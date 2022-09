Se i prezzi delle bollette ti impediscono di risparmiare soldi, puoi valutare l’istallazione di un prodotto che ti farà salvare fino a 500 euro ogni anno. Ecco di cosa si tratta e come può aiutarti.

Ci sono delle spese necessarie che ogni mese tutte le famiglie italiane devono affrontare. Oltre a quelle legate al cibo e ai beni di prima necessità, anche quelle delle bollette possono gravare moltissimo sul budget familiare.

Soprattutto in un periodo come quello in cui ci troviamo a vivere, in cui i prezzi di luce, acqua e gas sono alle stelle, è purtroppo quasi impossibile risparmiare soldi. Si rischia di arrivare a fine mese con l’acqua alla gola o, peggio ancora, senza la possibilità di pagare tutte le spese necessarie per vivere.

Per fortuna, comunque, ci sono alcuni metodi per risparmiare soldi. Quello che analizzeremo oggi prevede l’installazione di un particolare dispositivo.

È vero, è prevista una spesa iniziale di installazione e, ovviamente, di acquisto del dispositivo in questione. Tuttavia, si tratta di un investimento che, nel lungo termine, ti farà risparmiare ben 500 euro ogni anno.

Puoi risparmiare soldi se installi subito questo dispositivo: salvi fino a 500€ ogni anno

Il dispositivo in questione si chiama addolcitore d’acqua. Si tratta di un particolare dispositivo in grado di trattare l’acqua corrente che viene erogata dai nostri rubinetti e sanitari.

Di solito, questo dispositivo viene installato per evitare i problemi che il calcare presente nell’acqua potrebbe dare ad elettrodomestici e tubature. Altri lo installano per ragioni legante all’ambiente e all’inquinamento.

Eppure, gli addolcitori d’acqua possono consentirti di risparmiare soldi, il tutto per varie ragioni.

Secondo le stime, infatti, grazie all’utilizzo degli addolcitori d’acqua si potrà risparmiare innanzitutto energia elettrica. Gli elettrodomestici, infatti, funzioneranno nella loro piena efficienza e le utenze legate a luce e acqua si abbasseranno dal 5% fino a 22% del loro prezzo attuale.

Se l’acqua corrente contiene un eccesso di ioni di calcio e magnesio (la cui sedimentazione causa calcare), al contrario, gli elettrodomestici lavoreranno sprecando energia.

Solo per fare un esempio, uno scaldabagno che lavora per scaldare acqua eccessivamente calcarea può causare uno spreco di energia elettrica. Allo stesso modo, anche i dispositivi che lavorano a gas aumenteranno i consumi di questa preziosa risorsa.

Inoltre, un’acqua ricca di calcare causa accumuli di residui sigli elettrodomestici, che necessiteranno di interventi manutentivi molto più frequenti.

Se precederai con l’istallazione di un addolcitore, al contrario, sarà necessario effettuare meno manutenzione degli elettrodomestici stessi, cosa che diminuirà le spese legate, per l’appunto, alla manutenzione.

Infine, come già detto, l’addolcitore è in grado di abbassare la durezza dell’acqua. In questo modo, ti sarà possibile utilizzare meno detergenti, sia per uso personale che per la casa.

Altri vantaggi dell’utilizzo dell’addolcitore d’acqua

Quelli appena analizzati sono soltanto alcuni dei vantaggi che l’installazione di un addolcitore d’acqua ti può garantire. Infatti, questo dispositivo ci consente un ulteriore risparmio anche per altre ragioni.

Innanzitutto, potrai risparmiare soldi sul riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. Non tutti sanno che l’acqua “dura”, ossia quella che contiene una maggiore quota di calcare, si riscalda molto più lentamente.

Dunque, se rientri tra coloro che devono aspettare svariati minuti prima che l’acqua diventi abbastanza calda, sappi che nel frattempo stai sprecando sia energia che acqua.

L’istallazione di un addolcitore d’acqua riesce a risolvere questo problema: l’acqua ripulita dall’eccesso di calcare si scalderà molto più rapidamente, con conseguente risparmio di risorse.

Abbiamo già parlato dell’effetto benefico dell’addolcitore sugli elettrodomestici. Ricorda poi che anche le tubature possono giovare dell’installazione di questo dispositivo.

Infatti, l’accumulo di minerali potrebbe ostruire i flussi all’interno delle tubature, il che si traduce con la necessità di interventi idraulici straordinari.

Il dispositivo, al contrario, ci consente di evitare incrostazioni e accumuli calcarei, cosa che ti eviterà la sostituzione delle tubature. Un intervento molto costoso, che sicuramente vorrai evitare.

Il risparmio di denaro è garantito anche dall’utilizzo di una quota inferiore di risorse.

In effetti, quando il calcare interagisce con saponi e detergenti, crea una schiuma eccessiva e ostinata. Questo significa che ti sarà necessaria molta più acqua per eliminare i residui dei saponi.

Con l’addolcitore risolverai questo inconveniente e, in aggiunta, potrai dire addio a tutti i detergenti appositi per eliminare il calcare. Ci penserà l’addolcitore d’acqua domestico ad eliminarlo.

Risparmiare soldi, quanto ci costa un addolcitore d’acqua

Se hai deciso di risparmiare soldi grazie ad un addolcitore d’acqua, ti starai sicuramente chiedendo quanto costa questo dispositivo.

In effetti, è molto difficile stabilire in prezzo univoco: ci sono tantissimi dispositivi, che variano per dimensioni e, soprattutto, per qualità.

Il prezzo varia quindi dai 300 euro ai 3.000 euro, ma ci sono anche dispositivi che valgono molto di più, in base alle loro funzionalità aggiuntive.

