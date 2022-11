Come risparmiare sui regali di Natale? Basta occuparsene il prima possibile. Ecco offerte e opportunità da sfruttare per dei doni stupendi ma economici, che ci faranno conservare decine di euro.

Come risparmiare sui regali di Natale? Basta occuparsene il prima possibile. Ecco tutte le offerte e le opportunità già disponibili da sfruttare per dei doni stupendi ma economici.

Il Natale 2022, forse molto più rispetto agli anni precedenti, si preannuncia come una festività all’insegna del risparmio. Con l’aumento dei prezzi dei beni e la necessità di risparmiare denaro per fronteggiare la crisi, quella dei doni natalizi quest’anno sarà una vera e propria sfida. Eppure, ci sono moltissimi modi per mettere in salvo decine di euro.

Basta pensare ai regali natalizi per tempo. Non è quindi troppo presto per iniziare con gli acquisti dei doni. In questo articolo analizzeremo tutte le opportunità attualmente disponibili per risparmiare sui regali di Natale.

Risparmiare sui regali di Natale 2022: l’iniziativa eBay

Il primo metodo da sfruttare fin da subito per risparmiare sui regali di Natale è stato ideato da eBay. Si tratta però di un’offerta a tempo limitato.

Il noto portale di aste online ha infatti concesso uno sconto pari al 15% del prezzo su tutta una serie di prodotti. Per fruire dello sconto pre-natalizio di eBay, basta inserire al proprio ordine uno specifico codice sconto, ossia REGALI22.

Come già accennato, però, lo sconto in questione è a tempo: si potrà utilizzare solo fino al prossimo 16 novembre 2022, salvo ulteriori proroghe non ancora comunicate.

Il codice sconto per risparmiare sui regali di Natale acquistati tramite eBay vale solo su ordini da minimo 15 euro. Inoltre, c’è anche un tetto massimo di sconto, oltre il quale il 15% non verrà applicato. Lo sconto massimo è fissato infatti a 50 euro.

Il codice eBay REGALI22 può essere sfruttato più volte dallo stesso account. Ogni utente può infatti fruirne per un massimo di quattro volte fino alla sua data di scadenza.

Altra particolarità della promozione è che essa è valida anche su prodotti che sono attualmente in sconto: in questo modo, il risparmio sarà anche maggiore.

Il codice sconto è valido su una vasta selezione di prodotti, inclusi elettrodomestici, giochi e videogiochi, prodotti elettronici.

Risparmiare sui regali di Natale: l’opportunità del Black Friday

Quella concessa da eBay ai propri clienti non è comunque l’unica opportunità che abbiamo per risparmiare sui regali di Natale. A breve, infatti, potremo approfittare del Black Friday, oltre che del seguente Cyber Monday.

Per coloro che penseranno ai doni natalizi in largo anticipo, due sono dunque le date da ricordare: quella del 25 novembre, data del Black Friday, e quella del 28 novembre, il lunedì del Cyber Monday.

Sarà possibile risparmiare acquistando doni sia presso i negozi fisici, sia approfittando delle offerte garantite dagli eCommerce online.

Per risparmiare sui regali di Natale, attenzione al budget

Prima di iniziare con le spese, se l’intento è quello di risparmiare soldi sui doni natalizi, il primo step da compiere non è però quello di cercare le offerte più vantaggiose.

Meglio stabilire preventivamente il proprio budget: è vero che certi sconti non possiamo proprio farceli scappare, ma la prima regola per risparmiare sui regali di Natale è capire esattamente quanto potremo spendere.

Allo stesso modo, dovremmo individuare in anticipo chi sono le persone alle quali si dovrà necessariamente acquistare un dono. Sia per non dimenticare nessuno al momento degli acquisti, sia per una previsione di quanto è possibile spendere.

Dopo aver individuato il budget a disposizione e tutti coloro a cui è necessario fare un regalo, sarà anche possibile stabilire quanto spendere con esattezza per ciascuna persona.

L’obiettivo dovrebbe essere, ove possibile, rimanere addirittura al di sotto del proprio budget. Se ci si rende conto che, al contrario, i regali di Natale che abbiamo intenzione di acquistare ci faranno sforare il nostro budget, meglio cercare un’offerta migliore o cambiare tipologia di dono.

Come risparmiare sui regali natalizi: una questione di tempismo

In base a quanto detto fino ad ora, appare chiaro che risparmiare sui regali di Natale è quasi una questione di tempismo. Pensare per tempo e approfittare delle offerte, anche se con largo anticipo, può consentire un enorme risparmio di denaro.

Pianificare l’acquisto dei doni natalizi con molto anticipo, inoltre, consente di confrontare i prezzi di un medesimo articolo presso rivenditori differenti. In questo modo, potremo acquistare il prodotto presso il rivenditore più conveniente.

Infine, grazie all’acquisto dei regali di Natale in anticipo saremo immuni alle operazioni di marketing natalizio. Con l’approssimarsi delle festività, veniamo infatti bombardati da moltissime pubblicità che ci invogliano all’acquisto di prodotti e regali. Tuttavia, non sempre si tratta delle reali offerte migliori.

Pensare ai regali e acquistarli in anticipo ci permette quindi di essere immuni e di risparmiare i nostri soldi: acquistando i doni all’ultimo minuto si spende decisamente di più.

