a quanto ammontano i finanziamenti?

Chiariti chi sono i beneficiari della misura e, soprattutto, in cosa consiste Resto al sud, è arrivato il momento di andare ad analizzare, finalmente, a quanto ammontano i fondi per la misura.

Innanzitutto, è bene ricordare che i fondi stanziati per Resto al Sud ammontano ad un totale di 1.250.000.000 di euro. Una cifra molto considerevole e di tutto rispetto. Inoltre, dobbiamo anche evidenziare che non sono presenti né bandi né termini di presentazione delle domande.

Pertanto, Resto al sud è richiedibile in qualsiasi momento. Ovviamente, le domande verranno controllate in base all'ordine, alla data e al protocollo di arrivo.

Cos’è che rende Resto al sud un ottimo incentivo per l’autoimprenditorialità? Ovviamente, al primo posto dobbiamo dire che si tratta di un finanziamento che copre fino al 100% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente.

Se, invece, l'istanza viene presentata da una società con un numero di soci fino a 4, il finanziamento di Resto al sud può arrivare fino alla cifra di 200.000 euro.

Ebbene, andiamo ad analizzare che cosa si può finanziare utilizzando Resto al sud:

30% per ristrutturare i locali;

Acquisti di ttrezzature nuove;

Acquisti di programmi informatici e altre tecnologie per la comunicazione;

20% per le spese di gestione.

Naturalmente, ci sono anche alcune spese che non sono ammesse come, per esempio, quelle per pagare il personale oppure per la promozione dell’attività.

Resto al sud: ecco come si presenta la domanda!

Per tutti coloro che sono interessati a beneficiare dei finanziamenti di Resto al Sud, presentare la domanda è piuttosto semplice. La domanda deve essere trasmessa telematicamente, tramite il sito di Invitalia.

Tuttavia, è bene premunirsi bene, prima di procedere alla presentazione della domanda. Infatti, è necessario essere in possesso di una identità digitale tra le seguenti: Spid, Cie oppure Cns.

Le identità digitali permettono di collegarsi sul sito di Invitalia e accedere all’area riservata, dove si può compilare l’apposita domanda, allegare tutto quanto necessario e caricare il business plan.

Possedere lo Spid, Cie o Cns, tuttavia, non è sufficiente. I soggetti interessati, infatti, devono avere anche una firma digitale in corso di validità e un Pec.

Una volta compilata e inviata la domanda, ad essa viene assegnato un numero di protocollo elettronico. Come si legge sul sito ticonsiglio.com:

“Dopo la presentazione della domanda, alla voce Gestione contatti, è possibile eventualmente modificare numeri di telefono, indirizzo mail e PEC”.

Quanto bisogna presentare la domanda? In ogni momento! Infatti, come si legge sul sito invitalia.it:

“Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie”.

Una volta ricevute le domande, esse verranno analizzate e valutate entro sessanta giorni dalla presentazione, naturalmente, in ordine di arrivo.

Cosa verrà valutato? Se il candidato è in possesso dei requisiti, oltre che l’iniziativa proposta e, infine, verrà effettuato un colloquio che andrà ad accertare il grado di preparazione e di conoscenza specifica necessaria all'avvio dell'attività. Naturalmente, si analizzerà se il progetto proposto può essere incentivabile.