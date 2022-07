Ottenere un abbonamento a Netflix gratis non è più un sogno: ecco come averlo per ben tre mesi, ma attenzione! L’opportunità scadrà a breve, il 17 luglio 2022.

Ottenere un abbonamento a Netflix gratis non è più un sogno: ecco come averlo per ben tre mesi, ma attenzione! L’opportunità scadrà a breve, il 17 luglio 2022.

Ormai da qualche anno, la nota piattaforma di streaming desiderata ormai da tutti gli appassionati di cinema e serie TV non offre più la prova gratuita.

Una prova che veniva spesso sfruttata, tramite vari trucchetti, per ottenere più volte l’accesso ai servizi Netflix in maniera totalmente gratuita.

Il periodo di prova gratuita di trenta giorni è però stato ufficialmente abolito già nell’aprile 2019.

Dunque non ci resta altro che pagare l’abbonamento a prezzo pieno per guardare le nostre serie preferite?

In realtà no. Ci sono infatti vari metodi per avere Netflix gratis. Di questi, uno è molto conveniente, ma poco conosciuto: permette però di ottenere un abbonamento gratuito alla piattaforma di durata trimestrale.

In questo articolo scopriremo come si può ottenere Netflix gratuitamente.

C’è un modo poco conosciuto per risparmiare e avere Netflix gratis 3 mesi, scade il 17/07

La prima opzione per ottenere il nostro abbonamento senza pagare alcun costo viene riservata ai clienti Samsung.

Infatti, è da poco partita la promozione “Samsung ti regala Netflix”. Tale opzione permette a tutti coloro che acquisteranno dei particolari dispositivi Samsung di ricevere in regalo ben tre mesi di Netflix gratis.

Ovviamente, non tutti gli acquisti sono ammessi. Per poter fruire della promozione, si dovrà scegliere necessariamente uno tra i seguenti dispositivi:

Galaxy S22 (varie tipologie, tra cui Ultra e Plus);

Galaxy Tab S8 (varie tipologie);

Galaxy Z Flip3;

Galaxy Z Fold3.

Una volta acquistato uno dei dispositivi in elenco, per poter fruire della promozione è necessario registrarlo regolarmente. In altre parole, bisogna registrare il prodotto sul sito ufficiale Samsung Members.

Solo dopo aver effettuato questo passaggio si potrà ottenere l’abbonamento gratuito di tre mesi alla nota piattaforma di streaming.

Importante ricordare che saranno ammessi alla promozione solamente i dispositivi in elenco, purché acquistati dal 1° luglio fino al 17 luglio 2022.

La registrazione del dispositivo a Samsung Member potrà invece avvenire anche in seguito, ma non oltre la data del 28 agosto di quest’anno.

Tre mesi gratuiti anche con l’acquisto di una TV

Non è la prima volta che Samsung decide di fare un regalo del genere ai proprio consumatori. Ad esempio, è scaduta da pochi giorni la precedente offerta, che consentiva agli acquirenti delle TV OLED Samsung addirittura un anno di Netflix gratis.

Purtroppo, però, questa promozione non è più disponibile, in quanto gli acquisti ammessi devono essere avvenuti entro il 3 luglio 2022.

Tuttavia, dato l’enorme successo della promozione, Samsung ha deciso di estenderla per tutto il mese corrente, anche se in “formato ridotto”.

Per tutte le TV OLED acquistate dal 6 luglio fino al 31 luglio, sarà possibile ottenere tre mesi di Netflix gratis.

Le scadenze sono però lievemente differenti rispetto a quelle previste per gli acquisti di cui abbiamo discusso al paragrafo precedente.

Infatti, la TV acquistata va registrata a Samsung Member non oltre il quindicesimo giorno dall’avvenuto acquisto.

L’attivazione del relativo codice Netflix, invece, è da effettuarsi entro la data del 30 settembre, pena la perdita dell’offerta.

Altre offerte per risparmiare sull’abbonamento streaming

Oltre alla promozione Samsung, che garantisce un abbonamento gratuito per tre mesi, ci sono anche altri metodi risparmiare sullo streaming.

Anche se, nei casi che andremo ad analizzare, non si otterrà Netflix gratis, potremo comunque risparmiare di molto sull’abbonamento.

La maggior parte degli operatori telefonici italiani, nel tentativo di invogliare gli utenti a scegliere il proprio servizi, decidono di includere sconti agli abbonamenti nelle loro opzioni.

Vodafone, ad esempio, ha creato il proprio pacchetto Family Plan – Netflix Edition. L’opzione consente di avere il piano Standard di Netflix incluso nel proprio piano casa e internet Vodafone.

Il prezzo mensile dell’opzione è di 44.90 euro, prezzo che include sia internet e modem, sia una SIM 5G. E, inutile sottolinearlo, anche un Piano Standard Netflix.

Un secondo esempio è invece ben rappresentato da TIM, che prevede un pacchetto del suo celebre servizio TIM Vision con Netflix incluso.

Questa offerta, riservata nel caso di passaggio ad altro operatore, consente di avere Netflix gratis, con piano standard incluso attivando TIM Vision. Al momento dell’attivazione, inoltre, viene fornito agli acquirenti anche un decoder, incluso nel prezzo.

C’è, infine, la possibilità di ottenere l’abbonamento a Netflix con un’offerta dedicata a chi diventerà cliente Sky.

Con l’attivazione, entro il 31 luglio, di Sky TV + Netflix si potrà avere accesso alle due piattaforme a soli 19,90 euro al mese per diciotto mesi.

Attivando invece le due opzioni Sky WiFi e Sky TV, si avrà diritto ad avere, incluso nel prezzo mensile valido diciotto mesi e pari a 34,80 euro, anche l’accesso a Netflix.

