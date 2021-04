Si sa: "Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato". Ma come si fa oggi a risparmiare soldi per davvero? Oltre ad imparare a spendere coscienziosamente, dovremmo imparare a compiere tanti piccoli gesti, gesti che - è proprio il caso di dirlo - in fin dei conti, tanto piccoli non sono. Ecco qualche consiglio per te!

Sei un libero professionista e vorresti capire come investire in borsa per far crescere il tuo capitale? Clicca qui e scopri le 7 REGOLE SEGRETE che ti faranno arricchire investendo in azioni in borsa.

La verità è che la tendenza comune è quella di cercare di guadagnare soldi, anziché cercare di risparmiare quelli di cui si è già in possesso. Un'altra verità è che risparmiare è un modo (forse il più intelligente) per guadagnare. Non stiamo parlando soltanto di conservare banconote, arrotolandole e riponendole sotto il materasso, né tantomeno di conservare monete, inserendole dentro un salvadanaio: si può evitare di dilapidare il proprio patrimonio anche attraverso gesti, che possiamo definire quotidiani e piccoli, e che, come nella maggior parte dei casi, possono fare una grande differenza.

Un esempio? Da oggi in avanti, pedala e cammina più spesso anziché prendere sempre l'automobile. Da oggi in avanti, non lasciare più accesa la spia rossa del televisore dopo aver finito di guardare la tua trasmissione preferita. Da oggi in avanti, confronta i prezzi dei prodotti che hai deciso di acquistare.

La società consumistica in cui viviamo

Non mettere spesso mano al portafogli è un'impresa ardua: viviamo nella società dei consumi, quella ci spinge quotidianamente a spendere i nostri soldi non soltanto per i beni necessari alla "sopravvivenza", bensì anche per quelli "secondari". Le pubblicità di qualsivoglia tipo di prodotto regnano sovrane, in televisione, sul web e, se vogliamo staccare la spina dal mondo della tecnologia, la ritroviamo ovviamente anche per strada, con cartelloni e volantini.

Per stare al passo con i tempi, oggi, si deve correre, ed anche affannosamente, perché tutti gli altri si stanno già affrettando verso quello smartphone, quell'anello, quella borsa. Chi si ferma è perduto, o meglio ha perso "un'occasione". Non c'è mai tregua.

Ma la domanda è: quanti dei prodotti che finiamo con il mettere nel carrello (reale o virtuale che sia) ci appagano e ci servono per davvero? Di certo, di sperperi di denaro ne vengono fatti a bizzeffe. Tuttavia, è inevitabile evidenziare che il problema, da questo punto di vista, non sia soltanto legato allo shopping smodato: oltre ai soldi spesi, ci sono quelli non adeguatamente risparmiati. Eppure, i gesti per evitare gli sprechi sono svariati, e semplici da compiere.

Risparmiare soldi muovendosi senza automobile

Ormai l'automobile viene messa in moto ogniqualvolta ci si debba spostare. Infatti, poco importa quanto sia lungo il tragitto da compiere: seppur breve, fretta e pigrizia prendono comunque il sopravvento. Tuttavia, le alternative a questo mezzo di trasporto sono più vantaggiose, per il nostro portafogli, per la nostra salute ed anche per l'ambiente.

Ragionando in questi termini, anche i mezzi pubblici, in realtà, non sono consigliabili. Cambierebbe soltanto il conducente, mentre il singolo con il proprio conto in banca ed il pianeta Terra continuerebbero a risentirne. Se da un lato si risparmierebbero i soldi della benzina o del diesel, dall'altro si dovrebbe ugualmente sborsare una certa somma per acquistare i biglietti, gli abbonamenti.

Le soluzioni, allora, sono due: pedalare e camminare. Coloro i quali lavorano in ufficio e coloro i quali lavorano da remoto sono innumerevoli ed in aumento, così come quelli che restano per ore ed ore incollati allo schermo del televisore, del computer, del telefono, comodamente seduti sul divano di casa. Questo è un vero e proprio problema, dato che ormai è risaputo che lo stile di vita sedentario sia una delle principali cause di malattie cardiovascolari ed obesità in Italia.

Spostarsi da un punto all'altro del paese o della città in cui viviamo in bicicletta oppure soltanto con i nostri piedi, probabilmente non ci farà guadagnare tempo, ma sicuramente ci farà guadagnare anzitutto in salute, e secondariamente denaro: come suddetto, ciò che risparmiamo corrisponde a ciò che guadagniamo. Optando per questa opzione, in conclusione, non vi sarà bisogno di tirare fuori il portafogli per il pieno di carburante né tanto meno per biglietti di alcun genere, mentre il nostro corpo ci ringrazierà.

Risparmiare soldi sulle bollette

Le bollette, spesso, spaventano. Come fare per veder scendere i numeri che compongono la cifra da pagare? Ad esempio, è utile mettersi al pc ed iniziare a navigare su uno di quei siti (tra gli altri, Segugio.it) in cui si confrontano le offerte dei diversi gestori.

Tuttavia, è bene sottolineare che prima ancora di effettuare questa ricerca, bisogna imparare ad usare con parsimonia ogni forma di energia che abbiamo a portata di mano in casa. Ecco alcuni consigli che potrebbero farti comodo.

Per risparmiare sul consumo di gas potresti scegliere di servirti delle pentole a pressione, anziché quelle classiche: in questo modo, potrai cucinare più pietanze sui diversi livelli della pentola, sfruttando però soltanto un fornello.

