Per risparmiare acqua, ma anche soldi, quando si fa il bucato, esistono delle semplici mosse che ogni famiglia può adottare fin da subito. Scopriamole subito.

Con l’emergenza siccità che sta interessando il territorio nazionale (ed alcune Regioni in particolare), evitare di sprecare risorse idriche è diventato ancor più importante.

E, al di là della crisi idrica attualmente in corso, bisogna anche considerare il caro vita, l’aumento dei prezzi delle utenze e la situazione economica non proprio florida.

Insomma, i motivi per iniziare a modificare le nostre abitudini che comportano lo spreco di risorse sono svariati.

Eppure, ci sono delle attività e delle faccende domestiche che comportano necessariamente uno spreco di risorse. Oggi, in particolare, ci occuperemo di una delle faccende domestiche che può comportare il maggior dispendio di acqua: fare il bucato.

Una cosa è certa: fare il bucato è un obbligo, non possiamo evitarlo. Si tratta quindi di una spesa domestica che deve necessariamente essere tenuta in considerazione.

Esistono però alcune semplici accortezze che possono permetterci di risparmiare acqua, energia e quindi soldi.

Puoi risparmiare acqua e anche soldi con queste semplici mosse quando fai il bucato

La prima mossa che ci permette di risparmiare acqua e denaro quando facciamo il bucato è semplicissima da attuare. Bisogna utilizzare cioè la lavatrice solamente a pieno carico.

In questo modo, con un unico lavaggio, un unico spreco d’acqua ed un solo utilizzo di energia elettrica e detersivi potremo occuparci di più indumenti e panni in un unico ciclo.

In molti conoscono l’importanza dello stabilire delle abitudini e delle routine in casa per economizzare ed evitare gli sprechi. Allo stesso modo, per poter risparmiare acqua e soldi potrebbe essere utile stabilire delle routine legate al bucato.

Scegliere un giorno fisso per lavare determinati capi, lenzuola o altro potrebbe essere l’ideale per mettere in funzione la lavatrice solamente a pieno carico.

Altra mossa vincente è quella di ridurre le dosi di detersivo. Utilizzando dosi inferiori di questo prodotto, infatti, il risparmio sarà duplice.

Innanzitutto, per i lavaggi dei capi a mano, sarà necessaria una quantità inferiore d’acqua per rimuovere l’eventuale detergente in eccesso. In secondo luogo, ridurre la quantità di prodotto consentirà a quest’ultimo di durare di più e, dunque, risparmieremo anche denaro.

Se il detersivo va ridotto, c’è qualcosa che dovremmo invece evitare di utilizzare: l’ammorbidente. Questo additivo per il bucato comporta infatti un ingente spreco di denaro e di acqua, oltre ad essere estremamente dannoso per l’ambiente.

C’è poi una mossa che potrebbe sembrare scontata, ma che in realtà viene sottovalutata da molti e che riguarda il programma che viene impostato quando si avvia la lavatrice.

Scegliere il programma giusto può fare la differenza perché, in base alle dimensioni ed al contenuto del carico, il dispositivo regolerà la quantità d’acqua utilizzata.

In linea generale, comunque, l’utilizzo del ciclo economico, soprattutto se i capi non sono eccessivamente sporchi, consente un buon risparmio, sia energetico che idrico.

Altre buone abitudini da non sottovalutare

Quando si fa il bucato, ci sono tantissime altre abitudini che possono aiutarci a risparmiare acqua ma, soprattutto, energia elettrica.

Ad esempio, non tutti sanno che circa il 90% dell’energia che una lavatrice utilizza serve a riscaldare l’acqua che verrà utilizzata per il lavaggio. Cosa che, sfortunatamente, andrà a pesare sulle bollette dell’energia elettrica.

Tra l’altro, utilizzare l’acqua calda può essere dannoso perché le temperature elevate sono capaci di rovinare capi e indumenti. Dunque, potremmo essere obbligati ad acquistare più frequentemente degli abiti nuovi.

Una mossa semplice ed efficace che ci consentirà un risparmio di energia e denaro, in questo caso, è preferire i lavaggi ad acqua fredda. L’acqua calda va insomma utilizzata solamente quando strettamente necessario.

Altro metodo molto utilizzato e conosciuto che, più che di risparmiare acqua, consente un risparmio di energia elettrica consiste nello sfruttare le diverse tariffe energetiche.

Nel nostro Paese, a seconda degli orari, le tariffe dell’energia vengono infatti suddivise in fasce. Ci sono, cioè, degli orari in cui conviene maggiormente utilizzare gli elettrodomestici, lavatrice inclusa, in quanto il consumo sarà minore.

Questo discorso non è valido per ogni compagnia erogatrice, ma di base è più conveniente utilizzare l’elettricità durante le ore serali/notturne.

Dunque, sarebbe meglio concentrare il lavaggio del bucato durante queste ore. Ovviamente, per essere certi che il risparmio avvenga sul serio, è bene verificare l’effettiva tariffazione prevista dal proprio contratto di fornitura.

Alcune compagnie, infatti, non prevedono la tariffa multioraria: di conseguenza, la tariffa è uguale per l’intera giornata.

Un ultimo consiglio è quello di non sottovalutare gli elettrodomestici da noi utilizzati. Infatti, le moderne lavatrici sono generalmente a risparmio, sia energetico che idrico.

Paradossalmente, dunque, investire in un elettrodomestico nuovo potrebbe permettere di risparmiare acqua e soldi nel lungo termine.

Leggi anche: Ecco quale tariffa luce conviene oggi: scopri le migliori offerte e siti per risparmiare.