Ci sono tantissimi metodi che consentono di risparmiare gas e, dunque, di abbassare il prezzo delle bollette a fine mese. Uno di questi riguarda la temperatura dell’acqua: ecco qual è quella da impostare, risparmierai anche centinaia di euro.

Con l’aumento dei prezzi legati alle utenze, luce e gas in primis, una delle preoccupazioni maggiori degli italiani in questo momento rappresenta il saldo delle bollette a fine mese.

Esistono, fortunatamente, tutta una serie di accorgimenti che ci permettono di risparmiare gas. La maggior parte di essi riguarda i metodi di cottura ed il riscaldamento degli ambienti domestici.

C’è però un ulteriore metodo che ti può garantire un risparmio di gas, con importi che potrebbero superare anche le centinaia di euro.

Tale metodo prevede di tenere sotto controllo la temperatura dell’acqua calda sanitaria. Scopriamo insieme come applicarlo fin da subito per risparmiare gas e, di conseguenza, denaro.

Per risparmiare gas, questa è la temperatura da impostare: risparmi centinaia di euro

Iniziamo subito col dire che l’acqua calda sanitaria, indicata spesso anche con l’acronimo di ACS, non ha nulla a che fare con il riscaldamento domestico.

Si tratta dell’acqua che viene erogata dai nostri rubinetti e che destiniamo agli utilizzi più disparati: dalla pulizia personale all’utilizzo per la detersione degli ambienti, fino al suo utilizzo in cucina.

L’acqua sanitaria, soprattutto qualora venga utilizzata per fare la doccia o per l’igiene, deve ovviamente essere riscaldata. La temperatura, tra l’altro, in inverno è destinata ad aumentare a causa dei climi freddi.

Ma non possiamo aumentare la temperatura dell’acqua calda sanitaria a nostro piacimento: se lo facessimo, dovremmo fare i conti con delle bollette del gas molto salate.

Esiste infatti un metodo per risparmiare gas, e consiste proprio nel settare la temperatura giusta. Questa si dovrebbe aggirare intorno ai 45 gradi, senza superare mai i 55.

Dunque, per ottenere un risparmio considerevole, occorre verificare la temperatura dell’acqua sanitaria, che deve necessariamente essere impostata tra i 45 ed i 55 gradi.

Si tratta di una temperatura che potremmo definire ideale: temperature inferiori potrebbero risultare eccessivamente fredde per il nostro corpo.

L'acqua sanitaria dovrebbe poi essere erogata sufficientemente calda in modo da impedire l’eventuale moltiplicazione di batteri, anche molto pericolosi. In realtà, per fortuna, nel nostro Paese l’eventualità di un evento del genere è molto bassa, ma vale comunque la pena evitare ogni possibile rischio.

Temperature oltre i 55 gradi, al contrario, potrebbero causare scottature. E, oltretutto, peserebbero moltissimo sulle bollette.

Una temperatura dell’acqua calda sanitaria eccessivamente elevate, infatti, causa uno spreco di gas non indifferente, in quanto sarebbe necessaria una quota di gas superiore per riscaldare l’acqua corrente.

Attenzione anche ai dispositivi di riscaldamento

Quanto detto fino ad ora, ovviamente, deve anche tenere conto del sistema in nostro possesso per riscaldare l’acqua sanitaria.

Uno dei metodi più efficienti attualmente esistenti per riscaldare l’acqua che i nostri rubinetti erogano è rappresentato dalle caldaie a condensazione. Questa tipologia di dispositivo, secondo le stime, è in grado di abbassare gli importi delle bollette anche del 30%.

Ci sono, tra l’altro, alcuni modelli di caldaie di questo tipo che hanno un sistema di regolazione intelligente. Detto in parole semplici, la caldaia a condensazione con questo sistema riesce a modificare e regolare la temperatura dell’acqua in maniera del tutto autonoma.

In base alle condizioni esterne, che la caldaia rileva grazie ad una particolare sonda, la temperatura viene regolata automaticamente, senza che il nostro intervento sia dunque necessario.

Leggi anche: Ferro da stiro, risparmiare energia è possibile con questo metodo economico ma efficace.

Risparmiare gas con la giusta temperatura: a quanto ammonta il risparmio

Un’azione tanto semplice come quella della regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria è in grado di farci risparmiare gas, anche molto. E, di conseguenza, ci garantirà un risparmio di denaro sulle bollette da saldare ogni mese.

Purtroppo, un’esatta quantificazione degli importi risparmiati è impossibile, in quanto il risparmio dipenderà da diversi fattori. Innanzitutto dall’ampiezza del nucleo familiare, dalle abitudini domestiche e legate all’igiene, oltre che dalla quantità d’acqua calda utilizzata quotidianamente.

Anche l’efficienza dell’impianto di riscaldamento in nostro possesso è in grado di fare la differenza e potrebbe causare variazioni significative.

La quota di gas (e di denaro) risparmiato può poi dipendere dagli elettrodomestici posseduti ed utilizzati, dalle dimensioni della casa, oltre che dalla precedente temperatura impostata.

È ovvio, infatti, che se la temperatura precedente era molto alta, anche abbassandola di qualche grado si avrà un notevole risparmio.

In generale, comunque, questa semplicissima operazione consente di risparmiare anche centinaia di euro ogni anno.

Leggi anche: Come ottenere subito i nuovi buoni spesa da 200€: niente ISEE, basta un solo requisito.