Per risparmiare sul consumo di acqua potresti, ad esempio, cominciare a controllare che nessun rubinetto della tua abitazione perda. Se la perdita ci fosse, dovresti provvedere a sostituirlo il prima possibile. Inoltre, come è noto, non è affatto consigliabile lasciare che l'acqua scorra per un eccessivo lasso di tempo: il rubinetto deve essere aperto soltanto quando ne abbiamo davvero bisogno. Invece, prima di riporre teglie, posate, bicchieri, piatti nella lavastoviglie, ti basterà utilizzare un panno umido per rimuovere lo sporco, senza sciacquarli. Altra abitudine da prendere: riutilizzare l'acqua. Sapevi che puoi sfruttare quella di cottura della pasta per annaffiare le piante, per lavare frutta e verdura, oppure per scaricare in bagno? Inoltre, se in casa hai l'acqua potabile, allora potresti evitare di comprare quella nelle bottiglie di plastica al supermercato.

Per risparmiare sul consumo del telefono, a meno che tu non voglia proprio sbarazzarti della linea fissa, ti basterà scovare l'offerta migliore, ossia quella con il piano tariffario più basso.

Per risparmiare sul consumo di energia elettrica ti potrebbe far comodo una ciabatta dotata dell'interruttore: avrai modo di spegnere contemporaneamente, soltanto premendo il pulsante, tutti i dispositivi ad essa collegati. Infatti, è importante assicurarsi che questi ultimi non restino in stand-by, ossia ancora collegati alla presa della corrente. In più, dovrai informarti sul tuo piano tariffario: a quale ora del giorno, e in quale giorno della settimana l'energia ti viene a costare di meno?

Generalmente la sera, e di sabato e di domenica. Ecco allora quando utilizzare lavastoviglie e lavatrice, che, è doveroso sottolinearlo, è bene che siano sempre piene prima dell'accensione. Per quanto riguarda il ferro da stiro ed il forno, il principio è sostanzialmente lo stesso: spegnili almeno 10 minuti prima, anche se hai bisogno di continuare ad adoperarli. Infatti, entrambi continuano a mantenere la temperatura desiderata per quel lasso di tempo, nonostante venga staccata la spina. La luce, ovviamente, deve essere accesa soltanto se non si può proprio farne a meno, ma, non appena si cambia stanza, si deve spegnere. Spesso si dimentica accesa, e lo spreco di energia è enorme. Ricorda anche di acquistare lampadine a basso consumo.

Risparmiare soldi sbrinando il frigorifero

Nonostante l'ideale sarebbe tre volte all'anno, almeno una volta all'anno è bene sbrinare il frigorifero, così come il congelatore. Infatti, ripulirli dal ghiaccio che vi si accumula al loro interno, anche se non è tanto, ti aiuterà a mantenerli in vita più a lungo. È sufficiente che lo spessore del ghiaccio depositato nei nostri elettrodomestici sia di 1 centimetro per metterci in allarme.

Questa semplice azione, seppur ti porterà via un po' di tempo, salverà frigo e freezer, elettrodomestici costosi senonché quelli maggiormente utilizzati. Per rimuovere tutto il ghiaccio, ti serviranno circa un paio d'ore. Prima dovrai svuotarli (perché al loro interno non può restare alcun alimento durante l'operazione, affinché quest'ultima possa essere svolta e portata a termine nel migliore dei modi), dopodiché dovrai passare alla disincrostazione e, per finire, dovrai riempirli di nuovo.

Prenditi il tuo tempo per farlo, ed aiutati con l'acqua calda per sbarazzarti del ghiaccio più ostico da rimuovere.

Risparmiare soldi sfruttando al meglio la tecnologia

Ultimo (ma non meno importante) mezzo che abbiamo a disposizione per risparmiare è sfruttare al meglio Internet. Quando dobbiamo acquistare qualcosa, prima di metterlo nel carrello, far partire il pagamento e quindi l'ordine, è bene aguzzare la vista e confrontare i prezzi. Anche se questo procedimento ti toglierà qualche minuto del tuo tempo, di certo il tuo portafogli si alleggerirà molto più lentamente.

Esistono persino delle app per gli smartphone che facilitano il compito, come ad esempio Risparmio Super, disponibile sia per i dispositivi iOS che per quelli Android. L'applicazione in questione non fa altro che mostrarci le offerte migliori del momento, indicandoci gli sconti e permettendoci di scoprire se sia più conveniente acquistare un prodotto in un negozio piuttosto che in un altro, oppure se sia più conveniente farlo online. La vastità dei prodotti presenti sul web è gigantesca; il contro è che possiamo facilmente e frequentemente cadere in tentazione, il pro, però, è che abbiamo la possibilità di decidere quanto spendere.

Per finire, non tutti sanno che gli store online più conosciuti offrono spesso dei codici sconto, e lo fanno quotidianamente. Se l'idea t'incuriosisce, puoi registrarti su questo sito: Buoni sconto per la spesa gratis - Buonpertutti (corriere.it). Una volta effettuato il login, avrai modo di accedere ad un mondo fatto di occasioni imperdibili.



Se t'interessa saperne di più sull'argomento, e scoprire altri modi per risparmiare, ti consiglio la visione di questo video di Io Investo, un team di esperti di finanze.