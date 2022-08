Se vuoi risparmiare soldi, non buttare i vestiti usati. Portali invece in questi negozi o su questi siti: potresti anche guadagnarne un po' alla fine! E se non vuoi proprio sbarazzartene, prova il modello del guardaroba a capsula, così non servirà più nemmeno comprarli.

Se vuoi risparmiare soldi, o addirittura guadagnarne un po', non buttare i vestiti usati. Portali invece in questi negozi o su questi siti!

Ci sono un sacco di opportunità per rivendere il proprio abbigliamento usato, e portare a casa un piccolo guadagno. Perché lasciare dei vecchi vestiti nel proprio armadio o, peggio, buttarli nel cassonetto? Hai degli abiti che potresti anche rivendere anche al 70% del prezzo originale!

O addirittura puoi affidarti ad un sacco di siti online specializzati nell'abbigliamento dell'usato, e che possono aiutarti anche nella spedizione. Facendo però molta attenzione agli eventuali costi: in alcuni casi potrebbe non essere il massimo, se si vuole risparmiare soldi.

E se non vuoi proprio sbarazzartene, prova il modello del guardaroba a capsula, così non servirà più nemmeno comprarli.

Risparmiare soldi sui vestiti è facile ma solo se ti affidi a questi negozi e siti online

Si può risparmiare soldi sui vestiti usati in poco tempo e senza grossi problemi se sai dove venderli, o anche acquistarli. Nel primo caso, dovrai affidarti a questi negozi e siti online se non vuoi rischiare.

Il più completo servizio di vendita di vestiti usati è quello della catena svedese H&M. Col programma Garment Collecting puoi vendere i tuoi abiti usati e ottenere in cambio dei voucher da 5 euro.

Le tipologie di vestiti ammessi vanno dall'abito quotidiano fino ai teli ad uso personale, come le lenzuola del proprio letto. Non ci sono limiti sui tessuti, purché sia ben mantenuto e pulito al momento della consegna.

E se accedi alla collezione Conscious, potrai partecipare al programma di raccolta punti.

Altro negozio dove puoi risparmiare soldi sui vestiti usati è Intimissimi. Consegna almeno cinque capi, e potrai avere un voucher da 5 euro per gli acquisi in negozio. Vanno bene vestiti come pigiami, maglieria, slip e reggiseni usati, purché puliti e ben tenuti.

Quest'ultima iniziativa purtroppo presenta uno svantaggio. E' disponibile solo per chi attiva in tempo la Carta Fedeltà Intimissimi. Inoltre lo sconto totale non può superare il 20% del prezzo totale degli acquisti.

Se invece non ti interessano i negozi "fisici", ma ti va bene anche l'online, puoi affidarti a siti come Vinted, Shein o Wallapop, o ad altri siti specializzati nell'abbigliamento online.

Però attenzione alle spese di spedizione. Sfortunatamente, se vuoi procedere alle vendita online, dovrai prendere carico delle spese di spedizione. Fai attenzione alle varie franchigie, altrimenti non potrai risparmiare soldi sui vestiti come vorresti.

I migliori negozi e siti online dove comprare vestiti e risparmiare soldi

Se invece di vendere ti interessa solo comprare vestiti e comunque risparmiare soldi, oltre ai siti e negozi sopracitati, puoi affidarti anche a questi altri.

Tra i negozi "fisici" specializzati nell'abbigliamento low cost, ci sono marchi come Uniplo e Dan John. Se cerchi abiti a basso costo per i tuoi bambini, la nota marca giapponese della Uniplo può fare al caso tuo.

Altrimenti, se cerchi un vestito a basso costo ed elegante, puoi affidarti al brand italiano Dan John. Difficilmente troverai vestiti che costano più di 150 euro.

Però attenzione, questi appena accennati sono negozi dove comprare un tipo di abbigliamento low cost. Se invece si vuole comprare vestiti usati, puoi affidarti ai vari negozi vintage disponibili presso il tuo comune di residenza, o all'interno della tua provincia.

Oppure affidarti alle iniziative locali, dove potrai risparmiare soldi senza buttare i tuoi vecchi vestiti.

Mentre tra i siti online, oltre a Vinted e Shein, puoi comprare i tuoi vestiti usati anche su Zalando, che, oltre a garantire il reso entro 90 giorni dalla data dell'ordine, ti permette di pagare alla consegna, senza spese aggiuntive.

Un altro sito online su cui puoi fare affidamento per risparmiare soldi sui vestiti usati è quello di Etsy. Anche se specializzato nel bricolage, o nell'artigianato, puoi acquistare e vendere vestiti usati senza alcun problema.

Non buttare o vendere vestiti, col guardaroba a capsula puoi risparmiare soldi ogni mese

Un'alternativa alla vendita o all'acquisto di vestiti usati o low cost è quella del guardaroba a capsula.

E' un ottimo sistema per risparmiare soldi sui vestiti, perché ti permette di non dover per forza comprare altri vestiti, ma di riutilizzarli.

Col guardaroba a capsula potrai ricombinare i tuoi vestiti usati ogni giorno, ricreando degli stili ben precisi, senza doverli ricomprare.

E' un modello che però richiede comunque un quantitativo di capi ben preciso. La norma vuole almeno 10 capi di abbigliamento per poter creare oltre un centinaio di combinazioni. In genere però è meglio puntare a 30 capi di partenza, almeno potrai addirittura selezionare le combinazioni.

Perché più abiti hai, più combinazioni puoi creare, e meno necessità hai di comprare altri vestiti nel lungo periodo. Così potrai risparmiare soldi e vestirti sempre glamour!

Per pianificarlo dovrai vedere prima tutti gli abiti che disponi e che puoi combinare. Oltre a ciò, dovrai progettare una tua personalissima collezioni stagionale, così da avere pronte le combinazioni al momento opportuno.

Però fai attenzione a questi piccoli dettagli, perchè potrebbero rovinare la tua pianificazione e impedirti di risparmiare soldi come vorresti.

Evita accuratamente di combinare vestiti con colori totalmente incompatibili tra loro. Purtroppo sarà inevitabile fare una piccola "selezione" delle varie combinazioni.

A questo si aggiunge anche di evitare di utilizzare abiti di un solo genere per una o più combinazioni. Invece di fare un abbinamento totalmente casual, elegante o sportivo, mischia le tipologie, così non rischierai di auto-limitarti nella scelta dei vestiti.