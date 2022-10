Risparmiare energia con il PC permette di alleggerire la bolletta e salvaguardare l’ambiente. Non è facile scoprire quanto consuma un computer, ma ci sono differenze sostanziali tra il fisso e il portatile. Un’utile guida per risparmiare energia e soldi.

Risparmiare energia con il PC permette di alleggerire la bolletta, ma anche salvaguardare l’ambiente.

In questo periodo, caratterizzato dall’aumento delle bollette, gli italiani stanno ponendo più attenzione che mai ai consumi di tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Tuttavia, se per alcuni di questi è possibile indicare un consumo medio, per il computer la cosa si fa più complessa.

A seconda del modello del computer, delle componenti e, soprattutto, se si tratta di un computer fisso o un portatile, il consumo varia sensibilmente. Proprio sulla differenza tra PC fisso e portatile è bene fare alcune considerazioni, specialmente in fase d’acquisto.

In linea generale, però, ci sono diverse abitudini che aiutano a sprecare meno energia, il che va a impattare positivamente sulle bollette, così come sull’ambiente. Non si tratta di grandi o dispendiose azioni, ma solo di utilizzo più consapevole di questi strumenti, ormai essenziali nella vita quotidiana tanto dei lavoratori quanto degli studenti.

Risparmiare energia con il PC: quanto consuma un computer

Negli ultimi mesi tutti gli italiani stanno cercando di analizzare a fondo i propri consumi. Molte sono le classifiche degli elettrodomestici energivori che hanno permesso ai cittadini di comprendere quanto e come risparmiare, sia in termini di energia che, di conseguenza, sul costo della bolletta.

Se per alcuni elettrodomestici individuare l’entità dei consumi risulta semplice, per il computer le cose cambiano. Se si intende risparmiare energia mediante un uso più consapevole del PC è importante, prima di tutto, rassegnarsi al fatto che non sia semplice determinare quanto consuma questo dispositivo.

Il consumo di un PC dipende, infatti, dalle componenti con il quale è assemblato. Processore e scheda grafica, per esempio, hanno un consumo di energia differente, così come il monitor, che a seconda delle caratteristiche, permetterà o meno di risparmiare energia.

Per fare solo un esempio, un PC da gaming, proprio per le sue componenti e la potenza di ognuna di queste, consuma nettamente di più di altri modelli adatti a essere utilizzati per operazioni più semplici.

Inoltre, e soprattutto se ci si trova in fase di acquisto, può essere utile farsi un’idea di quanto consumi un computer fisso rispetto a un computer portatile.

Risparmiare energia con il PC: quanto consuma un computer fisso

Se si ha intenzione di acquistare un nuovo PC e si è indecisi tra un computer fisso e un computer portatile, vale la pena cercare di capire quale differenza di consumi di energia passi tra questi due dispositivi.

Certo, nella scelta del computer da acquistare rientrano tanti fattori (praticità, abitudini di lavoro/studio, prestazioni ecc.), ma considerando l’aumento delle bollette è bene porre attenzione anche a questo aspetto.

Soprattutto se la scelta ricade su un computer fisso, è bene considerare che per quest’ultimo il consumo orario può andare dai 65 ai 70 W, quando inattivo, e arrivare fino a 250 W a pieno regime. Come già accennato, poi, tali valori possono subire variazioni a seconda del modello, delle componenti interne e così via.

Oltre, poi, al consumo del computer di per sé, va considerato quello delle altre componenti. Per esempio, il consumo del monitor, anche questo variabile se si tratta di un monitor LCD o al LED (nel primo caso, si può arrivare anche fino a 70 W).

Ancora, vanno considerati i consumi della scheda video, tra le componenti più energivore (fino anche a 100 W se in piena attività).

Leggi anche: Risparmiare sulla tecnologia è possibile: 4 trucchi per acquisti consapevoli e utili

Risparmiare energia col PC portatile, quanto consuma e perché conviene

Ma veniamo ora al PC portatile. In linea di massima, rispetto al computer fisso, il portatile porta indubbiamente a un risparmio di energia. A differenza del computer tradizionale, infatti, le componenti interne di un PC portatile sono inferiori.

In effetti, il consumo medio di un computer portatile si aggira attorno ai 20-50 W che possono arrivare anche a 130 W nel caso si tratti di portatili con prestazioni più elevate.

Insomma, è chiaro che, se si desidera risparmiare energia e non si hanno particolari necessità di acquistare un computer fisso, il portatile di dimostra più indicato.

Come risparmiare energia con il PC: buone abitudini sia per il computer fisso che per il portatile

Se si ha intenzione di risparmiare energia e alleggerire la bolletta, sia che si abbia un computer fisso sia che si sia optato per un portatile, ciò su cui è importante focalizzarsi sono le abitudini quotidiane.

Esistono, infatti, una vasta gamma di atteggiamenti che, se non corretti, possono incidere sulle nostre possibilità di risparmio. A poco serve, infatti, decidere di acquistare un computer a risparmio energetico se poi lo si lascia acceso 24 ore su 24.

Oltre a ricordare di spegnere, o quantomeno mettere in standby il computer quando non viene utilizzato, è bene sfruttare l’impostazione per il risparmio energetico (normalmente si trova cliccando sull’icona della batteria).

Altra ottima abitudine, che aiuta ad alleggerire la bolletta, è staccare la presa della corrente quando il PC è spento. Anche quando non è in attività, infatti, il dispositivo continua ad assorbire energia. Il consiglio è, dunque, utilizzare una multi presa dotata di interruttore: in questo modo, oltre al computer, verranno staccati anche tutti gli altri apparecchi a esso collegato, per esempio la stampante, il modem o le casse.