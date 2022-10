Nuovo Bonus scuola in arrivo ad ottobre per le famiglie con figli in età scolare. È possibile ottenere gratis un contributo di 200 euro per l’acquisto dei libri scolastici solo se si è in possesso di particolari requisiti e soglie ISEE. Le domande dovranno essere presentate entro una certa data al proprio comune di residenza. Vediamo subito chi può usufruirne e come presentare domanda.

L’anno scolastico 2022-2023 ha ormai preso il via da circa un mese. Il suo inizio è risultato abbastanza critico soprattutto per le tasche degli italiani. Per l’acquisto del corredo scolastico si è registrato un aumento medio del +7% rispetto allo scorso anno, mentre la quota complessiva di spesa è arrivata a sfiorare i 1.300 euro a studente.

Nello specifico, una famiglia italiana con un figlio in età scolastica spende in media 588 euro per il corredo scolastico e il materiale tecnico. La spesa per i libri scolastici si attesta tra i 300 e i 600 euro a studente a seconda della scuola e del grado istruzione.

La spesa è lievitata rispetto allo scorso anno a causa dei rincari dovuti ai maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese. A farlo da padrone soprattutto il caro energia e il caro materie prime che hanno prodotto un aumento sensibile di carta e tessile.

Per fronteggiare tutti questi folli rincari arrivano in aiuto delle famiglie italiane numerosi finanziamenti messi in campo dalle Regioni italiane ed attuati dagli enti locali.

Tra i vari Bonus, uno in particolare sta facendo tirare un sospiro di sollievo ad alcuni nuclei familiari.

Si tratta di un nuovo Bonus di 200 euro a copertura dei costi sostenuti per l’acquisto dei libri di testo.

Vediamo subito a quale amministrazione locale facciamo riferimento, quali sono i requisiti e le soglie ISEE richieste e come presentare domanda.

Risparmiare sui libri ad ottobre? Subito 200€ di Bonus scuola: tuo con ISEE a questa data

Prima di scendere nel dettaglio del nuovo Bonus da 200 euro nato per sostenere le spese per l'acquisto di libri di testo e di strumenti didattici alternativi delle famiglie con figli in età scolare, è necessario capire qual è l’ente locale che ha emanato tale provvedimento.

È la Regione Veneto ad aver a stanziato circa 6.294.168 euro da suddividere tra le varie amministrazioni locali, per fronteggiare la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo e di contenuti didattici alternativi.

Da anni la stessa Regione risulta in prima linea nell’aiuto delle famiglie con figli a carico in età scolare.

Quali sono i requisiti per poter usufruire del nuovo Bonus libri da 200 euro?

Al nuovo Bonus scuola possono accedere le famiglie con figli studenti residenti nella Regione Veneto, iscritti agli istituti scolastici di I e II grado, statali, paritari, non paritari comunque riconosciuti.

L’accesso al nuovo Bonus 200 euro pensato per la scuola è garantito anche per le scuole formative accreditate dalla regione del Veneto che erogano percorsi triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale accreditate e riconosciute.

Il contributo per l’acquisto dei libri scolastici può essere richiesto dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale oppure dallo stesso studente maggiorenne, purché iscritto e frequentante le istituzioni scolastiche.

Volendo essere ancora più precisi, che sono due i contributi stanziati dalla Regione prendendo in considerazione l’ISEE di familiare:

con un ISEE fino a 10.632,94 euro si potrà ottenere al massimo un Bonus di 200 euro;

si potrà ottenere al massimo un con un ISEE compreso tra 10.632,95 a 15.748,78 euro il tetto massimo del Bonus scende a 150 euro.

Bonus scuola da 200 euro, quali sono le spese ammisse

Con il nuovo Bonus scuola 200 euro è possibile acquistare libri di testo e elaborati didattici come dispense, ricerche, programmi espressamente scelti dalla scuola.

A ciò si aggiunge la possibilità di acquistare ausili indispensabili alla didattica come ad esempio audio-libri per non vedenti e strumenti digitali.

Attenzione alla spendibilità del voucher: con i 200 euro di Bonus non si possono comprare dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, stecche, personal computer, tablet, telefoni cellulari, etc).

Nuovo Bonus scuola da 200 euro, ecco come fare domanda

Per poter accedere al nuovo Bonus scuola 200 euro bisogna presentare domanda via web entro e non oltre il 17 ottobre 2022 accedendo al sito della Regione Veneto utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Al Comune di residenza dello studente va inoltrata, invece, la copia della domanda con il numero identificativo ricevuto dalla piattaforma.