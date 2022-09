In questo periodo di rincari c’è chi si impegna ad acquistare con maggiore consapevolezza. Ciò non significa fare a meno di prendersi cura di sé, ma di imparare a risparmiare sui cosmetici e sul trucco, in negozio oppure online. E i trucchi, da questo punto di vista, sono tantissimi.

Quando si pensa ai cosmetici, per lo più si immaginano rossetti, mascara, ombretti e così via. In realtà, però, tra i cosmetici rientrano anche diverse creme che aiutano a idratare la pelle, shampoo o balsamo creati appositamente per alcuni tipi di capelli e altri prodotti che, oltre a un effetto positivo sul proprio aspetto, contribuiscono alla cura di sé.

Rinunciarvi, quindi, non è la soluzione. Piuttosto, considerando che ci sono effettivamente delle spese in più da sostenere, è possibile imparare a effettuare acquisti più consapevoli. Non solo, perché oggi i canali di acquisto sono tanti, e alcuni di questi si rivelano più convenienti di altri.

Come risparmiare sui cosmetici grazie ad acquisti più consapevoli e meno sprechi

Per prima cosa, va detto che il mondo dei cosmetici o del make up è onnipresente nella vita di molte donne, ma soprattutto delle ragazze. Oggi esistono influencer e blogger che provano di continuo nuovi prodotti e li sponsorizzano in rete.

Molto spesso, quindi, le persone vengono del tutto sviate dai trend del momento. La voglia di ottenere quel determinato prodotto di cui si parla tanto (anche se la settimana seguente il focus verrà spostato su un altro prodotto) si fa sempre più pressante. Si finisce, quindi, per acquistare il prodotto, provarlo e poi, magari… scoprire che non piace affatto.

Il primo consiglio per risparmiare su cosmetici e make up è senz’altro cercare di effettuare acquisti più consapevoli. Non c’è niente di male a seguire i consigli degli influencer, ma vale sempre la pena aspettare un po’ di tempo prima di precipitarsi ad acquistare il prodotto recensito. Se dopo qualche settimana si ha ancora la fortissima tentazione di possederlo, significa che il prodotto è davvero desiderato e, di conseguenza, che verrà realmente utilizzato una volta comprato.

Come risparmiare su cosmetici e make up riutilizzando o comprando prodotti multiuso

A proposito di acquisti, comprare con consapevolezza non significa solo cercare di non farsi trascinare dai trend del momento, ma anche ragionare sulla qualità e sull’utilizzo dei prodotti di bellezza.

Pensare che un prodotto molto costoso equivalga a qualità elevata è senz’altro un falso mito della cosmetica. Ciò che conta, principalmente, sono gli ingredienti di cui è composto.

Abbiamo visto, inoltre, come il marketing spesso ci svii dalle reali necessità. Un comportamento che implica il rischio di ritrovarsi con una grossa quantità di prodotti dimenticati, mai utilizzati e, magari, scaduti. In questi casi, si può dire no allo spreco e risparmiare, evitando di acquistare prodotti nuovi.

Per esempio, alcune creme mani, anche se scadute, possono essere riutilizzate con altri ingredienti (miele, olio ecc.) per creare degli scrub per il corpo. Ancora, il latte detergente può essere un ottimo smacchiante per i pennelli del trucco.

Come risparmiare su cosmetici e make up: conviene più acquistare online o nei negozi?

Quando si parla di convenienza, una delle domande frequenti è se si risparmia di più acquistando trucchi e cosmetici in negozio oppure online.

Senza dubbio, gli acquisti online sono diventati sempre più frequenti (da questo punto di vista, la pandemia ha accelerato la crescita del trend). Questo perché si possono ordinare tanti prodotti e riceverli direttamente a casa, spesso a prezzi più bassi di quelli che si pagherebbero in negozio, nonché avere una scelta praticamente infinita di marche e di qualità.

Allo stesso tempo, comprare online espone anche a dei rischi. Molte persone, per esempio, hanno acquistato online per vedersi arrivare a casa un prodotto che non rispecchiava affatto la descrizione o, comunque, poco efficace.

Se, quindi, si decide di comprare online vale sempre la pena affidarsi molto alle recensioni sugli e-commerce. Non solo, perché oggi esistono tanti canali social (gruppi Facebook o Telegram) creati appositamente per permettere agli acquirenti di scambiarsi opinioni, dare consigli, promuovere o sconsigliare prodotti.

Come risparmiare sui cosmetici e sul make up grazie alle offerte e alle promozioni

Soprattutto nel mondo degli acquisti online, ma non solo, esistono grandi opportunità di risparmio. Non è raro, infatti, che le aziende promuovano offerte durante il corso dell’anno, in particolare in periodi come quelli del Black Friday o in concomitanza con altre festività.

È una buona idea approfittare delle offerte, magari facendo scorta per tutto l’anno. In questo caso, è sempre bene considerare quali sono i prodotti che realmente si utilizzano, in modo da evitare gli sprechi e comprare solo ciò che realmente serve.

Oltre alle festività o a periodi promozionali, anche iscriversi alla newsletter del sito dal quale si ordina spesso può essere un’ottima idea. Normalmente, infatti, per la prima iscrizione si riceve un codice sconto per il primo acquisto e viene inviato un avviso ogniqualvolta l’azienda mette a disposizione una nuova offerta durante l’anno.