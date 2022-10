Con le nuove regole MITE molti italiani dovrebbero risparmiare di più sul riscaldamento. In realtà non è proprio così: a causa di questi motivi, il risparmio energetico per tutte le famiglie italiane sarà molto più contenuto rispetto a quanto previsto.

Con la firma del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, sono ora in vigore le nuove indicazioni per il riscaldamento, domestico e aziendale.

Sarà un cambiamento importante, e anche sensibile, visto che dovremmo fare a meno del riscaldamento, anche se di poco. La speranza è che questo "razionamento" possa produrre gli effetti sperati mesi addietro: una riduzione dei consumi e dei costi per famiglie e imprese.

Già mesi addietro il MiTE aveva stimato che con questo razionamento "light" l'Italia avrebbe ottenuto un buon risparmio, sufficiente per superare l'inverno, che si preannuncia molto difficile su tutti i fronti.

Purtroppo il tempo passa, e si porta addietro un sacco di novità. Nel nostro caso, nessuna buona. A causa degli ultimi eventi internazionali, e di un'indagine commissionata da Facile.it, il risparmio stimato non è quello che in molti speravano di ottenere.

Riscaldamento, gli italiani risparmieranno meno del previsto, anche con le nuove regole

Secondo le stime dell'indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, gli italiani potranno risparmiare fino a 130 smc (standard metri cubi) sul riscaldamento a gas. Con una tariffa media di 2 euro per ogni smc, si arriverebbe ad un risparmio di oltre 260 euro.

E tutto questo soltanto seguendo queste regole:

riduzione di 15 giorni per il suo utilizzo;

per il suo utilizzo; limite intorno ai 19 gradi (massimo 20 gradi) per uffici e aziende;

(massimo 20 gradi) per uffici e aziende; limite intorno ai 17 gradi (massimo 18 gradi) per attività industriali e artigianali.

Parliamo comunque di un risparmio che forse potrebbe cambiare, a seconda dell'attuale situazione internazionale. Se da una parte abbiamo visto un calo del costo del gas al MWh da 340 euro agli attuali 140 euro, c'è da dire che potremmo ritrovarci con un'ulteriore riduzione dei consumi, se le attuali riserve di gas non dovessero essere sufficienti.

Anche se ormai superiori al 90%, basta un aumento dei consumi imprevisto, o anche un inverno più rigido del solito per mettere in difficoltà le riserve, e far scattare l'opzione "razionamento".

E con la materia energetica meno disponibile, e una domanda in crescita, sarebbe inevitabile un aumento dei prezzi e una conseguente riduzione del risparmio.

Ma il problema in questo caso non sarebbe tanto nella questione "economica", quando in quella comportamentale.

Perché sembra che gli italiani risparmieranno meno del previsto proprio perché non vogliono più risparmiare sul riscaldamento.

Riscaldamento, gli italiani non vogliono più risparmiare

Sempre la stessa indagine commissionata da Facile.it rileva purtroppo una tendenza comportamentale che potrebbe mettere in crisi il piano di risparmio energetico del MITE.

Sembrerebbe che oltre 4 milioni di persone siano contrarie ad ogni tentativo di risparmio energetico, o di adeguamento alle regole MiTE. Specialmente quelli di età compresa tra i 45 e i 54 anni d'età.

A questi 4 milioni si aggiungono altri 3,8 milioni di individui che non ne sono a conoscenza delle nuove regole, in particolar modo chi appartiene alla fascia d'età 24-35 anni.

Questo può essere dovuto al fatto che le regole MiTE sono per lo più "raccomandazioni", e che non vige alcuna forma di controllo ufficiale per le utenze domestiche private, a meno che non abbiano dei contatori intelligenti.

Ricordiamo che le seguenti regole hanno valore obbligatorio solo per gli uffici pubblici e privati, per le aziende, e per le industrie.

Di contro, i più inclini a rispettare le nuove regole sarebbero gli over 65, non a caso la categoria che più sarà esposta economicamente ai nuovi rincari della bolletta.

Il motivo di questa ritrosia nei confronti delle regole MiTE per risparmiare sul riscaldamento può essere dovuto al disinteresse a cambiare le proprie abitudini domestiche, anche se per pochi mesi, o per semplice sfiducia verso tutti i tentativi di risparmiare sui consumi.

In effetti, anche se si riesce a risparmiare 130 metri cubi di gas a testa, se il prezzo del gas dovesse tornare a 300, o addirittura superare tale quota e raggiungere vette impensabili, toccherà pagare quanto prima, se non di più.

Riscaldamento, quali sono i veri trucchi per risparmiare energia e soldi

Sempre dalla stessa indagine si è scoperto che, tra tutti coloro che vogliono risparmiare sul riscaldamento, i trucchi più usati sono i seguenti:

lavare a mano piatti e posate sporchi;

lavare a mano gli indumenti;

usare più a lungo i vestiti prima di lavarli;

accendere la luce in casa più tardi;

cambiare un vecchio elettrodomestico con uno più moderno.

Sono tutti trucchi che nella realtà dei fatti funzionano poco e niente, specie se vuoi risparmiare sul riscaldamento. Parliamo anzi di abitudini che ti fanno perdere un sacco di acqua, come il lavare a mano. Conviene invece utilizzare una lavatrice con programma Smart o Eco, che ti permette di risparmiare fino al 70% tra acqua ed energia.

A questo si aggiunge anche il fatto che la luce delle lampadine non è un consumo così enorme, visto che a incidere sulla bolletta è il riscaldamento, per un buon 60%.

Se si vuole risparmiare sul serio, bisogna prima di tutto fare attenzione al tipo di impianto, ai radiatori e termosifoni presenti in casa, così come valutare tutte le alternative disponibili oggi sul mercato.

