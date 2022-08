Se vuoi risparmiare elettricità, dato che le utenze che sono diventate troppo salate, fai attenzione a questo insospettabile elettrodomestico che aumenta i consumi di energia. E non si tratta del condizionatore.

Ovviamente, tutti i dispositivi elettronici che abbiamo in casa, chi più chi meno, consumano elettricità. E questo significa che, in diverse misure, tutti gli elettrodomestici possono potenzialmente far lievitare la bolletta della luce.

Tuttavia, spesso si tende a dare la colpa ad un unico dispositivo. Soprattutto in estate, è il condizionatore ad essere demonizzato.

Eppure, c’è un insospettabile dispositivo, che utilizziamo quotidianamente, che è uno dei maggiori responsabili delle salatissime bollette della luce.

Individuarlo potrebbe permetterci un risparmio mensile non indifferente, dato che esistono dei metodi per ridurre l’energia utilizzata da questo elettrodomestico per funzionare.

Per risparmiare elettricità attenzione a questo elettrodomestico (non è il condizionatore)

Cerchiamo quindi di capire, per prima cosa, di quale elettrodomestico insospettabile si tratta.

In molti resteranno stupiti quando sapranno che ci stiamo riferendo al frigorifero. È questo l’elettrodomestico che può arrivare a pesare tantissimo sulle nostre utenze legate all’elettricità.

Ed è proprio questo dispositivo che, una volta ottimizzato il suo utilizzo, può farci risparmiare elettricità, riducendo le bollette anche di molti euro.

In effetti, se ci pensiamo bene, il frigorifero è un elettrodomestico perennemente collegato alla corrente elettrica.

Purtroppo, non c’è un giorno o un periodo dell’anno in cui lo utilizziamo meno.

Mentre siamo impegnati a demonizzare condizionatori, climatizzatori e, in inverno, pompe di calore, i nostri frigoriferi continuano a funzionare e a consumare energia.

Inutile dire che, oltre a funzionare praticamente 24 ore al giorno, il dispositivo è praticamente presente in ogni casa. Venendo mantenuto in funzione perenne, diventa il più grande consumatore di energia elettrica in ogni abitazione.

Come abbassare le spese dell’energia consumata dal frigorifero

La buona notizia è che, in ogni caso, è possibile mantenere il cibo fresco pur risparmiando energia e budget familiare mensile.

Non si tratta di veri e propri trucchi, ma di consigli per migliorare l’utilizzo di questo indispensabile elettrodomestico.

Il primo consiglio è di evitare di inserire il cibo all’interno del frigorifero quando è ancora caldo. Introdurre un pasto caldo o anche tiepido porterà il dispositivo ad un maggiore dispendio di energia per raffreddare il cibo introdotto. Bisogna dunque inserire gli alimenti quando non sono più caldi.

Inoltre, per risparmiare elettricità, è importantissimo evitare di tenere il frigorifero aperto per troppo tempo. In questo modo, l’aria fredda non fuoriuscirà e non sarà necessaria più energia per ripristinare la temperatura che abbiamo settato.

E a proposito di temperatura, bisognerebbe assicurarsi di non abbassarla troppo. Abbiamo spesso la tendenza a mantenere, all’interno del nostro frigo, una temperatura inferiore ai 3 gradi.

Eppure, la maggior parte dei cibi possono essere tranquillamente conservati anche a temperature lievemente più elevate.

Un frigorifero con una temperatura troppo bassa, purtroppo, si trasforma in uno spreco inutile di energia. Meglio impostarlo intorno ai 5 gradi: temperature più basse sono inutili, soprattutto durante i mesi invernali.

Bisognerebbe poi curare vari aspetti che potrebbero aumentare di gran lunga i consumi: il ghiaccio e la ventilazione.

Se all’interno del dispositivo si forma uno spesso strato di ghiaccio, innanzitutto, occorrerebbe scongelarlo. Infatti, più ghiaccio c’è all’interno, più questo accumulo comporta un consumo di energia.

In secondo luogo, sarebbe bene garantire una buona ventilazione esterna. Frigo e congelatore dovrebbero poi star lontani da fonti di calore, oltre che da altri dispositivi.

Dovrebbero, piuttosto, essere posizionati in una zona della cucina dove la circolazione d’aria è garantita e, al contempo, luce e calore non possano arrivare.

Attenzione alla manutenzione

Altro aspetto fondamentale da considerare è la manutenzione.

Per poter risparmiare elettricità, il frigorifero deve poter funzionare al meglio. Per prima cosa, dunque, sarebbe opportuno verificare lo stato del condensatore che fa funzionare il dispositivo.

Sono i condensatori che svolgono la maggior parte del lavoro di trasformazione e creazione dell’aria fredda. È quindi fondamentale che la loro superficie sia sempre ben pulita.

Un accumulo di polvere potrebbe aumentare i costi energetici. Meglio dunque occuparsi della pulizia di queste componenti per assicurarsi un risparmio ed un funzionamento ottimale.

I condensatori andrebbero, di norma, puliti almeno due volte ogni anno.

In ultimo, è opportuno verificare spesso lo stato delle guarnizioni del frigo. Guarnizioni che perdono, purtroppo, rappresentano i principali responsabili di spreco di elettricità a causa del frigorifero.

