Ricchi Bonus benzina in regalo fino al 3 agosto facendo la spesa in questo supermercato

La crisi economica non accenna a placarsi e i supermercati corrono ai ripari. In particolare, l’impennata dei prezzi del carburante spinge gli italiani a muoversi il meno possibile anche per fare la spesa. C’è però un supermercato che dal 23 giugno fino al 3 agosto 2022 eroga a tutti ricchi Bonus benzina. Di quale catena si tratta?

C’è però un supermercato che dal 23 giugno fino al 3 agosto 2022 eroga a tutti ricchi Bonus benzina. Scopriamo insieme di quale si tratta.

I disagi economici per le famiglie italiane non sono diminuiti, nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 pare abbia allentato la presa sul territorio italiano. Agli strascichi lasciati dalla pandemia va ad aggiungersi l’inflazione sempre più marcata, i consumi ridotti a lumicino e i pesanti rincari direttamente connessi alla guerra Russia Ucraina.

Non è un caso, dunque, se diventa sempre più difficile far quadrare i conti e tenere a bada le intenzioni di acquisto che si sa in questo periodo sono più sentite che mai.

Se il caro bollette costringe gli italiani a stringere la cinghia ormai da più mesi a questa parte, l’aumento dei prezzi di benzina, diesel, Gpl continua a mettere gli automobilisti in seri guai. I contributi disposti dal Governo per limitare i danni non sono mancati, ma si sono rivelati insufficienti.

E dove non può l’Esecutivo con altri Bonus benzina 2022 si attrezzano le attività, in questo caso i supermercati. In che modo? Con un’opportunità da cogliere assolutamente al volo.

In cosa consiste il Bonus benzina pensato dai supermercati per risparmiare sul carburante

L’iniziativa di cui vi parleremo fra poco è particolarmente interessante. Che i supermercati potessero mai intervenire per contenere i prezzi alla pompa di benzina non era sicuramente nei programmi.

Ma in situazioni emergenziali, è risaputo, ci si attrezza come meglio si può. Se a risentirne in modo importante è poi il portafoglio, qualsiasi rimedio atto a garantire un risparmio viene giudicato buono senza pensarci più di tanto.

E’ il Bonus benzina messo in campo dai supermercati si configura proprio come un’ottima occasione di risparmio per i consumatori ormai piagati dalla crisi economica esplosa con la pandemia da Covid-19 e portata avanti dal conflitto Russia Ucraina.

Dopo un lieve calo dei prezzi della benzina, diretta conseguenza dell’applicazione dello sconto sulle accise voluto dal Governo, la situazione è tornata ad essere preoccupante. Neppure il Bonus benzina da 200 euro si è rivelato efficace nel contenimento dei prezzi al distributore.

I prezzi di benzina e diesel sono impennati nuovamente fino a attestarsi sopra i 2 euro per litro. Una spesa giornaliera, o quasi, difficilmente sostenibile dalle famiglie italiane già alle prese con altre uscite, anche queste in costante aumento.

Se spostarsi a causa degli alti costi del carburante diventa più difficile, arrivare al supermercato per fare la spesa diventa oneroso allo stesso modo. Tutto questo porta ad una pesante riduzione degli acquisti con importanti ripercussioni sull’economia nazionale.

Ecco spiegato come mai i Bonus benzina erogati dai supermercati rappresentano una chance da cogliere al volo.

Attenzione, però, perché non tutte le catene della grande distribuzione alimentare erogano Bonus benzina in proporzione alla quantità di prodotti acquistati fino al 3 agosto 2022. Al momento, solo facendo la spesa presso uno specifico supermercato è possibile ottenere i voucher benzina.

Scopriamo subito di quale si tratta.

Ricchi Bonus benzina in regalo fino al 3 agosto facendo la spesa in questo supermercato

Prima ancora di vedere il funzionamento di questi particolari Bonus benzina in regalo fino al 3 agosto 2022, va chiarito quale supermercato è autorizzato all’erogazione dei voucher di sconto sul prezzo del carburante.

Fortunatamente, si tratta di una grossa catena alimentare con filiali sparse in lungo e in largo per l’Italia: la novità è di Esselunga.

L’iniziativa valida dal 23 giugno fino al 3 agosto 2022 riguarda però specifiche province: Alessandria, Asti, Biella, Novara e Verbania, Torino, Verbania, Genova, Vicenza, Verona.

Nei supermercati Esselunga presenti in Emilia Romagna, nelle province di Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Bologna. A Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Varese, Pavia e Monza Brianza in Lombardia.

Come funziona

Vediamo ora come funziona la promozione.

Ad alcuni beni acquistabili al supermercato viene associato un particolare Bonus benzina, o meglio un importo da scontare sul prezzo del carburante quando ci si reca a fare rifornimento.

Giusto per fare un esempio, l’acquisto di una confezione di detersivo per la lavatrice da diritto ad 2 euro di sconto, comprando un pacco di pasta, invece, si può ottenere un Bonus benzina di 0,30 centesimi. E così via per una vasta gamma di prodotti.

Queste sono delle ipotesi: per avere contezza degli sconti effettivi basta recarsi al supermercato Esselunga locato nelle province sopra elencate.