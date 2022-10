Si avvicina il cambio gomme stagionale: dal 15 novembre sarà necessario, in determinate zone d’Italia, montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve. Con questa offerta puoi risparmiare il 15% sugli pneumatici invernali e non solo.

Si avvicina il cambio gomme stagionale. Dal 15 novembre 2022 e fino al 15 aprile 2023, scatta in alcune zone d’Italia l’obbligo di montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve.

Sono molti gli automobilisti che, pur non volendo rinunciare alla qualità, si trovano a dover fare i conti col portafoglio. La volontà di risparmiare è tanta, dal momento che l’aumento generalizzato dei prezzi pesa per tantissimi cittadini.

La buona notizia è che i metodi per risparmiare esistono. In particolare, molte persone scelgono di acquistare gli pneumatici online. Una decisione, questa, che molto spesso consente davvero di pagare meno, ma anche di approfittare di interessanti promozioni.

Proprio una di queste è attiva in questo mese di ottobre. Vediamo, allora, come si può risparmiare sugli pneumatici online, ma anche come approfittare di uno sconto del 15%.

Chi deve risparmiare sugli pneumatici invernali dal 15 novembre 2022

Partiamo da principio: non tutti gli italiani dovranno trovare strategie di risparmio per gli pneumatici invernali, dal momento che tale obbligo non vige per tutte le zone o le strade d’Italia.

Come si legge sul sito di Autostrade per l’Italia, infatti, a partire dal mese di novembre, gli automobilisti dovranno osservare l’obbligo di montare gli pneumatici invernali in tutti i tratti autostradali più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Inoltre, sul sito, è presente l’elenco dei tratti autostradali in cui vige tale obbligo.

Se si è propensi al risparmio, la prima cosa è dunque controllare se vi è la reale necessità di montare degli pneumatici invernali, anche perché, qualora si venga sorpresi a circolare senza pneumatici, le multe possono essere salate, da un minimo di 41 euro fino ad arrivare anche a 168 euro.

D’altra parte, non è obbligatorio montare gli pneumatici invernali, dal momento che la legge stabilisce che, in alternativa, a bordo devono essere presenti le catene da neve.

Quand’è il momento giusto di acquistare gli pneumatici invernali per risparmiare

Senza ombra di dubbio, una delle migliori mosse per risparmiare sugli pneumatici invernali è non ridursi all’ultimo momento per acquistarli e montarli.

In merito a questo punto, va fatta una precisazione: il periodo di utilizzo delle gomme invernali va dal 15 novembre 2022 fino al 15 aprile 2023, a prescindere dalle condizioni climatiche o che sia già presente neve sul suolo.

Tuttavia è previsto un periodo di deroga all’inizio e alla fine di tale periodo. Gli automobilisti possono già montare gli pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre 2022 e possono rimuoverli fino al 15 maggio.

Muoversi in anticipo, dunque, può essere un buon metodo per risparmiare, evitando l’innalzamento dei prezzi con l’avvicinarsi della data ultima. Soprattutto, vale la pena approfittare del mese di ottobre, durante il quale spuntano offerte e promozioni davvero interessanti.

Come risparmiare sugli pneumatici invernali comprando online

Oggi come oggi, gli acquisti online sono diventati un’abitudine tra gli italiani. Nonostante vi sia ancora chi rimane scettico sulle possibilità del web, la maggior parte di chi ha già acquistato online può affermare due cose: la prima è che non si ha una perdita in termini di qualità, la seconda è che, la maggior parte delle volte, si risparmia e non poco.

Così come avviene per molti acquisti online, anche per risparmiare sugli pneumatici è possibile vagliare le proposte del web. A differenza dei negozi fisici, infatti, quelli online non hanno costi di gestione dei magazzini da sostenere, il che porta alla possibilità di lanciare offerte e promozioni che consentono di risparmiare anche fino al 30%.

Come già accennato, ottobre è il mese giusto per scovare interessanti offerte che permettono di risparmiare sul cambio gomme. Non solo sull’acquisto degli pneumatici, ma anche sul montaggio, sui cerchi e sugli accessori.

Come risparmiare il 15% sugli pneumatici invernali: acquisti e montaggio

A lanciare un’incredibile occasione è uno maggiori competitor di Amazon: stiamo parlando di eBay.

La piattaforma ha messo a disposizione, nel mese di ottobre, un interessante codice sconto che permette agli automobilisti di risparmiare sugli pneumatici invernali. In particolare, il codice sconto consente di ricevere uno sconto del 15% sull’acquisto, fino a un massimo di 200 euro per utente.

Oltre a risparmiare sull’acquisto (nonché avere una vasta scelta di pneumatici tra i quali scegliere) con il codice sconto eBay si può:

• ottenere lo sconto e farsi recapitare gli pneumatici a casa;

• ottenere lo sconto e inviare direttamente al gommista indicato, includendo nel prezzo anche il montaggio.

Come ottenere il 15% per risparmiare sugli pneumatici invernali e fino a quando

Approfittare del codice sconto di eBay è davvero semplice, specialmente per chi è abituato a effettuare acquisti online.

Per riscattare il buono basta scegliere il prodotto dai venditori presenti sulla pagina del sito, aggiungerlo nel carrello e, prima di effettuare il pagamento, inserire il codice sconto nel campo dedicato.

C’è poco tempo per approfittare dell’offerta: la promozione eBay per risparmiare sull’acquisto e sul montaggio degli pneumatici è valida dal 3 ottobre fino al 23 ottobre 2022.