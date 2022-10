Un sostegno economico previsto per tutte le famiglie degli studenti della scuola secondaria, in qualità di bonus una tantum da erogare per il rimborso per materiale scolastico acquistato. Ecco requisiti e condizioni per avere fino a 200€.

Un sostegno economico previsto per tutte le famiglie degli studenti della scuola secondaria, in qualità di bonus una tantum da erogare per il rimborso di una parte del materiale scolastico acquistato.

I contributi sono differenti a seconda del grado della scuola frequentata, oscillando tra 150€ e 200€ ad alunno.

Nel caso in cui il ragazzo abbia già beneficiato di un contributo (come nel caso dello scorso bando aperto il 1 ottobre e ormai terminato), allora non è più possibile procedere con la domanda.

Se invece si hanno più figli aventi diritto, in base al rispetto dei requisiti che andiamo qui di seguito ad elencare, allora è necessario inoltrare una sola domanda per ognuno di loro, in maniera distinta e separata (escludendo dunque chi eventualmente ha già beneficiato della somma di denaro).

Ecco nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per procedere con l’invio della domanda.

Nuovo rimborso per materiale scolastico 2022/2023: i beneficiari

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei che ha pubblicato il bando è lazioeuropa.it, dal momento che l’iniziativa interessa i cittadini residenti nella regione Lazio.

Lo stanziamento dei fondi, per finanziare il progetto, ammonta a 20 milioni di euro e servirà a dare un sostegno economico a tutti gli studenti della scuola secondaria, di primo e secondo grado, aventi diritto.

I beneficiari della misura sono dunque i genitori che hanno figli regolarmente iscritti presso le scuole secondarie, di primo e secondo grado, della regione Lazio, per l’anno scolastico 2022/2023.

Tra i requisiti principali da rispettare troviamo l’essere cittadino italiano o comunque di stato estero, con regolare permesso di soggiorno all’occorrenza, purché residente o domiciliato in un comune della regione Lazio.

Il ragazzo interessato dal rimborso per il materiale scolastico deve frequentare la scuola pubblica oppure un istituto di istruzione privato paritario.

Inoltre, il nucleo familiare deve avere un reddito Isee non superiore a 30.000€.

Le domande per la richiesta dei contributi si aprono ufficialmente il 7 novembre 2022 alle ore 12.

È importante però sapere che l’erogazione dei fondi avviene fino ad esaurimento delle risorse. E, lo scorso bando aperto il 1° ottobre, si è concluso in maniera molto tempestiva, motivo per cui è importante essere veloci nell’inoltrare la propria richiesta.

Rimborso per materiale scolastico a.s. 2022/2023 nel Lazio: gli importi

Veniamo ora alla definizione degli importi previsti per ogni alunno avente diritto, a seconda del grado di scuola frequentata.

Si tratta di un rimborso per materiale scolastico acquistato dai genitori, al fine di permettere ai propri figli di frequentare la scuola al meglio.

Il rimborso è di 150,00€, per il figlio che frequenta la scuola secondaria di primo grado mentre sale a 200,00€, per coloro che invece frequentano la scuola secondaria di secondo grado.

Si tratta di somme che non sono soggette a imposizione fiscale né vanno ad aumentare il reddito del nucleo familiare, semplicemente un contributo una tantum per alleggerire un po’ il carico delle spese legate all’istruzione dei figli.

La somma rappresenta un forfait, vale a dire che a tutti gli aventi diritto spetta lo stesso accredito sul conto, senza necessità di dover giustificare le spese affrontate.

Anche per quanto riguarda la richiesta di altri contributi o aiuti economici, è bene sapere che la richiesta di questo rimborso risulta comunque compatibile con qualsiasi altra tipologia di sostegno messa a punto eventualmente, a livello comunale.

Come presentare domanda per il rimborso per materiale scolastico del Lazio, dal 7 novembre

Meglio organizzarsi per tempo dunque, così da avere a portata di mano quanto occorre per la presentazione della domanda ai fini dell’ottenimento del rimborso per il materiale scolastico degli studenti delle scuole medie e superiori.

Senza dubbio, un’attestazione Isee aggiornata e in corso di validità è indispensabile da allegare alla domanda.

La procedura si svolge esclusivamente sulla piattaforma informatica efamilysg.it.

È importante prendere nota di questa informazione, dal momento che differisce da quanto indicato nell’articolo 6 dell’avviso.

Le istruzioni per compilare la domanda e le modalità per l’erogazione verranno pubblicate sul sito della regione Lazio e sul portale Lazio Europa, prima che lo sportello si apra ufficialmente il 7 novembre alle 12, motivo per cui è bene controllare ogni giorno se sono presenti tali riferimenti.

La domanda prevede anche di indicare il numero del proprio conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata collegata ad un codice IBAN IT. Anche in questo caso, è bene preparare in anticipo i dati, così da poterli inserire, in fase di compilazione del modulo, il più velocemente possibile.

Le richieste ammesse infatti saranno approvate sulla base dell’ordine di arrivo.

Per assistenza e supporto, anche in fase di presentazione delle proposte, è possibile scrivere a spesescolastiche2022_2023@regione.lazio.it.

Consulta altri bandi ancora aperti per i bonus libri a.s. 2022/2023 in altre regioni.