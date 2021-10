La Riforma Pensioni 2022 è in fase di discussione e Draghi e la sua squadra di Governo stanno ascoltando le varie proposte. Tra queste c'è anche quella dell'INPS, che prevede l'introduzione dell'Ape contributiva. Che cosa significherebbe per i cittadini? Verrà accettata dal Governo?

Uno dei temi storicamente più discussi e dibattuti in Italia è quello del sistema pensionistico, e ora che c'è in ballo la Riforma Pensioni 2022 è tornato sotto la luce dei riflettori.

A partire dall'Istituto di Previdenza Sociale, passando per l'opposizione e arrivando ai cittadini ogni riforma dedicata alla pensione è stata aspramente criticata.

A dire la verità, in questo caso, l'ultima riforma in vigore voluta fortemente dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle è stata messa sotto accusa proprio da tutti.

Quota 100 è stata un fallimento su più fronti, e con il proseguire dell'articolo scopriremo perché, dunque Draghi e la sua squadra di Governo sono alla ricerca di una soluzione.

Preso atto che la riforma in vigore non funziona, come potrà cambiare la pensione per i cittadini? Che via potrà intraprendere il Governo?

Sicuramente non potrà permettersi una spesa come quella utilizzata per Quota 100, sia per via dell'emergenza epidemiologica sia per il fatto che appunto i fondi utilizzati per la precedente manovra sono stati troppi.

Dunque non ci troveremo davanti a una proroga, anche perché la manovra è stata completamente bocciata dalla Corte dei Conti, la quale ha detto a chiare lettere che è stata un fallimento totale.

Non ci sarà una proroga ma potrebbe non esserci nemmeno una rivoluzione copernicana pensionistica, con il Governo che potrebbe semplicemente allargare le opzioni che già esistono per andare in pensione in anticipo.

Parliamo ad esempio di Opzione Donna, l'Ape sociale e Quota 41, se questa fosse la via percorsa dal Governo non avrebbe il peso economico di una Riforma totale.

Per questo motivo sembra un'opzione papabile, anche perché piace particolarmente all'INPS e se la spesa è bassa piacerà anche all'Europa.

Ad ogni modo non manca molto al momento in cui ne sapremo di più, infatti la Legge di Bilancio 2022 è in arrivo e lì potremmo avere le idee più chiare.

Andiamo dunque a vedere che cosa sta succedendo, andando a vedere nello specifico la proposta dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fatta al Governo.

Prima di proseguire vi invitiamo a iscrivervi al canale di Redazione The Wam, all'interno del quale potrete trovare tutti i giorni nuovi video che trattano i temi del lavoro, delle pensioni, dei bonus e molto altro.

In questo video, ad esempio, si parla di pensione minima, requisiti, importi e molto altro, buona visione!

Riforma Pensioni 2022: niente proroga per Quota 100

Tra le tante cose di cui si sta discutendo sulla Riforma Pensioni 2022 c'è n'è una che non è stata presa in considerazione, ovvero la proroga di Quota 100.

Quest'ultima è stata definitivamente eliminata dai pensieri del Governo, per via del suo costo e anche delle conseguenze sul mondo del lavoro.

Se da un lato infatti è vero che in molti sono riusciti ad andare in pensione prima in confronto a quanto avrebbero fatto con la Legge Fornero, è anche vero che in molti non hanno potuto usufruirne.

Inoltre, ricordiamo che gli obiettivi erano anche altri, tra cui l'importantissimo cambio generazionale nel mondo del lavoro, che però non c'è stato.

In molti sono andati in pensione a 62 anni, e il loro posto da chi è stato preso? A volte è rimasto vacante, a volte è stato preso da qualcuno che già lavorava.

Dunque non ha portato una diminuzione reale della disoccupazione, così come non ha "svecchiato" il mondo del lavoro.

Inoltre, la Corte dei Conti ha definitivamente tagliato le gambe alla manovra, dichiarando che oltre a essere stata fallimentare è stata spesa una quantità di denaro fuori da ogni logica.

Insomma, non c'è veramente nessuna possibilità che la manovra venga prorogata nella prossima Riforma Pensioni 2022.

Ma come funziona la manovra che ricordiamo essere in vigore fino al 31 dicembre 2021?

Quota 100 permette di andare in pensione, a partire dai 62 anni, quando l'età anagrafica e quella dei contributi versati dia una somma pari o superiore a cento.

Ora che non ci sarà più è necessario trovare un'alternativa, anche perché il pericolo scalone, e dunque un ritorno alla Legge Fornero, è dietro l'angolo.

Riforma Pensioni 2022: la proposta dell'INPS a Draghi

Una delle alternative ritenute più valide tra quelle che sono state pensate e proposte arriva dall'INPS, e si tratta di un'Ape contributiva che segua le orme dell'Ape sociale.

Ricordiamo che è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a occuparsi di ricevere e gestire le domande relative a molte misure, erogandone spesso anche i fondi.

Dunque la proposta fatta non viene dal caso ma è frutto dell'esperienza maturata in questo ambito e settore.

Ma di che cosa si tratta nello specifico?

Si tratterebbe di una misura che permetterebbe di andare in pensione già a 63 o 64 anni, ricevendo solo la quota contributiva versata, con la quota retributiva che invece rimarrebbe bloccata fino al compimento dei 67 anni d'età.

Una misura che sarebbe molto simile dunque all'Ape sociale già in vigore fino al 31 dicembre 2021, che proprio in questi giorni è al centro della discussione per un'ipotetica proroga.

