Le nostre entrate mensili sono state penalizzate dai rincari, ma anche da pressioni sociali autoinflitte. Il tema del risparmio può diventare un gioco, al quale agganciare dei valori importanti per la nostra psiche, lontani dalla severità e dalla rinuncia. Un modo per migliorarci. Vediamo 4 metodi di successo, compresa la metodica del 50/30/20. Non potrai sbagliare!

Il termine "resilenza", oltre ad essere spesso mal interpretato, è anche un po' inflazionato e la gente è stanca di dire "Si io resisto, si io sopporto, arriveranno tempi migliori" - quando poi questi miglioramenti non arrivano mai.

La luce in fondo al tunnel sembra sempre così lontana. Riusciamo intravvederla con sprazzi di ottimismo, ma alla chiusura dei conti mensili, dobbiamo prendere forzatamente atto del fatto che quanto faticosamente guadagnato è bastato a malapena per permetterci dei beni essenziali.

Non si tratta qui di fare l'apologia del consumismo per cui "è giusto ogni tanto concedersi qualche vizio", no, la maggior parte di noi ha l'impressione di vivere per lavorare e non lavorare per vivere.

Ma risparmiare delle piccole somme mensili che permattano di andare un po' più su che alla pari coi conteggi, è davvero possibile?

Si, di fatto lo è. Ma non deve diventare un peso, nè una disciplina quotidiana perchè la parola disciplina non suona positiva per tutti: essa rievoca attitudini come il rigore, la morigeratezza, cose da santoni insomma.

Cose che il nostro inconscio non assume sempre come azioni positive.

Molto di ciò che mettiamo in atto nella vita quotidiana, se non tutto, è dettato dall'inconscio, prima ancora che dal raziocinio.

“Finché non prenderai coscienza l'inconscio governerà la tua vita. E tu lo chiamerai destino.”

tanto per citare uno che aveva una certa dimestichezza con i meccanismi della mente, il celebre e brillante psichiatra Carl Gustav Jung

Perchè allora non far si che il tema del risparmio diventi un gioco, al quale noi possiamo anche agganciare dei valori importanti e accettabili per la nostra psiche, lontani dalla severità e dalla rinuncia evocate dal termine "risparmio"?

Viene in mente la questione del caro bollette, e come le nostre entrate mensili siano state così penalizzate dal rincaro di forniture essenziali.

Se unissimo il concetto di riparmio con quello del rispetto per il pianeta (per chi ha a cuore temi di natura ecologica) e prendessimo ad esempio un bene che sul pianeta terra sta iniziando a scarseggiare drasticamente, come l'acqua, il risultato potrebbe essere una considerazione del tipo:

E’ fondamentale indirizzare la nostra routine quotidiana all'abbattimento dello spreco di risorse idriche, ottenendo benefici concreti in temini di tutela ecologica ma anche della nostra economia personale.

- suggerimento lanciato da rinnovabili.it

L'idea del risparmio insomma potrebbe intristire di meno, se piccole abitudine si instaurassero ludiche, ma benefiche, nella vita di tutti i giorni. Con la costanza, i risultati accumulati si vedrebbero eccome!

Vogliamo darci delle regole per iniziare questo gioco?

Andiamo!

Risparmiare senza sforzo

Fin qui abbiamo esposto l'importanza di cambiare il proprio assetto mentale: per farlo, occorre entrare in una sorta di gioco di ruolo, dopo averne compreso le regole fondamentali.

Un verità incontrovertibile risiede nel fatto che l'unico vero modo per mettere da parte del denaro è non spenderlo affatto. Ti sei mai chiesto il reale valore dei tuoi consumi e da dove derivino certe necessità che al dato attuale reputi irrinunciabili?

Ogni azione compiuta è mossa da una motivazione identificabile, non serve andare dall'analista per carpire i meccanismi più superficiali che ci rendono schiavi di uno status cui vorremmo essere compresi, il target di cui vorremmo far parte.

