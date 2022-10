Le temperature si abbassano e il pensiero va immediatamente al riscaldamento in casa. Se c’è chi ha la fortuna di avere stufe a pellet o termocamini, la maggior parte delle persone invece deve ricorrere necessariamente ai termosifoni, per riscaldare gli ambienti. Però un’alternativa c’è, più economica nella maggior parte dei casi e facile da installare. Ecco qual è.

Le temperature si abbassano e il pensiero va immediatamente al riscaldamento in casa. Se c’è chi ha la fortuna di avere stufe a pellet o termocamini, la maggior parte delle persone invece deve ricorrere necessariamente ai termosifoni, per riscaldare gli ambienti.

Però un’alternativa c’è, più economica nella maggior parte dei casi e facile da installare. Il riferimento è alla pompa di calore.

Grazie ai numerosi bonus edilizi messi a disposizione dal Governo, negli ultimi due anni, sono in tante le famiglie che hanno approfittato dell’opportunità, per installare dei condizionatori inverter in casa.

Ma anche decidere di installare alcuni apparecchi a proprie spese può rivelarsi una buona soluzione, considerando che anche i lavori da eseguire per montare le apparecchiature sono veloci e poco invasivi.

Vediamo nel dettaglio consumi e costi di entrambi i sistemi di riscaldamento, come utilizzare al meglio i condizionatori e i pro e i contro da tenere in considerazione.

Condizionatori vs termosifoni: qual è il riscaldamento in casa che conviene di più

Oramai i condizionatori più moderni si basano su un funzionamento di tipo inverter, il quale permette di avere aria fredda in estate e aria calda in inverno.

La cosiddetta pompa di calore consente di riscaldare una stanza in maniera molto veloce e assolutamente in modo efficace. Quando la temperatura si assesta intorno a 10 gradi, allora il condizionatore è senza dubbio il sistema di riscaldamento che conviene di più, per riscaldare un po’ l’ambiente.

Si tratta dunque di una soluzione perfetta per quando l’aria diventa più frizzante ma ancora mite. I mesi di ottobre (ma anche fino a metà novembre) e di marzo, aprile sono caratterizzati da temperature più basse al mattino e alla sera ma, nel corso della giornata, ancora non richiedono l’accensione dei termosifoni.

Motivo per cui si può fare a meno di accendere la caldaia a gas. Per oltre tre mesi dunque, l’uso del condizionatore permette di risparmiare sui consumi di energia, considerando che, a parità di condizioni, i consumi di energia elettrica legati alla pompa di calore in inverno sono circa un terzo rispetto a quelli di gas.

Il condizionatore inoltre, se acceso nelle fasce orarie di elettricità più convenienti, permette di risparmiare ulteriormente sui costi, a parità del servizio offerto. Così non avviene invece per il gas, che ha sempre lo stesso costo nel corso della giornata.

Come utilizzare al meglio i condizionatori per il riscaldamento in casa

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, il condizionatore dà il meglio di sé nel momento in cui il freddo non è ancora pungente.

I mesi autunnali e primaverili dunque sono quelli che permettono maggiormente di risparmiare sull’utilizzo del gas, per quanto riguarda il riscaldamento di casa.

Questo perché, grazie al condizionatore, la singola stanza si riscalda velocemente e si può accendere e spegnere all’occorrenza, spostandosi in altre zone dell’abitazione.

Ciò non sarebbe possibile, utilizzando la caldaia a gas. Infatti, i termosifoni si accendono in contemporanea in tutta la casa e impiegano un certo lasso di tempo, per iniziare a fornire calore in maniera uniforme.

Chi dunque dispone di questo sistema di riscaldamento, può assolutamente evitare di ricorrere ai termosifoni, fino a quando la temperatura esterna non scende al di sotto dei 10°C.

E in inverno? In questo caso, il discorso cambia, dal momento che gli inverni più rigidi raggiungono ben presto temperature vicino allo zero e il freddo in casa diventa davvero pungente.

Se, ad esempio, c’è una sola persona in casa, che si trattiene perlopiù in una stanza, allora l’uso del condizionatore può ancora essere sufficiente, per quanto non confortevole come avviene in primavera e autunno.

Ma se più persone convivono utilizzando tutte le stanze dell’abitazione, è evidente che non si può ricorrere a più di un condizionatore acceso alla volta, sia per il sovraccarico di potenza, sia per il costo dell’energia elettrica.

Solo chi, avendo ad esempio usufruito del Superbonus 110, ha i condizionatori elettrici che utilizzano l'energia gratuita dei pannelli fotovoltaici, allora ha la possibilità di sfruttare più a lungo le pompe di calore, anche in pieno inverno.

Anche in questo caso però, bisogna tener conto del fatto che in bagno ad esempio non c’è il condizionatore e magari neppure in cucina. Ecco dunque che, in tali circostanze, è preferibile accendere la caldaia a gas e riscaldare per qualche ora la casa, in maniera uniforme.

Riscaldamento in casa: pro e contro dei condizionatori in inverno

I vantaggi del riscaldamento in casa tramite condizionatori inverter sono dunque evidenti, alla luce delle considerazioni appena illustrate. Possiamo riassumerli come segue:

costi inferiori rispetto al gas

velocità e praticità di utilizzo

capacità di riscaldare l’ambiente circoscritto nell’immediato

possibilità di sfruttare le fasce orarie di elettricità più convenienti

Inoltre, l’immissione di un getto continuo di aria calda nella stanza contribuisce anche ad eliminare l’umidità eventualmente presente, la quale come è noto assorbe molto calore, aumentando gli sprechi.

Questo è un beneficio che rende la pompa di calore preferibile anche a una stufetta elettrica, ad esempio, comunque efficace per riscaldare un piccolo ambiente come il bagno o uno studio in casa.

Veniamo ora a quelli che invece sono gli aspetti negativi legati all’utilizzo di una pompa di calore in pieno inverno, con temperature esterne decisamente basse.

Il motore di un condizionatore inverter fatica molto a funzionare, se fuori il freddo è eccessivo o c’è molta umidità. Questo avviene perché sull’unità esterna si forma della brina o addirittura del ghiaccio e il condizionatore dovrà prima sciogliere quella barriera, col calore che sta producendo, e solo dopo inizierà ad immetterlo all’interno.

I consumi e gli sprechi aumentano in maniera evidente.

Ancora una volta, un pannello fotovoltaico permette comunque di avere energia pulita e gratuita da impiegare ma, a conti fatti, nel cuore dell’inverno è preferibile ricorrere all’uso controllato -e monitorato nei consumi- di una caldaia a gas, se non si dispone di alternative quali la stufa a pellet e il termocamino a legna.

