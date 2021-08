Risparmiare sulle bollette luce e gas per cercare di far fronte al prossimo rincaro, questo è possibile. Nel tentativo di frenare l’ammontare delle spese, però, sarà sempre ipotizzabile l’intervento su diversi tasselli, in prospettiva di un netto calo dell’esborso per i servizi energetici. Lievi accortezze che andranno da un utilizzo più ragionevole degli elettrodomestici alla preferenza della tariffa più consigliabile per la luce e per il gas.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Inizia ad investire sui mercati finanziari Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : troverai spunti tecnici - spiegati in maniera semplice ma dettagliata - per iniziare a fare trading sul FOREX .

Risparmiare sulle bollette luce e gas per cercare di far fronte al prossimo rincaro, questo è possibile.

Per riuscire ad arginare le spese relative al consumo di luce e gas si potrebbero seguire alcuni e preziosi suggerimenti, una sorta di piccolo compendio per meglio monitorare le somme versate.

Se per la stagione autunnale le spese di luce e gas segnaleranno inevitabilmente nuove crescite per via dei rincari delle materie prime, gli utenti andranno a ritrovarsi la spiacevole sorpresa in bolletta e questo in nella circostanza dell’abituale aggiornamento trimestrale disposto dall’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente.

Nel tentativo di frenare l’ammontare delle spese, però, sarà sempre ipotizzabile l’intervento su diversi tasselli, in prospettiva di un netto calo dell’esborso per i servizi energetici.

Lievi accortezze che andranno da un utilizzo più ragionevole degli elettrodomestici alla preferenza della tariffa più consigliabile per la luce e per il gas. Di seguito vi presentiamo alcune mosse utili per ridurre il carico economico della bolletta.

Come risparmiare sulla bolletta della luce? Ecco il consiglio di Michele Capuozzo in un video caricato sul suo canale YouTube:

Risparmiare su luce e gas riducendo i consumi

Per conseguire un netto calo dei consumi, e quindi risparmiare, come si diceva, si potrebbe cominciare con il mettere in pratica un insieme di accorgimenti sia nell’impiego degli elettrodomestici (su tutti, spegnerli nel corso della notte) sia nello scegliere il tipo di lampadina, virando su articoli a consumo ridotto o led per lenire i costi relativi all’illuminazione della propria abitazione.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sarebbe senz’altro meglio dare credito a modelli a risparmio energetico orientandosi, ad esempio, su dispositivi di classe A+ o A++ che garantiscano una limitazione dei consumi energetici.

Simile discorso vale per il gas, anche in questo caso si potranno mettere in cantiere alcune valide e vantaggiose strategie. Per chi disponga in casa di un termostato, sarà bene non alzare la temperatura al di là di un certo limite (solitamente i 21° C) affinché non vadano a lievitare le somme in bolletta.

Da prendere in considerazione anche l’essenziale revisione periodica della caldaia così da andare a prevenire o sistemare potenziali o verosimili malfunzionamenti.

Risparmiare sulle bollette: i comparatori online per il confronto delle offerte

Per concretizzare, allora, supplementari riduzioni nelle spese in bolletta, si potrebbe senza dubbio muoversi in partenza prediligendo l’opzione tariffaria più conveniente rispetto al personale mood di consumo.

Missione, è il caso di dirlo, non propriamente semplice poiché il pressing di rodati o recenti operatori è quanto mai persistente e non per forza alla promessa di una invitante offerta corrisponderà in seguito un concreto risparmio sulle spese sostenute in bolletta.

In quest’ottica, potrebbe sicuramente fare al caso l’avvalersi di un comparatore che dia l’opportunità di raffrontare più proposte. Sul web ve ne sono di differenti offerti dalle medesime aziende che poi mettono in campo la propria idea, ma si trova anche un comparatore pubblico e libero congegnato dall’Authority guidata da Stefano Besseghini.

La piattaforma dell’Arera offerta ai consumatori

Quando ci si riferisce al comparatore pubblico si intende il “Portale offerte”, in funzione dal 1° luglio 2018. La piattaforma racchiude l’intero pacchetto delle proposte presenti sul panorama di vendita al dettaglio elettrico e gas naturale. Un portale dove sarà possibile comparare e preferire, senza spese, le offerte inerenti elettricità e gas.

La piattaforma, creata e amministrata dall’Acquirente Unico, stando a quanto ordinato dall’Arera in esecuzione della legge 124/2017, che ha atteso la conclusione dei servizi di tutela, rende disponibile un motore di ricerca dal facile utilizzo e concede una gamma di valide notizie sui mercati dell’energia e sulle ultime in quanto a norme in vigore.

Per riuscire ad attuare la comparazione, saranno richiesti diversi dettagli da reperire all’interno della bolletta: dal dispendio annuo di gas e/o di energia elettrica al codice di avviamento postale (non tutte le proposte sono fruibili in ogni area del paese), fino all’impiego per fasce orarie (nella circostanza dell’elettricità).

Risparmiare in bolletta, l’altra strada possibile

Per limare l’esborso in bolletta, vi sarebbe anche un altro percorso da prendere in considerazione: il prendere parte a un gruppo d’acquisto che s’impegni a garantire dati, notizie e sostegno agli affiliati rispondendo alle norme vigenti stilate dall’Autorità.

Questi team prendono vita con il fine di andare a individuare uno o più esercenti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai fruitori ultimi inclusi nel medesimo gruppo.