Una volta raggiunti i 67 anni d'età il calcolo riguardante l'importo della pensione sarebbe quello canonico e applicabile a tutti.

In sostanza, sarebbe un modo per anticipare la pensione di qualche anno a molti cittadini senza però diventare un peso per le casse dello Stato, che già hanno subito molto Quota 100 e il periodo della pandemia.

Al Governo sembra piacere in modo particolare la proposta dell'INPS, sia per un fattore economico sia per un fattore sociale.

Inoltre, la misura per come è posta potrebbe essere vista di buon occhio anche dall'Europa, per gli stessi motivi sopracitati.

Che fine farebbe dunque l'Ape sociale se l'Ape contributiva andasse in porto? Potrebbe semplicemente "andare in pensione" anch'essa, lasciando spazio alla nuova misura.

Un requisito chiave, nel caso in cui la proposta venisse accettata, sarebbe quello di maturare 1,2 volte l'assegno sociale, attraverso solo la quota di contributi versati per la pensione.

Il costo della misura sarebbe di circa 450 milioni per l'anno 2022, crescerebbe poi a 935 milioni per l'anno 2023 per arrivare a 1,1 miliardi per gli anni 2024 e 2025.

Insomma, non una grossa spesa considerando quella relativa a Quota 100, e dunque apprezzata un po' da tutti.

Riforma Pensioni 2022: idea Quota 41

In questo periodo si è anche parlato di un'ipotetica estensione di Quota 41 per tutti nella nuova Riforma Pensioni 2022, è una strada percorribile?

La risposta è no, il Governo non intende estendere Quota 41 a tutti i cittadini che sono lavoratori precoci.

Questa misura, in sostanza, permette ai lavoratori precoci che hanno maturato almeno dodici mesi di contributi prima dei 19 anni di andare in pensione anticipata.

Inoltre, questi devono aver maturato almeno 41 anni di contributi totali, oltre a quelli relativi ai dodici mesi prima dei 19 anni.

L'idea era quella di ampliare i requisiti e i criteri per poterne usufruire, ma non sembra una strada che il Governo intende percorrere.

Per il momento, la misura è usufruibile fino al 31 dicembre 2026, dunque chiunque entro tale data ne rispetta i requisiti dovrebbe poterne beneficiare.

La proposta è stata fatta direttamente dai sindacati, i quali hanno chiesto di eliminare la precocità e di mantenere solo i 41 anni di contributi per andare in pensione.

Il problema reale della misura è il suo costo totale, troppo oneroso e che la farebbe bocciare sicuramente sia dall'Unione Europea che dalla Corte dei Conti.

Dunque non ci sarà l'ampliamento per tutti ma la misura per come è nata dovrebbe rimanere in vigore, anche perché per il Governo ha una grande importanza.

Per questo motivo si pensa che verrà addirittura rivista e ampliata, sempre in un'ottica d'includere più beneficiari ma senza estenderla a tutti i cittadini con 41 anni di contributi versati.

Bisogna infatti pensare che un altro modo per accedere a Quota 41, oltre alla precocità, è quello di svolgere lavori usuranti da almeno sette anni negli ultimi dieci.

Dunque si può ipotizzare che la lista dei lavori considerati usuranti possa venire ampliata, e che magari venga inserito un criterio aggiuntivo per poter accedere a Quota 41.

Ciononostante la misura non stravolgerà la Riforma Pensioni 2022, ma rimarrà una sua parte importante a cui si può attingere per andare in pensione anticipatamente.

Riforma Pensioni 2022: Cottarelli e la pensione per chi ha figli

Dopo aver visto le due proposte precedenti per la nuova Riforma Pensioni 2022 andiamo a scoprire se ce ne sono delle altre.

Ovviamente la risposta è sì, ci sono altre proposte, alcune valide e altre un po' meno valide.

Tra queste c'è quella di Cottarelli, il quale ha lanciato una provocazione al Governo proponendo di mandare in pensione anticipata i cittadini che hanno avuto dei figli.

La sua è stata un provocazione volta sia ad allargare la fetta di beneficiari di una pensione anticipata, sia quella di spingere la natalità che, come ormai sappiamo, in Italia è sempre al ribasso.

Il Governo non sta prendendo seriamente in considerazione questa proposta, preferendo di gran lunga quella dell'INPS e preferendo piuttosto allargare le misure già esistenti.

Riforma Pensioni 2022: Opzione Donna, Rita e scivoli pensionistici

Non sappiamo ancora che cosa accadrà con la nuova Riforma Pensioni 2022, sappiamo però che ci sono dei modi per andare in pensione in anticipo.

La prima che ci sentiamo di mettere in luce è Opzione Donna, una misura molto importante che consente alle donne con almeno 35 anni di contributi di andare in pensione già a 58/59 anni.

Una misura dunque molto importante che speriamo che con la nuova Riforma continui a esistere o che venga piuttosto ampliata e allargata.

Esistono poi gli scivoli pensionistici, come il contratto di espansione e l'isopensione che consentono di andare in pensione in anticipo tramite un accordo che si stipula tra dipendente e datore di lavoro.

Infine ci sentiamo di menzionare RITA, una misura che consente di andare in pensione anche con molti anni di anticipo, ma che dati i criteri molto stringenti vi invitiamo a vederla nello specifico sul sito dell'INPS.

Insomma, la Riforma Pensioni 2022 non è ancora stata resa ufficiale e la carne al fuoco è tanta, quello che speriamo che le misure già esistenti vengano ampliate, e che la misura generale sia agevole per tutti.