Potrete giovare di uno stile di vita più premiante, guadagnare gioia e benessere da una condotta minimal.

Questo scrive Nicola Arcimboldi nel suo libro "Risparmiare soldi: Come risparmiare senza sforzi con il minimalismo e vivere una vita spensierata"

L'opinione degli altri ha un peso massiccio sulle decisioni prese in merito ai nostri consumi. Se non fossimo circondati da altre persone, nell'ambito di una società che percepiamo come giudicante, ma fossimo dei druidi in mezzo alla foresta, non daremmo grosso peso al Rolex piuttosto che aun abito griffato.

Ma nella società viviamo e con essa, volenti o nolenti, ci tocca fare i conti. Tra l'altro, la società se presa nella sua accezione più bella di condivisione e comunità non porta nulla di male, tutt'altro.

Forse, è sulla nostra ansia da prestazione che dovremmo andare ad agire per assicurarci una modalità più serena di stare al mondo, tagliando di default spese inutili che poi ci costringono magari a stringere su valori più importanti. Come la cura del percorso di studio dei figli (non gratuito) o l'aiuto verso persone in difficoltà.

Lo stigma che ci portiamo appresso, e non certo da questo secolo, e non solo per copla dei social network, è la fissazione col fatto di apparire più abbienti e brillanti di quanto non lo siamo realmente.

La buona notizia è che possiamo apparire migliori, brillanti, accettabili, splendidi, anche senza possedere troppo. Ciò che abbiamo ci possiede. Siamo ciò che siamo, non ciò che acquistiamo.

Chiediti cosa conta per te

Se tu dovessi fare una sintesi dei tuoi valori personali, ai quali non rinunceresti mai, poichè essi concorrono a fondare la tua identità e tutto ciò in cui ti riconosci, cosa elencheresti?

Prova a prendere un foglio bianco e scriverci sopra cosa davvero conta per te: scoprirai che molte di quelle voci non hanno prezzo.

Dopo aver stilato questa breve lista di valori non tangibili e forse esserti guardato un po' dentro, recuperando il dialogo con te stesso, sarai pronto a ragionare lucidamente in termini più pragmatici.

Questo piccolo gesto di autocoscienza ti apre alla domanda successiva, che suonerebbe come:

Per quale motivo vuoi mettere da parte del denaro?

In molti casi, ed è triste constatarlo, la risposta che si ottiene è: perchè stento a sopravvivere.

La pandemia ha ampliato il baratro delle disuguaglianze: da un lato c'è l'incremento di denaro nei conti di pochi, dall'altro lato c'è la disperazione di molti.

Sottolinea con crudo realismo ilsole24ore.com

Ed è verso questi "molti" che sono rivolti tali consigli, perchè continuare a ripetersi di essere poveri, sfortunati, alla canna del gas, per quanto possa anche essere vero, non produce buoni risultati in termini strategici.

Cos'è quindi che rafforza la tua motivazione alla parsimonia? Quale obbiettivo concreto vorresti raggiungere? Su cosa intendi focalizzare la tua attenzione?

Fondamentale è concentrare il proprio focus su obiettivi precisi, realistici, ammissibili e plausibili. Stabilendo cifre certe, non aleatorie, non impossibili da mettere insieme. Ciò che sembra irraggiungibile genera frustrazione.

Devi sapere che quella frustrazione è la peggior nemica del tuo risparmio.

Aneli il piacere di una vacanza?

Vuoi cambiare casa?

Vuoi accedere a una facoltà universitaria?

Finanziare un'impresa tua, che ti permetta di generare altro reddito?

Tutto è lecito, fintanto che si presenta come attuabile. E deve essere anche un obiettivo così necessario e premiante per il tuo sviluppo personale da non permetterti di gettare la spugna. I sogni son desideri, che possono essere proiettati nella realtà con un po' di metodo.