Sono sostenuti da un “organizzatore” grazie a attività di promozione che si presentano come cicliche o costanti, nel corso delle quali singoli utenti finali hanno la possibilità di entrare a far parte del team.

E, una volta selezionate le proposte commerciali più convenienti, il team d’acquisto le potrà proporre ai propri membri, che, a loro volta, potranno redigere il proprio contratto di fornitura con l’esercente come stabilito dai patti.

L’Arera ha decretato alcune disposizioni che i gruppi di acquisto debbono ammettere per un ciclo iniziale che si riveli almeno biennale. Coloro che avranno scelto di aderire saranno accreditati e compariranno in una rosa apposita e consultabile sul sito dell’Authority.

Appurare i propri consumi: ecco il portale consumi

Qualora la via prescelta sia quella di rimodulare l’offerta a cui si è soggetti o di entrare a far parte di un team di acquisto, potrebbe tornare utile andare ad appurare con più attenzione i propri consumi così da prendere in esame potenziali modifiche.

Anche in questa specifica circostanza è pensabile disporre di un mezzo realizzato dall’Arera: il riferimento è al Portale Consumi, operativo a partire dal 1° luglio del 2019 e fruibile online cliccando il sito www.consumienergia.it, che permette agli utenti di avere una attenta panoramica sui consumi censiti dalle bollette di luce e gas.

Il sito assicura infatti la consultazione delle proprie informazioni di consumo storiche, elettriche e gas, il tutto con la massima chiarezza e fruibilità. Per ottenere l’accesso serviranno le credenziali sicure dello Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso.

Il Portale garantisce in questo modo il recupero di ciascun dato sui propri contratti di luce e gas oltre a ogni singolo elemento dettagli sui consumi.

Il Portale abbraccia, al 30 giugno 2021, circa 4.855 proposte attive per la consultazione e per il confronto con la spesa. Per il compartimento elettrico: 1.371 per gli utenti domestici (di cui il 61% a prezzo stabile) e 1.225 per gli utenti non domestici (di cui il 56% a prezzo fisso).

Relativamente al gas, le cifre sono quelle che seguono: 446 per i condomini uso domestico (di cui il 49% a prezzo fisso), 986 per i fruitori domestici (di cui il 58% a prezzo fisso) e 741 per quelli non domestici. Per le dual fuel (un solo contratto per le due forniture di luce e gas): 83 per gli utenti domestici (di cui il 90% a prezzo fisso) e 3 per quelli non domestici (di cui uno a prezzo stabile).

Orientarsi nel mare magnum delle proposte per riuscire a risparmiare

Ma in cosa consistono queste offerte e cosa si pone come più vantaggioso, l’accurata tutela o il mercato libero?

Il dibattito è sempre all’ordine del giorno, ma con ogni probabilità la risposta più adeguata è unica:

più il fruitore mette in moto ciascuno degli strumenti di comparazione posti a disposizione dall’Autorità si pensi al Portale Offerte (ma online ve ne sono anche altri di comparatori di gestori privati che qualora se ne avesse bisogno potrebbero offrirsi alla causa, l’essenziale sarà esaminare le proposte che verranno avanzate), più aumenta la presa di coscienza e la facoltà di portare a termine e prendere una decisione proficua e funzionale alla propria indole di consumo.

Fatte le dovute premesse, l’Arera riporta alcuni raffronti per stabilire che dall’disamina per diversi clienti vien fuori come nel mercato libero siano correnti alcune proposte maggiormente vantaggiose rispetto ai servizi di tutela, sia a costo fisso che a costo variabile, sebbene, stando all’Autorità, tali raccontino di una somma rimanente di quelle disponibili.

Nell’ambito gas, altresì, per l’utente domestico erano messe a disposizione mediamente 65 offerte più ragionevoli di quelle del servizio di tutela, equivalente al 9,82% delle proposte a disposizione.

Risparmiare sì, ma senza scegliere le offerte più convenienti

L’Autorità ha successivamente sviscerato le decisioni che sono state prese da una porzione di utenti venuti fuori dal servizio di maggior tutela nel giro di otto mesi, tra luglio 2020 e marzo 2021. E gli esiti rivelano che non è scontato che il consumatore prediliga l’offerta dal punto di vista economico più conveniente.

I risultati presentano infatti come sia solo una fetta di utenti effettui comparazioni sul Portale Offerte e tale prospettiva, evidenzia l’Authority, lascia presagire come la sottoscrizione delle offerte prosegua in maniera predominante a essere attuata in seguito a un contatto tramite e con un call center (il 42,9% per i domestici in ambedue i settori) o da un responsabile di vendita (il 12,8%) e che il cliente non si avvalga pienamente dei mezzi messi a disposizione per una decisione che si riveli ricca di consapevolezza.

Perché non si cambia il fornitore?

Di grande interesse, in ultimo, anche la parentesi sulle motivazioni che hanno reso impossibile il cambiamento del fornitore: il 59,1% dei domestici dichiara di trovarsi bene con il corrente fornitore, malgrado stupiscano anche una terna di statistiche non da poco.

Il 13,8% afferma di avere timore di intavolare esperienze non propriamente sane con altri operatori, il 12,8% racconta di non percepire bene le convenienze di un avvicendamento e l’11,8% espone su di carenza di convinzione delle cifre nel mercato libero. Per gli addetti ai lavori, in conclusione, varrebbe la pena annotare le informazioni sul taccuino.