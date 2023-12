Qual è la scelta migliore per risparmiare sul riscaldamento domestico? Da un confronto tra il pellet e il gas, con uno risparmi oltre il 30%. Ecco le incredibili cifre.

La stagione invernale è ufficialmente iniziata e gli italiani sono alle prese con i vari metodi di riscaldamento .

Molti si trovano a lottare con gli ultimi rincari comunicati da ARERA che hanno interessato i clienti gas del mercato tutelato.

Ecco che è molto importate scegliere il combustibile più adatto per le proprie esigenze. La scelta è influenzata da tante variabili economiche e non solo: ad influenzare la scelta anche le diverse abitudini di consumo delle famiglie.

Ma ad influenzare in modo consistente la scelta del metodo di riscaldamento ci sono le esigenze di risparmio.

Ormai è cosa nota, l’aumento del prezzo del gas naturale ha provocato in questi mesi forti ripercussioni in tutti i settori economici, dalle materie prime ai settori bancari.

E tanti sono gli italiani che stanno ancora cercando di capire qual è la soluzione ideale per risparmiare.

Tra i sistemi più usati dagli italiani ci sono le stufe e le caldaie a pellet: questo rientrano a pieno titolo tra le soluzioni per risparmiare un sacco di soldi.

Ma qual è la soluzione che permette di abbattere i costi del 30% all’anno?

Scopriamolo insieme.

Pellet vs riscaldamento a gas, quale conviene? Con uno risparmi oltre il 30%: ecco quale

Le famiglie italiane, negli ultimi mesi stanno cercando di capire quale sia il metodo di riscaldamento più adatto per risparmiare qualche euro.

La crisi economica tra Russia e Ucraina e quella tra Israele e Palestina, hanno spinto tanti italiani a cercare soluzioni alternative per risparmiare anche tra i metodi di riscaldamento.

Scegliere un sistema di riscaldamento rispetto ad un altro dipende da tanti fattori, dalle esigenze della famiglia, dalle abitudini quotidiane, dalle dimensioni e la praticità.

Ma qual è a soluzione migliore tra pellet e gas nel lungo termine?

Le stufe a pellet si distinguono per la loro convenienza, uno dei principali vantaggi è il prezzo del combustibile: questo permette ancora oggi un risparmio fino al 30% sui costi finali dell’energia rispetto al gas.

Ecco allora che il pellet, continua ad essere una scelta estremamente economica rispetto al gas metano.

Va detto che il prezzo del pellet può variare a seconda delle regioni in cui si abita ma indubbiamente il risparmio utilizzando tale combustibile è evidente anche rispetto al gas metano, che si trasforma in immediato risparmio sulle bollette energetiche.

Inoltre il pellet è una biomassa prodotta anche localmente e pertanto è disponibile presso fornitori locali o direttamente dai produttori.

Ciò permette di abbattere i costi di trasporto ma si riduce anche l’impatto ambientale visto che il gas richiede una rete di distribuzione molto più complessa.

La stufa a pellet infatti permette al consumatore di scegliere il tipo di pellet più indicato per le proprie necessità.

Ecco il confronto tra le due soluzioni

Se si considera un prezzo medio del gas metano, pari a 0,8 euro al metro quadro, va detto che per ogni metro cubo si garantiscono circa 8 kWh e pertanto si avrà un prezzo di circa 10 centesimi a kWh.

Considerando il pellet, invece, ogni kg di pellet fornisce per combustione circa 5 kWh termici.

Se si considerano i prezzi medi a sacco da 15 kg, si arriverà a spendere circa 0.08 centesimi a kWh.

Espressi in termini percentuali il risparmio utilizzando il pellet sarà pari a circa il 25%, che si traducono in un anno, in circa 300 euro.

Riscaldare un appartamento per 150 giorni con il gas costerà in media agli italiani circa 1.200 euro mentre con il pellet se ne spendono solo 800 euro.

Stufa a Pellet, risparmi anche grazie alla scelta della migliore

Il Pellet permette un risparmio medio di circa il 30% rispetto al gas ma un ulteriore risparmio si ha se si opta per una stufa moderna ed efficiente.

Per scegliere la stufa adatta alle proprie esigenze è opportuno affidarsi ad un tecnico abilitato che verificherà la metratura dei locali da riscaldare, la disposizione delle stanze, il tipo di isolamento termico dell’appartamento, la possibilità di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura.

Tenendo conto di tutte queste variabili, si effettuerà sicuramente la scelta migliore in termini di acquisto, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Acquisto e sostituzione anche grazie ai bonus

Al fine di garantire ulteriore risparmio economico in fase di acquisto delle moderne stufe a pellet è possibile sfruttare i vari bonus ancora in circolazione.

Tanti sono i bonus ancora attivi quali il bonus ristrutturazione, l’Ecobonus 50% ,ma anche il Superbonus 90% e il conto termico.

Tutti hanno come obiettivo principale l’efficienza energetica della propria casa attraverso il miglioramento della classe energetica.