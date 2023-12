Quale riscalda di più, il pellet o la legna? Chi ha questa stufa, non deve cambiare

Mettiamo i due combustibili a confronto e forniamo i giusti consigli per come orientarsi nella scelta. Quale riscalda di più, il pellet o la legna?

Ormai anche chi vive al mare ha approfittato dei vari incentivi statali per installare una stufa nella propria casa.

Ma quale riscalda di più, il pellet o la legna? Certo bisogna dare uno sguardo anche ai costi dell’impianto, per essere certi che il rapporto tra spesa e resa sia davvero ottimale.

Ecco dunque i due combustibili a confronto e come orientarsi nella scelta.

Cosa scalda di più, pellet o legna

Tra l’uno e l’altro combustibile, quello che rende di più è il pellet. Il motivo è molto semplice. Si tratta infatti di un materiale che viene realizzato in maniera standardizzata quindi è uniforme nella densità e ha un livello di umidità controllato.

Questo significa che è senza dubbio più efficiente nel bruciare e quindi riscalda di più, rispetto alla legna.

Chiaramente, quest’ultima si trova in modo naturale e la sua composizione non è certo standard. Esistono tra l’altro diversi tipi di legna da ardere, che variano molto dal punto di vista energetico, sia per quanto riguarda la densità del materiale ma anche per la presenza di umidità.

Ecco dunque che, per ciò che+ concerne la legna, anche il processo di essicazione è molto importante. Se l’umidità che rimane all’interno del legno è eccessiva, allora quest’ultimo va a produrre fumo e quindi il suo potere calorifico diminuisce.

Qual è il combustibile più conveniente per il riscaldamento

Come si evince dal rapporto costi/efficienza, il pellet è un combustibile superiore alla legna. Nel valutare l’installazione di un sistema di riscaldamento però, è indispensabile valutare anche i costi della stufa.

Proprio nel caso della legna infatti, è proprio questo uno dei punti maggiormente presi in considerazione da parte di chi si accinge all’investimento.

Infatti, la stufa a legna ha un costo inferiore rispetto a quella a pellet, quindi inizialmente la tentazione è forte nel protendere per la prima soluzione.

Per questo motivo è utile informarsi in maniera consapevole, perché oggigiorno esistono diverse tipologie di incentivi per l’acquisto di una stufa a pellet. Senza contare il fatto che si tratta di un sistema di riscaldamento non solo più efficiente rispetto a quello alimentato con la legna ma anche a basso impatto ambientale.

Cosa inquina di più tra stufa a legna o a pellet

Non ci sono dubbi nel considerare che gli impianti a pellet risultano più ecologici rispetto a quelli a legna o ancor più a gasolio.

A ogni modo, va tenuto in considerazione il fatto che anche una stufa a pellet è inquinante, dal momento che emette polveri sottili durante il processo di combustione.

Soprattutto se si tratta di stufe interne, la prassi del ricambio di aria all’interno dell’ambiente domestico risulta essenziale. Addirittura, alcuni studi dimostrerebbero una correlazione tra alcuni tipi di cancro e l’esposizione ai fumi tossici del pellet che brucia.

Infatti, è importante tenere in considerazione il fatto che, per quanto il pellet derivi dal legno, si tratta di un materiale prodotto in maniera artificiale e con l’aggiunta di colle chimiche nella lavorazione. Inoltre, c’è tanto pellet non certificato che gira sul mercato, attirando tante persone per via del suo basso prezzo.

Questo ovviamente è altamente nocivo per la salute, sia delle persone che degli animali. Ovviamente, posizionando la stufa all’esterno, il problema non si pone.

Stufa a pellet: efficienza energetica

La maggior parte degli incentivi sono volti proprio a incentivare la sostituzione delle stufe a legna con quelle a pellet.

E dal punto di vista della gestione e della manutenzione? A tal proposito, è indispensabile valutare l’efficienza energetica delle stufe a pellet.

Innanzitutto, per produrre la stessa quantità di calore, è necessaria una quantità inferiore di pellet, rispetto alla legna. Dunque, anche se inizialmente si spende un po’ di più per l’acquisto della stufa, si va ad ammortizzare il budget d’investimento risparmiando sul combustibile necessario.

Un altro punto da tenere in considerazione è che la stufa a legna richiede più manutenzione e notevole maggior pulizia rispetto a quella a pellet.

Ma i vantaggi non terminano qui. La stufa a pellet è molto più “autonoma” rispetto a quella a legna. Basta versare il combustibile nel serbatoio, per godersi il tepore all’interno dell’abitazione, senza necessità di continui interventi e presenza costante, come avviene per la stufa a legna.

In quest’ultimo caso infatti è necessario che ci sia qualcuno a mantenere vivo il fuoco e ad alimentarlo con vario combustibile, a intervalli regolari (al massimo ogni 2 ore).

Scopri quale conviene tra la stufa a legna e quella a pellet.

Infine, la praticità d’uso della stufa a pellet non è paragonabile minimamente a quella a legna. Pulita, inodore, non c’è rischio di trovare insetti (capita spesso invece con la legna) e poi è smart. Infatti, si può accendere e spegnere a piacimento, nonché programmare, semplicemente attivando alcuni pulsanti.

Per la legna invece è indispensabile l’operazione manuale, non così semplice e immediata come potrebbe sembrare.

Ma il fascino di un caminetto acceso e la compagnia che fa non hanno prezzo né temono paragoni.

