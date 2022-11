Per chi vuole risparmiare acqua arriva un nuovo dispositivo, progettato da IKEA: si tratta di una doccia in grado di riciclarla. Ecco come funziona e quando arriverà in commercio.

Sono ormai circa due anni che il brand svedese IKEA ha confermato il proprio impegno nella sostenibilità e nel riciclo delle risorse idriche. Un impegno che può essere anche visto in ottica economica: IKEA sta infatti progettando una nuova doccia, che potremmo definire circolare, che permetterà di risparmiare acqua.

Il risparmio consentirà quindi di evitare lo spreco di risorse idriche, oltre che una conseguente riduzione delle bollette legate alle utenze dell’acqua.

In questo articolo scopriremo tutti i dettagli sul nuovo dispositivo circolare: come funziona e quando arriverà in commercio nel nostro Paese.

Doccia circolare IKEA per risparmiare acqua: ecco di cosa si tratta

La nuova doccia circolare che permette di risparmiare acqua verrà realizzata ad opera di IKEA e Flow loop. Quest’ultima è un’azienda con sede in Danimarca che attualmente produce già dispositivi che riciclano acqua.

Le docce sostenibili Flow loop, infatti, sono progettate per preservare le risorse idriche grazie al riutilizzo dell’acqua.

Ma la collaborazione tra IKEA e Flow loop mira a fare di più: non si tratterà di progettare da capo un vano doccia. La nuova doccia che potremo acquistare negli store IKEA è progettata per essere adattata a spazi già esistenti, senza dover effettuare molte modifiche.

Una soluzione, dunque, abbastanza innovativa, che promette un risparmio d’acqua in ottica sostenibile, che si accompagnerà ad un risparmio di natura economica.

Si tratta di un prodotto che il brand svedese ha intenzione di commercializzare sia per permettere ai propri clienti di risparmiare acqua in casa, con conseguente risparmio di denaro, sia per aumentare le risorse idriche nelle proprie aree di commercio.

Come funziona la doccia IKEA per risparmiare acqua

Per coloro che si chiedono in che modo avverrà il risparmi di acqua grazie alla doccia circolare, purtroppo non abbiamo moltissime informazioni.

IKEA non ha infatti condiviso dettagli specifici sul funzionamento delle proprie docce a risparmio idrico. Al contrario, però, l’azienda danese Flow loop ha parlato della propria creazione per il riciclo d’acqua, aggiungendo qualche spiegazione di tipo tecnico.

La doccia per riciclare acqua sarà dotata di un dispositivo di purificazione e filtraggio. Grazie al dispositivo, l’acqua già utilizzata verrà “ripulita”, mediante un meccanismo a raggi UV, che purificheranno l’acqua e la renderanno nuovamente idonea all’utilizzo.

Ovviamente, oltre ai raggi UV, l’acqua sarà anche sottoposta ad un complesso sistema di filtraggio, in modo da renderla sicura nel momento in cui verrà riutilizzata.

Il sistema a raggi UV, invece, è studiato per riuscire ad eliminare fino al 99,999% di microrganismi presenti nell’acqua già utilizzata.

Insomma, nonostante si tratti di acqua riciclata, potremo continuare a fare la doccia con risorse idriche pulite e purificate.

Risparmiare acqua con la doccia IKEA che la ricicla: a quanto ammonta il risparmio

Veniamo adesso alle cifre. È ovvio che coloro che sono interessati all’acquisto della nuova doccia circolare IKEA si staranno chiedendo a quanto ammonta effettivamente il risparmio.

Secondo le informazioni che IKEA stessa ha fornito, la doccia circolare permetterà di risparmiare acqua fino all’80%.

In altre parole, utilizzando una doccia circolare IKEA e Flow loop si spenderà l’80% di acqua in meno rispetto alle docce tradizionali.

Stiamo quindi parlando di un risparmio di risorse davvero ingente, che potrebbe tagliare anche di molto le bollette idriche mensili per coloro che sceglieranno la doccia circolare.

Ma c’è di più. Secondo quanto dichiarato da IKEA sul proprio sito ufficiale, la doccia circolare avrà anche un impatto positivo sull’energia utilizzata per le docce. Energia che verrà ridotta del 70% rispetto ai classici dispositivi.

Secondo Flow loop, infine, il dispositivo circolare che permette il riciclo d’acqua consentirà di ridurre del 70% le emissioni di anidride carbonica.





Doccia IKEA che ricicla acqua: quando arriva in commercio

La doccia ideata da IKEA e Flow loop non ha ancora raggiunto gli store IKEA. Infatti, il prodotto che verrà immesso sul mercato presso gli store del brand non ha ancora terminato le proprie fasi di test.

Una volta terminato il periodo di test, però, potremo acquistare la doccia circolare per risparmiare acqua tramite il suo riciclo.

Al momento, comunque, l’azienda Flow loop ha già creato un proprio sito web ufficiale per commercializzare i propri prodotti.

Chi intende acquistare le docce da riciclo presso gli store italiani IKEA, quindi, dovrà ancora aspettare. Prima di arrivare presso i negozi per l’acquisto e l’installazione nelle nostre case, le docce circolari dovranno superare pienamente i test.

In ogni caso, non dovrebbe mancare molto: la partnership tra IKEA e Flow loop è ormai in attivo dal 2020.





