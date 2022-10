Un vero e proprio trend ecologico che si chiama unwashed e propone di non lavarsi per salvaguardare il pianeta. Inoltre, si consuma meno energia e il portafoglio ringrazia. Queste e altre tendenze spopolano online, per risparmiare sull'igiene personale.

Davvero si può fare economia anche per lavarsi e quindi risparmiare sull’igiene personale? Ogni volta sembra non ci sia più nulla di cui stupirsi, soprattutto quando si parla di web, social media e pubblicazioni online sui temi più disparati.

Uno degli argomenti più caldi del momento riguarda certamente la sfera del risparmio. L’obiettivo è tagliare le spese in famiglia, che sia sul carrello al supermercato, per difendersi dal carovita e dall’inflazione, o soprattutto sulle bollette di luce e gas.

Abbiamo approfondito diversi aspetti di questa tematica, proponendo sia consigli per ridurre i consumi di gas in casa che di energia elettrica.

E, dal momento che non si può “tagliare” all’infinito sui costi, abbiamo anche indicato quali sono le migliori soluzioni alternative per produrre energia da fonti rinnovabili e autonomamente, come il fotovoltaico da balcone, ora alla portata di tutti.

Ebbene, c’è chi però si è spinto ben oltre e, per non consumare troppo gas o luce, ha dispensato istruzioni anche per risparmiare sull’igiene personale.

Vediamo di cosa si tratta.

Dal Ministro Sommaruga a Sanchez, ecco le proposte governative per risparmiare sull’igiene personale

Viene spontaneo pensare che magari si tratta della trovata pubblicitaria di qualche azienda oppure di influencer dell’ultim’ora che cercano il modo di divertire i propri followers.

Ebbene, non è così. Purtroppo, verrebbe da aggiungere.

In particolare, sono due i ministri che hanno avanzato la propria proposta sul tema ovvero Sommaruga e Sanchez, rispettivamente facenti parte del Governo svizzero e di quello spagnolo.

Punto numero 1: fare la doccia in coppia, per risparmiare.

È la stupefacente proposta del Ministro per l’Ambiente svizzero, la socialista Simonetta Sommaruga.

Largo alla fantasia dunque, se l’obiettivo nobile da raggiungere è quello di risparmiare gas.

L’impegno del Ministro, a livello nazionale, è di far risparmiare al Paese il 15% di energia. Tutto fa brodo dunque, anche fare la doccia in due. Ma con una precisazione, che viene proprio dallo stesso Ministro. L’idea della doccia comune è riservata ai giovani, perché -ammette la Sommaruga- dopo una certa età non è proprio cosa adatta a tutti.

Punto numero 2: via a giacca e cravatta in ambienti chiusi

Sicuramente le grandi maison di moda, o i piccoli negozi di città, ringraziano in coro. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez non vuole più vedere cravatte al collo o giacche in giro.

Soprattutto negli ambienti chiusi, fanno patire il caldo e, di conseguenza, si richiede di potenziare l’aria condizionata. E più il termostato si abbassa in estate e più energia si consuma.

Quindi senza questo capo di abbigliamento e relativo accessorio, si salvaguarda l’ambiente, si garantisce il risparmio energetico e si suda anche di meno,tra l’altro, così non c’è bisogno di lavarsi al rientro a casa.

Risparmiare sull’igiene personale: le folli istruzioni per lavarsi in economia

Questa volta il consiglio prezioso giunge da Fulco Pratesi, nientedimeno ambientalista e presidente onorario del WWF, che invita tutti a smetterla con lo spreco di risorse, soprattutto quella idrica, e per primo dona l’esempio, dichiarando di non fare la doccia da anni.

Si cambia le mutande -sue testuali parole- ma neanche tutti i giorni, solo ogni due o tre.

Ovviamente, in alternativa al getto della doccia, consiglia di utilizzare una spugna per lavarsi a pezzi, di scaricare lo sciacquone proprio quando non si può più farne a meno (e non a ogni pipì) e di non mettere troppo spesso in lavatrice il pigiama o le maglie intime (tanto non si vede?), per evitare inutili sprechi di acqua.

Lo spunto è utile per parlare di questo nuovo trend ecologico che impazza online e che si chiama “unwashed” (letteralmente, non lavato).

Una bizzarra trovata da parte di qualche mitomane? Ebbene, le cose non stanno proprio in questi termini.

Infatti, la tendenza a lavarsi di meno per salvaguardare l’ambiente è sempre più diffusa e ha già conquistato anche molti VIP, da Brad Pitt a Johnny Depp e Russel Crowe.

La media, per fare qualcosa di concreto nei confronti dell’ambiente, dovrebbe essere quella di una doccia a settimana e uno shampoo ogni 10 giorni.

I vantaggi di un comportamento di questo genere vanno oltre: infatti, si riduce l’inquinamento causato da saponi e detergenti e si preserva anche l’equilibrio del ph della pelle, per buona pace dei salutisti.

Come risparmiare sull’igiene personale: 3 consigli utili e di buon senso

Tra evitare gli sprechi e rinunciare a lavarsi per giorni interi, l’abisso è notevole. Tutti infatti siamo d’accordo sul fatto che sprecare acqua sia un delitto, così come inquinare l’ambiente.

Ed è ovvio che in tutte le famiglie c’è sempre la massima attenzione nel cercare di fare economia e quindi tagliare i costi sui consumi di luce e gas.

Ciò che dunque in concreto si può fare, nel nostro piccolo e ogni giorno, è innanzitutto correggere alcune abitudini sbagliate, come quella di fare docce interminabili ad esempio. Bastano dai tre ai cinque minuti al massimo per curare alla perfezione la propria igiene personale, con qualche accorgimento da tenere ben a mente per non avere brutte sorprese in bolletta.

Per quanto riguarda gli uomini, il momento della barba è senza dubbio un rituale importante. Per evitare sprechi però, è assolutamente da evitare di mantenere il rubinetto dell’acqua aperto, mentre si procede a radersi con la lametta. E, in alternativa, si può utilizzare più spesso un rasoio elettrico.

Infine, per risparmiare sull’igiene personale, è utile non perdere di vista anche il lato economico della questione. Infatti, è possibile in molti casi ricorrere al fai da te per sostituire detersivi e igienizzanti, così da non sprecare denaro e salvaguardare anche mari e fiumi dall’inquinamento.