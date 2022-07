Grazie a Sharesub puoi risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon, grazie alle commissioni a zero e alla possibilità di usufruire di un catalogo di condivisioni molto più ampio rispetto alle concorrenti Together Price e Spliiit. Ma vediamo insieme come funziona

Purtroppo con l'attuale inflazione tutto aumenta, perfino l'abbonamento a Netflix e Amazon! E con i prezzi che propongono oggi in molti sono tentati a sospendere tutto.

Se non vuoi privarti del loro catalogo di film e serie TV, puoi sempre condividere il tuo abbonamento con altri, grazie ai servizi di sharing, come Together Price e Spliiit. O addirittura con Sharesub!

Si tratta di un'alternativa decisamente più conveniente, rispetto a Together Price e a Spliiit, e che ti permetterà di risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon ancora di più, grazie ai suoi bassissimi costi di commissione.

Ma vediamo insieme come funziona, e quanto puoi risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon con Sharesub!

Risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon con Sharesub: ecco cos'è

Per certi versi Sharesub è molto simile a Together Price e a Spliiit.

Si parla di una piattaforma online francese che permette di condividere e risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon, e anche tanti altri, a seconda della disponibilità della piattaforma stessa.

Piattaforme come Sharesub, Together Price e Spliiit, sono oggi più che mai un must per chi vuole risparmiare su tutto, e vuole evitare di ritrovarsi alla fine del mese col dover sospendere tutto.

Con siti come Sharesub potrai risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon senza rinunciare a nulla. Con un click ti troverai a pagare poco servizi come Spotify Premium e tanto altro.

Semmai il punto "debole" di queste piattaforme è la commissione.

Detratte le spese bancarie, l'utilizzo della piattaforma può venire a costare anche 1 euro in più. Una cifra irrisoria? Dipende. Se hai stipulato un abbonamento Netflix o Amazon in condivisione, e paghi anche 4,99 euro al mese, quell'euro in più sarebbe all'incirca il 20% del prezzo.

Non è più una cifra tanto irrisoria. Però con Sharesub il problema non si pone, dal momento che ha il costo di commissione più basso rispetto a Together Price e Spliiit.

Ma vediamo meglio come funziona.

Risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon: ecco come funziona Sharesub come Share

Se vuoi risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon, Sharesub è la migliore soluzione, anche per risparmiare su altre piattaforme come Disney plus.

Basta andare sul loro sito, disponibile in lingua inglese e francese, e cliccare tra Share o Subscribe, ovvero tra "Condividere" e "Sottoscrivere".

Con Share potrai condividere il tuo abbonamento con altre persone, scegliendo tra le varie categorie:

Music, ( Spotify )

) TV, ( Amazon, Disney+ ...)

...) News,

Games,

Security (es. Dashlane Family, Nord VPN )

) House (es. Freebox, Amazon Prime )

) Office (es. Microsoft Office 365)

Una volta selezionata una delle categorie, dovrai scegliere tra Public e Private, ovvero tra:

l'apertura di un gruppo accessibile a tutti (Public),

(Public), la creazione di un link con cui accedere al gruppo privato (Private).

Una volta selezionata la tipologia di accesso, dovrai nominare il gruppo e aggiungere delle informazioni (opzionali).

La parte più importante è la sezione "Price".

Supponiamo tu abbia scelto Netflix Premium, ovvero un abbonamento da 17,99 euro al mese.

Ora dovrai indicare il numero di posti disponibili. Sotto troverai una scritta che ti segnalerà la quota che ognuno dei partecipanti dovrà versarti per poter accedere al servizio di condivisione.

A conti fatti, dividendo l'abbonamento Netflix o Amazon in 2 o 4 persone, potrai risparmiare il 50% se non il 75%.

Inoltre, per gli Share, i costi di commissione sono a zero! Pagherai soltanto la tua quota frazionata di:

4,99 euro, se Netflix Premium (4 posti)

se Netflix Premium (4 posti) 2,99 euro, se Amazon Prime (2 posti).

Diversamente per chi usa l'opzione Subscribe il risparmio è un po' più contenuto.

Risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon: ecco come funziona Sharesub come Subscribe

Puoi sempre risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon con Sharesub sia come Share sia come Subscribe.

A differenza di quanto visto precedentemente, per chi opta per Subscribe deve soltanto andare alla pagina relativa al servizio e scegliere tra le varie offerte di condivisione.

Noterai che il prezzo è leggermente diverso rispetto alla quota prevista. A differenza di Together Price e Spliiit, Sharesub garantisce una commissione a zero euro soltanto a chi condivide l'abbonamento come Share, e non a chi partecipa ai gruppi di condivisione (Subscribe).

In questo caso, il pagamento della sottoscrizione prevede una commissione che va dai 16 ai 60 centesimi sul prezzo finale, a seconda del tipo di abbonamento che richiedi.

Per esempio, se richiedi Netflix Standard, il costo effettivo per due persone è di 6,49 euro. Se lo richiedi come Subscribe, con la commissione sale a 6,65 euro, cioè 16 centesimi in più.

La stessa commissione che pagherai con Amazon Prime: con la commissione, la quota sale da 2,99 euro a 3,53 euro. Circa 54 centesimi di commissione.

Di contro, Netflix Premium, se diviso con 4 persone, prevederebbe come costo effettivo 4,49 euro. Con la commissione, come Subscribe dovrai spendere 5,09 euro. Cioè 60 centesimi.

Ti sembra tanto come commissione? Potrebbe esserlo, ma vediamo insieme quanto puoi risparmiare sugli abbonamneti Netflix e Amazon con le altre due pattaforme, Together Price e Spliiit.

Risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon: confrontiamo Sharesub con Together Price e Spliiit

Se vuoi davvero risparmiare sugli abbonamenti Netflix e Amazon, ma non sai ancora se scegliere Sharesub, Together Price o Spliiit, ti offriamo con questa tabella una semplice comparazione prezzi, e il corrispondente costo delle commissioni previste.

In questa tabella abbiamo riassunto:

il costo effettivo dell'abbonamento, e la quota prevista;

dell'abbonamento, e la quota prevista; il prezzo medio disponibile in ognuna delle piattaforme;

disponibile in ognuna delle piattaforme; la commissione prevista.

Come potrai notare, la commissione si riduce o aumenta a seconda della numerosità del gruppo di condivisione.