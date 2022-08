Vuoi risparmiare 1000 euro in un anno senza rinunciare a nulla? Segui questo particolare metodo di risparmio e sarai pronto a tutti i nuovi rincari. E se non ti convince, dai un'occhiata anche a questi modelli alternativi!

Vuoi risparmiare 1000 euro in un anno senza rinunciare a nulla? Basta seguire questo particolare metodo di risparmio, semplice quanto geniale, e sarai pronto a tutti i nuovi rincari.

Purtroppo fino alla fine dell'anno tutti noi dovremmo aspettarci una nuova ondata di rincari, sia sulla benzina, sia sul gas, oltre che sugli alimenti e sui prodotti di largo consumo.

E per quanto non manchino i trucchi anche su come risparmiare 500 euro al mese, difficilmente reggono gli sbalzi improvvisi dell'inflazione.

Per questo serve non un trucco, ma una tecnica, un metodo da seguire giorno dopo giorno e che ti permetta di risparmiare 1000 euro o più in un anno, con molta semplicità e senza dover privarsi di nulla.

Parliamo infatti della "tabella salva-soldi".

Puoi risparmiare 1000 euro in un anno con questo metodo geniale a prova di rincari

La tabella salva-soldi è una modello di risparmio domestico perfettamente compatibile con le proprie disponibilità economiche, che ti permette non solo di risparmiare 1000 euro in un anno, ma anche di più a seconda della tua situazione economica.

Come funziona? Basta preparare una tabella, anche con Excel, e disporre una quota di risparmio settimanale. Dovrai dividerla in quattro colonne:

numero della settimana,

della settimana, periodo di riferimento della settimana,

di riferimento della settimana, numero di euro da mettere da parte,

di euro da mettere da parte, totale degli euro risparmiati.

Ogni settimana dovrai aumentare la quota, fino ad arrivare all'ultima settimana dell'anno con il massimo.

A titolo d'esempio, supponiamo tu voglia risparmiare 1 euro alla settimana. Se ti limitassi a mettere da parte un solo euro, arriveresti a 52 euro a fine anno. Un risparmio un po' magro, non trovi?

Se invece provvedi a mettere da parte la prima settimana solo 1 euro, e in quella dopo 2 euro, e in quell'altra 3 euro, questo risparmio progressivo non ti permetterà a fine anno di risparmiare 1000 euro in un anno, ma ben 1.378 euro! E se aggiungi anche questi trucchi potrai risparmiare 2000 euro in un anno!

Se ci pensi all'inizio si tratta solo di privarsi di un caffè alla settimana (1 euro), e dopo pochi mesi al massimo di un pranzetto fuori (12-16 euro). Semmai la maggior difficoltà sarà più in avanti.

Risparmiare 1000 euro in un anno: pro e contro della tabella salva soldi

La tabella salva soldi è una tecnica molto comoda per risparmiare 1000 euro in un anno senza rischiare di rinunciare a spese anche essenziali.

Il vantaggio principale di questo metodo è che non ha una partenza fissa. Sei tu a decidere ogni settimana quanti soldi mettere da parte. Potresti partire anche con 25 centesimi, o con 50 centesimi, così come passare a 2 euro o molto di più. E basta solo una semplice tabella di Excel, o anche cartacea.

Lo svantaggio principale della tabella salva soldi purtroppo è che all'inizio è facile, ma già arrivando alla trentesima, quarantesima settimana, se hai come quota di risparmio "1 euro", significa dover mettere da parte tra i 30 e i 40 euro, ogni sette giorni. Fino ad arrivare verso la fine, quando dovrai fare a meno di un pieno di benzina (48-52 euro).

E' la fase più difficile di questo modello, ma ci sono dei trucchetti che puoi utilizzare per ammortizzare al meglio il colpo.

Se a fondo calcolo della tabella stimi di risparmiare 1000 euro in un anno, basterà mantenere l'obiettivo inalterato e modificare la quota a piacimento. Potresti mettere da parte meno soldi una volta, ma se sei davvero interessato a mettere da parte un sacco di soldi, basterà recuperare la volta dopo.

Altrimenti consigliamo di progettare il piano secondo le proprie disponibilità economiche, e iniziare il progetto con quote più basse (come 25 o 50 centesimi). O al limite seguire questo modello in coppia, o in gruppo. Così potrai risparmiare 1000 euro in un anno (o anche di più) ma senza doversi privare personalmente di beni essenziali come è tutt'oggi un pieno di benzina.

Altre tecniche per risparmiare 1000 euro in un anno

Se il modello della tabella salva soldi non t'ha convinto affatto, o temi di non riuscire a metterti da parte cifre come 30-40 euro ogni settimana, puoi sempre valutare queste altre tecniche se vuoi risparmiare 1000 euro in un anno.

Un buon modello di risparmio è quello del 50-30-20, o meglio conosciuto come modello Warren, dall'omonima senatrice e accademica statunitense. In pratica ogni mese dovrai tenere da parte il 20% delle tue entrate, lasciando il 50% alle sole spese essenziali (affitto, bollette, alimenti...) e il 30% a quelle secondarie (uscite, regali, vacanze...).

Come metodo ha il vantaggio di essere a quota fissa, se hai uno stipendio o una pensione.

Ma ha lo svantaggio che, in caso di disoccupazione, perdita di trattamenti vari, aumento delle spese generali (es. inflazione), la quota del 20% potrebbe non essere più facilmente raggiungibile. Specie se vuoi risparmiare 1000 euro in un anno!

Un altro modello di risparmio è quello del libro Kakebo. Si tratta di un libro contabile, molto in voga in Giappone, su cui le famiglie fanno affidamento per annotare tutte le entrate e le uscite. Permette di riflette sulle proprie abitudini di spesa, e di imparare ogni giorni a migliorare la gestione delle tue finanze.

Perché oltre a scrivere entrate e uscite fisse, dovrai scrivere anche le promesse di risparmio di fine mese. Alla fine del mese fai il consuntivo e vedi se sei riuscito nell'intento.

E' un metodo molto facile se vuoi risparmiare 1000 euro in un anno, anche se in genere prevede quote di risparmio abbastanza leggere, sul 10% mensile, la metà esatta di quella prefigurabile col metodo Warren. Al peggio puoi sempre risparmiare qualche soldo tra sconti e coupon.