Riscaldamento, 39.000€ di sconto con questo incredibile Bonus casa: 5 requisiti per averlo

Un incredibile Bonus casa sta riscuotendo un successo inaudito negli ultimi mesi, complice il caro bollette luce, gas e acqua: chi ha intenzione di installare presso la propria abitazione un collettore solare termico utile al riscaldamento dell’acqua può beneficiare di uno sconto come detrazione fiscale del 65% sulle spese sostenute per un massimo di 60.000 euro (39.000 euro). Vediamo subito come averlo rispettando solo 5 requisiti e quali sono le spese ammesse a detrazione.

Bollette sempre più salate anche se la vera e propria stangata si prevede ad ottobre 2022. Messa da parte l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la guerra Russia Ucraina ha contribuito a rendere la crisi economica generata dalla pandemia sempre più importante.

Ai problemi iniziati da un biennio a questa parte se ne aggiungono altri: negli ultimi mesi il costo del carburante ha raggiunto cifre stellari, le bollette di luce, gas e acqua sono lievitate oltre l’immaginabile, mentre la crisi passa anche dai supermercati dove si devono fare i conti con l’impennata dei prezzi dei beni di consumo.

Gli aiuti del Governo, però, non sono mancati. Soprattutto se prendiamo in considerazioni i recenti Bonus sociali voluti dall’Esecutivo per fare da scudo proprio all’impennata dei costi in bolletta.

Non c’è da stupirsi, dunque, se gli italiani sono alla costante ricerca di occasioni di risparmio che possano risolvere alla radice i rincari degli ultimi mesi.

Tra queste spunta un nuovo Bonus casa fino a 60.000 euro pensato per agevolare l’installazione dei collettori solari termici.

Vediamo subito a chi spetta l’agevolazione meglio conosciuta con il nome di Bonus collettori solari, come accedere alla detrazione fiscale del 65% della spesa sostenuta per usufruire dello “sconto” fino ad un massimo di 39.000 euro e quali sono i 5 requisiti da rispettare per averlo.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus casa 39.000 euro per il riscaldamento acqua, in cosa consiste l’agevolazione sui collettori termici

Prima di vedere quali sono questi 5 requisiti da possedere per accedere all’incredibile Bonus casa che garantisce agli interessati uno sconto fino a 39.000 euro a titolo di detrazione fiscale, vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’agevolazione.

Il Bonus collettori solari, come anticipato in apertura di articolo, si sostanzia in una detrazione fiscale del 65% sulle spese sostenute, entro un massimo di 60.000 euro, per l’installazione di collettori solari utili al riscaldamento dell’acqua, da impiegare per uso sanitario domestico o industriale (fabbisogno di acqua calda in piscina, case di cura e ricovero, scuole, università e strutture sportive).

Oltre alla detrazione fiscale del 65%, lo si potrà richiedere nelle due classiche opzioni previste per altri Bonus casa attivi e richiedibili nel 2022: sconto in fattura e cessione del credito.

Ma c’è di più: l’accesso allo “sconto” fino a 39.000 euro riservato a chi opta per i connettori solari è previsto anche in caso di una nuova installazione.

Per essere più precisi, non per forza va sostituita una vecchia caldaia o un vecchio boiler per godere dell’agevolazione garantita da quest’incredibile Bonus casa.

Questo è quanto confermato dall’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Riscaldamento, 39.000€ di sconto con questo incredibile Bonus casa: 5 requisiti per averlo

Fatte tutte le premesse del caso, andiamo a vedere quali sono questi 5 requisiti da rispettare per poter accedere alla detrazione fiscale del 65% garantita dal Bonus casa.

È la stessa ENEA a stilare la lista delle 5 condizioni da soddisfare per godere di uno sconto fino ad un massimo di 39.000 euro sull’installazione dei collettori solari termici.

Questi ultimi non solo devono possedere la Certificazione Solar Keymark, ma insieme ai bollitori devono essere garantiti almeno per 5 anni.

Discorso diverso per gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici i quali devono essere garantiti almeno per 2 anni.

Per quanto concerne l’installazione dei collettori solari termici, invece, deve essere fatta seguendo i manuali sui componenti principali.

Infine, l’accesso al Bonus casa è permesso solo se si rispettano le norme (nazionali o locali) vigenti in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza e di efficienza energetica.

Bonus casa 39.000 euro, quali sono le spese ammesse a detrazione

Lo sconto-detrazione fiscale del 65% su un tetto massimo di spesa pari a 60.000 euro (39.000 euro) è garantito solo specifiche spese supportate dall’interessato all’installazione dei collettori solari termici.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: quali sono queste spese agevolabili grazie all’incredibile Bonus casa collettori solari termici?

L’agevolazione abbraccia i costi supportati per la fornitura e la messa in opera di tutti i dispositivi meccanici, tecnici, elettrici, termici, oltre alle spese connesse ai lavori idraulici o murari necessari alla realizzazione degli impianti solari allacciati alle utenze, anche integrati con impianti di riscaldamento.

Tra le spese ammesse allo sconto fino a 39.000 euro (65% di 60.000 euro) garantito dal Bonus casa figurano anche quelle legate alle prestazioni professionali richieste per le installazioni (direzione dei lavori, produzione della documentazione tecnica necessaria, etc.).

Stesso discorso vale per le opere accessorie funzionali alla realizzazione dell’intervento.