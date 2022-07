Risparmiare sui voli è la prima cosa da fare quando si va in vacanza. In molti oggi cercano di risparmiare sui voli il più possibile, sia all'andata sia al ritorno. Non mancano i trucchi su come risparmiare sui voli e a quali compagnie low cost affidarsi per avere il biglietto meno caro possibile. Addirittura puoi arrivare addirittura ad un super risparmio di diverse centinaia di euro se ti limiti a prenotare solo in alcuni precisi giorni della settimana.

Risparmiare sui voli è la prima cosa da fare quando si va in vacanza. In molti oggi cercano di risparmiare sui voli il più possibile, sia all'andata sia al ritorno.

Non mancano i trucchi su come risparmiare sui voli e su come avere il massimo per una vacanza low cost.

Addirittura puoi arrivare addirittura ad un super risparmio di diverse centinaia di euro se ti limiti a prenotare solo in alcuni precisi giorni della settimana.

E soprattutto se prenoti presso i siti di queste specifiche compagnie aeree. Di contro, devi evitare in tutti i modi di ridurti a prenotare in questi altri giorni, e presso i siti di queste compagnie aeree.

Si parla di giorni e compagnie aeree che fino a poco tempo fa erano quelli più convenienti. Ora sono solo un buon modo per farti buttare via un sacco di soldi.

Risparmiare sui voli è facile se prenoti in questi giorni e con queste compagnie: ecco quali sono

Sono solo tre i giorni della settimana in cui il biglietto dell'aereo costa pochissimo, e sono il martedì, il mercoledì e il giovedì.

Sono giorni feriali, distanti il più possibile da giorni festivi o pre-festivi, e che permettono di farti ridurre il costo del biglietto anche del 20% se prenoti per la fascia oraria 5-9.

In pratica il miglior modo per risparmiare sui voli è di prenotare durante i giorni feriali e di mattina presto. E se vuoi ottimizzare al meglio il risparmio, se prenoti con almeno 21 giorni d'anticipo. E se riesci anche tra i 28 e i 35 giorni di anticipo, avrai un super risparmio garantito.

L'importante è che tu prenoti il biglietto presso una di queste compagnie aeree, quali:

Ryanair,

EasyJet,

WizzAir,

Vueling,

Volotea.

Queste sono le prime cinque compagnie aeree per rapporto qualità e prezzo. Puoi sempre affidarti per risparmiare sui voli Ryanair, ma se vuoi optare per una o più alternative, hai l'inglese EasyJet, la rivale di Ryanair anche per offerte e sconti. Ma tutte queste compagnie offrono dei servizi migliori.

Con Easyjet potrai anche modificare la data del volo, senza dover pagare alcuna commissione di cambio.

Con WizzAir potrai cambiare il volo senza penali, e ricevere anche un rimborso in caso di cancellazione. E in caso di volo andata e ritorno, la tariffa sarà su entrambe le tratte.

Con Vueling, se utilizzi il servizio di noleggio, potrai avere 9 punti Avios ogni 15 euro, utili se vuoi acquistare un biglietto aereo.

Con Volotea potrai risparmiare sui voli fino al 30% se sottoscrivi l'abbonamento Megavoltea. Con soli 49,99 euro all'anno, potrai ricevere sconti su tutto (voli, posti a sedere, bagaglio...), e se prolunghi l'abbonamento di un altro anno accederai alla promozione "Megavoltea Plus", con sconti ancora più corposi.

Ecco quali giorni e compagnie aeree da evitare

Oltre ai giorni e alle compagnie che ti permettono di risparmiare sui voli, ci sonodei giorni e delle compagnie che ora sono delle vere e proprie "trappole".

E si parla di giorni e compagnie aeree che, fino a poco tempo fa, erano considerate davvero low cost.

Riguardo ai giorni, fino al 2018 Skyscanner ed Expedia suggerivano invece la domenica mattina come giorno perfetto per acquistare biglietti scontanti.

Oggi è completamente diverso. I giorni festivi sono quelli più costosi per chi vuole prenotare un volo. Solo di recente le compagnie hanno cominciato a svendere i biglietti, rimasti invenduti nei festivi, durante la settimana.

Per quanto riguarda le compagnie aeree, se vuoi rimanere aggiornato sulla "black list" delle peggiori, ci sono tre siti che ti consiglio di visitare:

AirHelp,

Safety List dell'ENAC,

Skytrax.

In questi siti troverai il ranking di tutte le compagnie. Ognuna viene valutata in base alla qualità dei loro servizi, alla loro disponibilità a rimborsare i passeggeri e alla loro sicurezza (es. numero di incidenti mortali).

Prima di intraprendere un viaggio aereo è meglio dare un'occhiata ad uno di questi siti, così potrai valutare al meglio e risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Per chi in questi mesi vuole intraprendere un bel viaggio ma guardando sempre al portafoglio, i giorni migliori per partire sono sempre quelli feriali.

In particolare, per il mese di Agosto si consiglia il martedì come giorno di partenza ideale. E questo vale anche nelle vicinanze di Ferragosto, il giorno più gettonato per le ferie.

Per organizzare un weekend a Ferragosto a costo zero conviene prenotare di martedì. Perché è anche in vista di Ferragosto, il momento della settimana in cui le compagnie aeree rendono note le nuove tariffe. E in genere i costi sono molto più contenuti.

Mentre per Luglio non sarà facile. E' considerato come il mese più caro dell'anno per le tariffe aeree, anche più di Agosto stesso. Se vuoi trovare nei prossimi giorni qualche volo low cost dovrai optare per le varie offerte last minute o last second.

Sono due offerte che possono fare la differenza, anche se richiedono molta fortuna e pazienza. Le stesse offerte last second sono disponibili solo se si è già all'aeroporto, perché si trattano di offerte disponibili solo per pochi secondi.

E questo vale anche per chi vuole optare per gli error fares: con l'attuale tecnologia, è sempre più difficile ottenere un biglietto con una tariffa "errata", praticamente regalata.

Nel caso delle compagnie aeree, per il mese di Luglio e Agosto si confermano tre delle compagnie sopracitate: Vueling Airlines, Easyjet e Volotea, secondo Expedia. Ma tutto questo dipende anche dal sito o dall'app dove prenoti il tuo volo low cost.

