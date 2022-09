Ci sono tanti metodi per risparmiare in casa, che ti consentono di salvare anche centinaia di euro. E, tra questi, esiste il trucco della carta stagnola: scopriamolo insieme.

Conosciamo tutti i molteplici utilizzi della carta stagnola in cucina. Questo strumento, che viene utilizzato soprattutto per proteggere gli alimenti, ha però anche tanti altri impensabili utilizzi.

Proprio di recente si sta diffondendo a macchia d’olio un trucco che ne prevede l’utilizzo per risparmiare denaro in casa.

Grazie ad un semplice foglio di carta stagnola, infatti, sarà possibile ottenere un risparmio non indifferente sulle nostre utenze mensili. Al contempo, sarà possibile risolvere un problema molto comune nelle case degli italiani, causato da uno specifico elettrodomestico.

Qual è l’elettrodomestico incriminato

L’elettrodomestico in questione è il freezer, che molto spesso si riempie di ghiaccio difficile da rimuovere. Un congelatore che non è stato richiuso correttamente o che è settato ad una temperatura eccessivamente bassa, infatti, tenderà a formare spessi strati di ghiaccio.

Una situazione che, nel caso in cui si voglia risparmiare in casa, è da evitare.

Infatti, un freezer pieno di ghiaccio consumerà anche più energia, cosa che causerà un aumento delle bollette legate all’energia elettrica.

Un discorso analogo è valido non solo per il congelatore, ma anche per il frigorifero.

Questi due elettrodomestici, se ricoperti internamente di ghiaccio sui loro lati, possono causare anche altri inconvenienti.

Innanzitutto, il congelatore potrebbe faticare a richiudersi correttamente, e questo comporta di conseguenza una conservazione dei cibi non ottimale.

In secondo luogo, la presenza di uno strato di ghiaccio eccessivamente spesso potrebbe addirittura comportare un sovraccarico dell’elettrodomestico. La sua funzionalità, dunque, verrebbe compromessa.

Per risparmiare in casa anche centinaia di euro usa questo trucco della carta stagnola

In ogni caso, è possibile porre rimedio all’inconveniente dell’accumulo di ghiaccio grazie a dei semplici fogli di alluminio. L’utilizzo della carta stagnola per evitare l’accumulo di ghiaccio all’interno del congelatore è al momento uno dei trucchi per risparmiare più utilizzato in casa dagli italiani.

La motivazione del suo successo è l’estrema semplicità di questo utilissimo ma efficace trucco. Tuttavia, non tutti lo conoscono e, di solito, chi non lo utilizza è costretto a rimuovere l’eccesso di ghiaccio manualmente, o disattivando del tutto l’elettrodomestico.

Grazie al trucco della carta stagnola, invece, per eliminare gli accumuli di ghiaccio dal congelatore non è necessario spegnere l’elettrodomestico per sbrinarlo.

Cosa che, tra l’altro, comporta fatica e un’enorme perdita di tempo dato che occorreranno ore perché il ghiaccio si sciolga completamente. Sarà poi necessario occuparsi dell’acqua generata dallo sbrinamento.

Il trucco in questione permette invece di evitare tutto questo, e sarà dunque possibile risparmiare, oltre che denaro, anche tempo e fatica.

Basta infatti estrarre tutti gli alimenti ed i prodotti contenuti all’interno del freezer. Dopo questa operazione, è sufficiente rivestire le pareti ed i ripiani che di solito vengono “invasi” dal ghiaccio con i fogli di carta stagnola.

Questo semplice ed economico trucco farà si che, dal momento in cui il dispositivo sarà rivestito di carta stagnola, il ghiaccio si accumulerà sull’alluminio. Pareti e ripiani saranno invece liberi dall’accumulo di ghiaccio.

Qualora un nuovo strato di ghiaccio dovesse formarsi, questo si attaccherà ai fogli di stagnola. Basterà quindi sostituirli con dei fogli nuovi, senza la necessità di sbrinare il congelatore.

Attenzione: si può procedere al rivestimento del freezer con la carta stagnola solamente se lo strato di ghiaccio attualmente presente è sottile. Se lo strato di brina e ghiaccio è molto spesso, meglio sbrinare preventivamente l’elettrodomestico prima di rivestirlo con i fogli di alluminio.

Altri metodi per risparmiare sul congelatore

Oltre al trucco della carta stagnola, ci sono altri metodi che permettono di mantenere il freezer al massimo della sua efficienza. Dei metodi che, dunque, ci saranno utili se il nostro intento è quello di risparmiare in casa.

Il primo metodo prevede di verificare che il retro del congelatore non sia completamente poggiato alla parete. Un freezer, ma anche un frigorifero, completamente poggiato al muro della cucina potrebbe consumare fino al 40% in più di energia.

In secondo luogo, occorre evitare di settare delle temperature eccessivamente basse. Un congelatore troppo freddo spreca energia inutile, e c’è anche un altro inconveniente da considerare.

Delle temperature eccessivamente basse potrebbero rovinare i cibi riposti nel congelatore.

Chi intende risparmiare in casa, dunque, dovrebbe evitare le temperature troppo basse per scongiurare sprechi di corrente elettrica e cibo andato a male.

