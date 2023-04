Risparmiare sulla spesa: dal discount ai prodotti in scadenza, ecco i trucchi migliori

Con la crisi economica ancora ben presente nel nostro Paese, la corsa al risparmio è obbligatoria ormai per tutte le famiglie. A causa degli aumenti dei prezzi dei singoli prodotti e delle materie prime, dei rincari sulle tasse e sulle bollette spendere sempre meno per gli acquisti di casa o personali è diventata una necessità.

Si cerca di risparmiare sulla spesa ed inseguire le varie offerte proposte dai discount. Ma i metodi per ottenere un risparmio sulle spese quotidiane sono molti: in questo articolo scopriremo qualche trucco per risparmiare sulla spesa e quali prodotti scegliere.

Risparmiare sulla spesa: consigli preliminari e buone regole

La prima cosa da fare se si vuole contenere il costo della spesa è quello sicuramente di tenere d’occhio quello che davvero risulta necessario, annottando sul cellulare o su un pezzo di carta cosa è davvero finito a casa e cosa sta per terminare.

Scrivendo una lista della spesa sarà più facile non comprare cose già a nostra disposizione, evitando gli sprechi. Mentre si stila la lista dei beni necessari è consigliabile visionare il frigo e la dispensa attentamente, così da investire i soldi in prodotti non presenti già in casa.

Anche programmare cosa mangiare durante la settimana aiuterà ad allontanare gli sprechi, scegliendo per ogni giorno cosa cucinare per pranzo e cena.

Necessario poi prestare attenzione ai coupon che spesso vengono rilasciati alla casa, insieme allo scontrino. Quasi sempre si tratta di sconti con scadenza, per questo sarebbe bene appuntare la data di fine coupon per non perderne il vantaggio.

Anche i singoli prodotti potrebbero contenere codici sconto per l’acquisto di un altro bene simile e della stessa marca.

Un altro consiglio valido è quello di recarsi a fare la spesa dopo aver mangiato e non prima. Si è visto come uno stomaco vuoto è più propenso ad acquistare qualsiasi cosa con più facilità. La razionalità quando si sceglie cosa comprare è sicuramente essenziale e può influenzare la spesa finale.

Risparmiare sulla spesa: coupon e codici sconto

Non tutti sanno che esistono dei siti internet dove è possibile recuperare dei coupon o dove poter tenere d’occhio le varie offerte del momento

Per esempio, è possibile scaricare sul cellulare applicazioni che gratuitamente vi mostrano i volantini attivi nei vari negozi, alimentari e non. App come DoveConviene, PromoQui o Volantino Facile, intuitive e ben aggiornate, permettono di scegliere sempre in tempo reale dove recarsi per comprare quello che serve.

Per quanto riguarda i coupon, è buona regola visitare regolarmente siti come scontomaggio.com oppure omaggimania.com. Si tratta di portali che consentono di stampare dei buoni sconto da presentare direttamente alla cassa.

Risparmiare sulla spesa: dal discount ai prodotti in scadenza, ecco i trucchi migliori

Molti non sanno che i prodotti prossimi alla scadenza sono spesso venduti a dei prezzi più bassi, possibilmente anche del 50%. Soprattutto se si vuole fare scorta di prodotti alimentari, come carne e pesce, il consiglio è quello di acquistare i beni in scadenza e congelarli, in modo da poterli consumare tranquillamente anche oltre la data riportata nella confezione.

Da una statistica effettuata risulta che già oltre cinque milioni di persone in Italia acquista alimenti in scadenza, al fine di risparmiare.

Gli italiani, inoltre, scelgono per lo più di fare la spesa presso i discount. I più votati, secondo una recente indagine pubblicata da Altroconsumo, risultano essere ad oggi Eurospin e Aldi.

Anche Lidl, MD e Todis risultano avere un alto tasso di gradimento da parte della popolazione.

Sicuramente il punto forte di questi negozi è il prezzo, molto competitivo e accessibile a tutti. La qualità dei prodotti è definita comunque buona. Per questo il rapporto qualità/prezzo rimane alto e determinante nella scelta del supermercato dove andare a fare la spesa settimanale.

All’interno di questi discount è possibile acquistare dei prodotti che non hanno niente da invidiare ai prodotti di marche più conosciute e molto più care.

I prodotti con marchio Lidl ed Eurospin, per esempio, sono ritenuti di ottima qualità a dei prezzi convenienti.

Altri consigli utili per risparmiare sulla spesa

Attenzione ad un dettaglio: molto spesso i prodotti con i prezzi più bassi solitamente si trovano negli scaffali più bassi. Questa scelta di marketing è studiata per catturare l’attenzione del consumatore facendogli scegliere maggiormente i prodotti più facili da vedere, quelli sistemati negli scaffali ad altezza uomo, sicuramente più visibili.

Quindi, chi intende risparmiare sulla spesa dovrebbe controllare attentamente non solo gli scaffali ad altezza d'uomo, ma anche quelli più bassi.

Altro consiglio è quello di fare scorta: se tra i prodotti in offerta figurano quelli più utilizzati quotidianamente, acquistarne in quantità potrebbe essere un'ottima idea.

