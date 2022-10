Per chi ha la necessità di dotarsi di nuovi mobili, ma vuole risparmiare soldi, nasce un nuovo servizio: si chiama Ikea Flex. Scopriamo insieme come funziona e come sfruttarlo.

È inutile negarlo: il caro vita che affligge tutti gli italiani sta portando moltissime persone alla ricerca quasi compulsiva di nuovi metodi per risparmiare soldi.

Eppure, ci sono delle spese che non possono essere tagliate. Quando si deve arredare un immobile o un locale, ad esempio, risparmiare sui mobili non è sempre così facile.

Si rischia, infatti, di acquistare mobilia di scarsa qualità e che necessiterà di essere cambiata dopo poco. In questo caso, il risparmio sarebbe praticamente nullo.

Ma a risolvere questo problema ci pensa Ikea. La nota multinazionale svedese ha da poco lanciato in Italia un progetto pilota, Ikea Flex. Scopriamo come funziona e come ci consentirà di risparmiare soldi sui mobili.

Vuoi risparmiare soldi sui mobili? C'è il servizio Ikea Flex, ecco come funziona

Partiamo subito col dire che Ikea Flex è attualmente una sorta di progetto pilota. Al momento non è disponibile su tutta Italia, ma solo su una selezione limitata di negozi.

Inoltre, non è attualmente possibile fruire del servizio per risparmiare soldi su tutte le tipologie di mobili. Al momento, infatti, l’unica categoria di arredamento che può essere fruita mediante il servizio Flex è quella degli arredi per ufficio.

Ma procediamo con ordine.

Il nuovo servizio Ikea Flex prevede la possibilità di noleggiare i mobili di cui abbiamo bisogno in abbonamento.

Questo significa che l’arredamento di cui abbiamo bisogno non dovrà essere acquistato, ma verrà semplicemente affittato.

Si tratta di un servizio da non sottovalutare, soprattutto in un periodo come quello in cui ci troviamo a vivere. È necessario essere flessibili e non è detto che dei mobili da ufficio ci servano per anni.

Ikea Flex nasce proprio per questo: chi avvia una nuova attività, per esempio, ha spesso bisogno di flessibilità. Nel caso in cui gli arredi non dovessero più servire, basterebbe interrompere il servizio di noleggio.

Si evita così di perdere soldi per l’acquisto di mobili utilizzati pochissimo e che non servono più, e che finirebbero con l’essere rivenduti a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di acquisto.

Ikea Flex: tutti i vantaggi del servizio di noleggio

Ma il nuovo servizio Ikea Flex non nasce solo per garantire ai clienti la possibilità di risparmiare soldi. L’idea che ha fatto si che un progetto del genere venisse avviato è il bisogno di flessibilità registrato da parte dei clienti che, ogni giorno, scelgono il brand per i loro arredamenti.

Ikea Flex permette di aggiungere, eliminare o modificare gli arredamenti in base alle proprie esigenze del momento.

Insomma, anche dopo aver scelto il proprio arredamento, se ci si renderà conto di aver bisogno di altri mobili per arricchire le proprie postazioni lavorative, si potranno aggiungere prodotti.

O, nel caso alcuni mobili non servano più, questi potranno essere restituiti. In questo caso, i prodotti restituiti verranno “assegnati” ad altri clienti che hanno sottoscritto il servizio Flex e che hanno scelto di dotarsi di quei determinati oggetti di arredamento.

Allo stesso modo, qualora il contratto venga sospeso da alcuni contraenti, i loro arredamenti verranno messi a nuovo e riutilizzati per i nuovi clienti Flex. Si vuole infatti promuovere un servizio non solo conveniente, ma anche sostenibile.

Ikea Flex è un ottimo modo per risparmiare soldi, dato che consente non solo di evitare ingenti investimenti anticipati in prodotti che magari non utilizzeremo mai. Il punto di forza di questo servizio è anche un altro: pagheremo solo ed esclusivamente per i prodotti che intendiamo utilizzare realmente.

I prezzi dell’abbonamento mensile, tra l’altro, sono accessibili a tutte le tasche. Si parte da abbonamenti da 27,99 euro al mese per una postazione composta da scrivania, sedia, cassettiera e lampada.

Oltre che risparmiare denaro, poi, chi sottoscriverà il servizio Ikea Flex potrà contare sulla manutenzione offerta dal brand. Sarà infatti Ikea ad occuparsi di eventuali manutenzioni necessarie.

Un ultimo dettaglio che consente di risparmiare soldi e che rendere il servizio molto conveniente è che il noleggio dell’arredamento è detraibile ai fini IRES e IRAP.

Risparmiare soldi con Ikea Flex: presso quali sedi

Ricordiamo agli interessati al servizio Ikea Flex per risparmiare soldi sull’arredamento che si tratta, almeno per il momento, di un progetto pilota.

Dunque, almeno per il momento, sfortunatamente non tutti gli italiani potranno accedere al servizio in questione.

Il programma è partito nelle sedi Ikea di Roma Anagnina, Porta di Roma, Bologna Casalecchio e Milano Corsico.

Si tratta degli unici store Ikea dove il servizio di noleggio è attivo: il nostro Paese è attualmente l’unico a poter vantare il servizio Ikea Flex.

Se il progetto pilota dovesse dare i risultati sperati, si presume ovviamente la possibile estensione del servizio su tutta Italia.

Per poter risparmiare soldi sull’arredamento, dunque, alcune parti d’Italia dovranno aspettare ancora qualche mese.