Priorità alle spese necessarie

Stabilisci il tuo budget e comincia a tagliare, ogni giorno, sulle cose di cui puoi serenamente fare a meno. Tu conosci quelle cose, dentro di te.

Devi avere la serenità e la fermezza per eliminarle, vedrai che cambiando qualcosa dentro di te, il tuo tenore di vità cambierà di conseguenza.

Adesso dovrai a imparare a distinguere tra le spese necessarie e quelle non necessarie. Questo ti permetterà di avere un quadro massivo delle tue uscite, che sarebbe sempre consigliabile trascrivere in un quadernetto.

Il canone di locazione del tuo appartamento, le spese condomiali, quelle assicurative e quelle relative alle forniture della tua abitazione sono più o meno invariabili, tranne la voce relativa alle bollette che, nonostante i rincari, dipendono sempre dai tuoi consumi di energia.

Le spese che puoi gestire con maggiore libertà sono quelle relative ai generi alimentari e cosmetici, svaghi e sport (la palestra può ad esempio essere sostituita per un periodo da una corsa all'aperto, che è gratuita, lo stesso si può dire delle capatine dalla parrucchiera: non devi eliminarle ma alternarle con un più economico fai da te).

Anche i pasti durante il lavoro possono essere contenuti se ti organizzi, magari preparando un paniere la sera prima invece che spendere nei locali. I dispositivi elettronici all'avanguardia sono molto golosi, ma puoi ancora utilizzare quelli che già possiedi, sono funzionanti?

Ci sono uscite che per loro natura non devono essere necessariamente abolite: basta posticiparle in nome delle priorità che ti sei dato.

Le uscite in società sono sacrosante, così come lo è una socialità attiva, non mediata dallo schermo dello smartphone. Utilizza un giorno alla settimana per andare al pub e in discoteca, designa un'altra giornata per abbattere quei costi, secondo una legge di compensazione facile da intuire.

Riscopri il piacere di ricevere a casa tua, o di andare a trovare qualcuno. Le tue tasche, ma anche la qualità del dialogo, ti ringrazieranno.

La tattica del 50-30-20

Quanta capacità di parsimonia possa avere ogni individuo è un fattore davvero soggettivo: il lavoro gioca un ruolo fondamentale, il regime fiscale cui sei soggetto, il tipo di contratto. Il modo in cui gestisci te stesso e le tue esigenze però potrà sempre fare la differenza, anche a parità di condizioni date.

Per essere parsimoniosi in modo sistematico, alcuni consigliano di utilizzare la tecnica del 50-30-20

In cosa consiste?

In una razionalizzazione radicale dei tuoi guadagni, relazionata ai tuoi consumi.

Le spese di cui non puoi fare a meno per vivere porteranno via la metà dei tuoi introiti.

Sul restante ti giochi tutto: un terzo dei tuoi ricavi mensili puoi destinarlo a spese che dipendono dal tenore di vita cui non vuoi rinunciare, parliamo di occasioni sociali, partecipazione ad eventi, sedute dall'estetista, l'acquisto di un paio di scarpe o di un pacchetto benessere, fare un regalo a qualcuno.

Il rimanente 20% rappresenta la quota esatta che andrai così a risparmiare ogni mese.

Dobbiamo la formulazione di questa strategia ad Elizabeth Warren, senatrice USA ed insegante di Harvard, che ha lanciato questa tattica come una provocazione per dimostrare come sia possibile mettersi da parte un gruzzoletto anche con un lavoro mal pagato e un reddito risibile.

Un ultimo consiglio: sii previdente.

Esistono spese improvvise a cui può essere veramente gravoso far fronte: cerca di destinare il 5% dei tuoi introiti a questo tipo di eventualità, incrociando le dita dietro la schiena nella speranza che la Dea fortuna abbia sempre un occhio di riguardo per te.

Fatto ciò, datti da fare in modo sistematico e corri incontro ai tuoi sogni. Con quello che abbiamo passato te lo meriti, e ce lo meritiamo tutti!